En un mundo donde el reloj avanaza sin tregua, Anahí de Cárdenas le ha arrebatado dos décadas a la vida misma. Con 40 años recién cumplidos, la actriz peruana irradia una juventud renovada, alimentada por su victoria tras la batalla contra el cáncer y la energía de quien emprende un rumbo nuevo.

“Es extraño, porque no me siento de mi edad, sino de 20 años. Creo que aún tengo mucho por aprender y experimentar. Ha sido un redescubrimiento”, confiesa con una sonrisa. Durante su juventud, solía fantasear que, en esta etapa, sería una ‘señora’ consagrada con una carrera actoral en ascenso en Hollywood. Se había mudado a Los Ángeles, pero su inexperiencia la condujo de vuelta a su amado Perú con los sueños apretados en el bolsillo.

“Siempre me ha llamado la atención estar en la meca del cine a nivel mundial. Tenía el deseo de audicionar y hacer una producción en otro idioma”, recuerda con nostalgia. A pesar de que en su país natal siempre fue una figura reconocida y con proyectos constantes, en algún punto sus ambiciones se difuminaron en el horizonte.

Anahí de Cárdenas tiene proyectado realizar una temporada de su obra "Té de Tías" en Estados Unidos. Foto: Instagram personal.

Pero dice que “la segunda es la vencida”, y así ha sido para ella en cada faceta: su vida, su segundo matrimonio, su carrera actoral y hasta como cantante. Ahora, distante de Lima y asentada nuevamente Los Ángeles, busca reavivar esos sueños. Y aunque este sea uno de los caminos más solitarios por el que ha transitado, esta vez su determinación es más firme.

“Ha sido increíble. Estoy dando pequeños pasos y me han seleccionado para hacer diferentes proyectos, lo cual me ha dado la fuerza para seguir adelante y decir: ‘Estoy haciendo lo correcto”. Siento que aún tengo mucho más para dar y crear”, afirma.

Anhela interpretar roles que la conecten con personajes auténticos en géneros como acción y drama, dejando atrás el estigma de la “chica pituca” que alguna vez la encasilló tras sus éxitos en “Asu Mare”, “No me digas solterona” o “Mi amor, el wachimán”. “Aunque si me llamaran para interpretar a ese personaje de nuevo, lo volvería a hacer. Al fin y al cabo, es trabajo y no tengo derecho a discriminarlo”, dice.

Afortunadamente, en esta travesía por la realización, no camina sola. La acompañan sus más de 1,6 millones de personas que la siguen tan solo en Instagram. No todos ellos son fanáticos, claro. Pues en medio de su sinceridad al compartir momentos íntimos–como un video en la que lamenta encontrarse lejos de su familia–, las críticas no cesan. Ella lo afronta con humor, pero no puede evitar cuestionar y desmantelar los comentarios que intentan imponer censura sobre su elección de vestimenta, que la juzgan por no tener hijos y que incluso la atacan solo por pensar y expresarse.

Anahí de Cárdenas rompe en llanto al contar que está sola en EE.UU.: “Extraño a mis padres”

“Estas son ideas anticuadas y limitantes que imponen roles de género del siglo pasado. Una mujer no tiene que ser madre para sentirse realizada, ni debe limitar su forma de vestir si así lo desea. Es importante seguir desafiando estas concepciones y avanzar hacia una mentalidad más libre y actualizada”, reflexiona y añade que al externalizar y verbalizar sus experiencias, puede entender mejor lo que le sucede y lo que está viviendo. Al hacer ello, dice, “los demonios en mi cabeza pierden fuerza”.

"Una mujer no tiene que ser madre para sentirse realizada, ni debe limitar su forma de vestir si así lo desea"

Actualmente, Anahí se encuentra de regreso en el Perú para participar en la feria “Empoderadas y Emprendedoras”, que contará con su charla gratuita “Desafiando tus límites”. “Contaré un poco sobre mi historia personal y compartiré las herramientas que he aprendido durante mi proceso, las cuales considero útiles para cualquier persona que esté iniciando un nuevo proyecto en su vida y no se sienta capaz de hacerlo”, comenta sobre esta incursión.

Además presentará en Estados Unidos una última y corta temporada de su obra “Té de tías”. Es su proyecto más grande con actuación, producción y música original. Es una propuesta arriesgada, pero la actriz no quiere conformarse con los cástings y que otros decidan el trayecto de su vida. Las puertas se las abre ella misma.

Además… "Té de tías" en Perú La obra de teatro musical reúne a un grupo de amigas de la primaria para divertirse en un karaoke donde podrán ser ellas mismas junto a las canciones de Lynda. Lucero, Chenoa y muchas más. La puesta tendrá dos fechas más este 26 de julio y 1 de agosto. Las entradas están disponibles en Joinnus.