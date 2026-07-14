El artista explicó que todos los contratos de su orquesta se gestionan bajo su propio nombre | Foto: Difusión
El artista explicó que todos los contratos de su orquesta se gestionan bajo su propio nombre | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Bryan Arámbulo negó en vivo las acusaciones de la exmodelo Susan León por un presunto incumplimiento de un concierto en Huaral, asegurando que nunca tuvo comunicación con ella.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.