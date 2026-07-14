Bryan Arámbulo negó en vivo las acusaciones de la exmodelo Susan León por un presunto incumplimiento de un concierto en Huaral, asegurando que nunca tuvo comunicación con ella.

“Es la primera vez que, gracias a ustedes, la conozco porque la señora nunca ha tenido una conversación directa conmigo. Nunca me he visto con ella, nunca me he comunicado directamente”, afirmó el músico en ‘América Hoy’.

El momento se tornó tenso cuando Rebeca Escribens, panelista del programa, intervino para señalar que, más allá de la falta de contacto directo, el equipo de trabajo del artista debió encargarse de las coordinaciones correspondientes.

“Estás mal, estás malinformando. Hace mucho tiempo se anunció que el único número de cuenta registrado tenía que estar a mi nombre directamente”, respondió el cantante, añadiendo que desde enero viene comunicando en redes sociales que los contratos y depósitos bancarios deben realizarse únicamente a su nombre.

Finalmente, el intérprete aclaró la situación sobre su equipo de trabajo luego de ser consultado si su hermano, Christian Arámbulo, era su mánager. El artista negó esa versión y precisó que, aunque mantienen un vínculo familiar, Christian “no es mi manager” ni cumple funciones de representación artística.

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