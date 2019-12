Rápidos y furiosos 9: fecha de estreno de Fast & Furious 9, tráiler, sinopsis y qué pasará, actores y personajes | Sin lugar a dudas, la saga "Rápidos y furiosos" ("Fast & Furious" en su idioma original) ha sido, es y será una de las más grandes no solo en la historia de Universal Pictures, sino también en la historia del cine. Con más de 10 películas lanzadas, diversos spin-offs por estrenar y dos películas más que tendrían que llegar al cine hasta abril de 2021, por el 20 aniversario de la franquicia, el legado de Dominic Toretto y su familia es hoy imborrable.

Como pasa con cualquier otra familia, los problemas no han faltado. Tampoco la pérdida de algunos seres queridos -Paul Walker falleció en noviembre de 2013 en medio de las grabaciones de "Furious 7"-, ni los desencuentros dentro del elenco -la disputa pública entre Dwayne 'The Rock' Johnson y Vin Diesel-, pero la marca ha sobrevivido y pronto acelerará una vez más en la pantalla grande, con Justin Lin ("The Fast and the Furious: Tokyo Drift", "Fast & Furious", "Fast Five" y "Fast & Furious 6") en la silla del director y con John Cena como principal refuerzo, aunque no se sabe si como aliado para hacer frente a Cipher (Charlize Theron) o como rival. Solo es seguro que será un "tipo rudo".

En enero pasado, Vin Diesel informó que las grabaciones de la película comenzarían en febrero, pero Production Weekly reportó que las mismas fueron retrasadas para junio. También avisó que el rodaje se llevaría a cabo en Los Angeles y Londres, donde está ambientada el spin-off "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", protagonizado por Johnson como Luke Hobbs y Jason Statham como Deckard Shaw y dirigido por David Leitch ("Deadpool 2").

Aún sin título oficial, "Rápidos y furiosos 9" está en marcha, con un estreno programado para mayo de 2020, nueve meses después de que "Hobbs & Shaw" (2 de agosto de 2018) amplíe la franquicia por otras redes.

El 22 de julio de 2019, las grabaciones de la película fueron suspendidas por un día luego que el supuesto doble de Vin Diesel, Joe Watts, sufriera un grave accidente en el Leavesden Studios, de Warner Bros., en el Reino Unido. Según informaron los medios estadounidenses, Watts cayó desde una altura de más de 9 metros, de un balcón al suelo, cuando su cable de seguridad se rompió intempestivamente, dándose un fuerte golpe en la cabeza. El stuntman fue puesto en un coma inducido, aunque su estado es estable. El 8 de agosto, Watts salió de UCI y "los médicos están satisfechos con su progreso".

HISTORIA Y SINOPSIS DE "RÁPIDOS Y FURIOSOS 9"

De momento no hay información relacionada sobre el concepto que guiará la historia de la novena película de la franquicia, aunque en su momento se dijo que el espacio exterior sería uno de sus nuevos escenarios.

El mismo director de "Rápidos y furiosos 8" ("The Fate of the Furious" en su idioma original), F. Gary Gray, fue consultado al respecto y su respuesta jugó a favor de esta posibilidad. En conversación con Screenrant, el cineasta indicó que "no descartaría nada en esta franquicia. Cuando leo 'submarino' en el guion de 'Rápidos y furiosos 8', digo 'ok, todo es posible'. Nunca se sabe. Aún no leo 'Dom en Marte', aún, pero de nuevo, uno nunca sabe".

En similar línea, Chris Morgan, escritor de "Hobbs & Shaw" y de otras cinco películas de la marca, compartió con Polygon que "absolutamente nada" es imposible en "Rápidos y furiosos", ni siquiera un viaje al espacio. "Solo debe ser genial y bueno", refirió.

"Normalmente, apenas se me ocurre la idea de cuál podría ser el viaje de los personajes, empiezo a pensar en cómo sería genial. Ya sabes, tirar de una bóveda en las calles de Río de Janeiro o automóviles cruzando el hielo y que de repente aparezca un submarino detrás de ellos. Esas cosas siempre se filtran en el fondo, así que creo que normalmente descubres cuál es ese desafío y lo combinas con la solución más loca para lograr ese objetivo. Esa es la fórmula", amplió Morgan cuando conversó con The Hollywood Reporter sobre el proceso de escritura de la "Fast & Furious". Eso sí, el escritor acotó que los automóviles siempre serán "el corazón de la franquicia".

Como Cipher sobrevivió a los eventos de "The Fate of the Furious" (2017), regresaría para ir una vez más tras Toretto, a quien chantajeó para tenerlo de su lado. Sin embargo, no puede descartarse que cambie de bando. Después de todo, eso ya ocurrió en el pasado.

TRÁILER DE "RÁPIDOS Y FURIOSOS" 9

El viernes 13 de dice Diesel reveló a través de su cuenta de Instagram cuándo saldrá el primer tráiler de la novena entrega de la saga. Junto a una imagen de una próxima sesión de fotos de ICON el actor escribió: “El tráiler de Fast 9 se lanzará el próximo mes. El día exacto se anunciará el 18 de este mes. Wow. ¡Todos están muy emocionados de que todos lo vean!”

ACTORES Y PERSONAJES DE "RÁPIDOS Y FURIOSOS 9"

Superada la tensión inicial, para "Rápidos y furiosos 9" han sido confirmados:

Vin Diesel - Dominic Toretto

Michelle Rodríguez - Letty Ortiz

Jordana Brewster - Mia Toretto

Tyrese Gibson - Roman Pearce

Chris 'Ludacris' Bridges - Tej Parker

Nathalie Emmanuel - Ramsey

John Cena

Helen Mirren - Magdalene Shaw

Charlize Theron - Cipher

Krzysztof 'Kris' Mardula - Thug

Anna Sawai

Finn Cole

Vinnie Bennett

Alexander Wraith - Big

Lex Elle - Sargenta Reyes

Day one of shooting Fast and Furious 9 today... The team is back together 👨🏼‍🦲👩🏻👨🏿‍🦲🙋🏻‍♀️👨🏾‍💻👩🏽‍💻 — Nathalie Emmanuel (@missnemmanuel) June 24, 2019

También se ha rumoreado la reincorporación de Lucas Black como Sean Boswell. Asimismo, la supuesta incorporación al reparto de Keanu Reeves -con quien David Leitch trabajó en "John Wick" (2014)-, aunque esta posibilidad parece remota, ¿no?

"Este es un universo muy grande, quiero decir, si escucharás todos los nombres que se mencionaron, dirías, ‘Está bien, esto tiene sentido’”, refirió el productor Hiram Garcia al respecto.

Según sus propias palabras, Dwayne Johnson habría quedado fuera de la película por sus problemas con Diesel y Gibson. Jason Statham tampoco reaparecerá como Deckard Shaw.

"El plan siempre ha sido que el universo 'Rápidos y furiosos' crezca y se expanda", explicó Johnson en enero pasado, en diálogo con MTV. "A partir de ahora, no estamos en 'Fast 9' porque se están preparando para comenzar a grabar. Pero quien sabe con 'Fast 10' y en la carretera, nunca se sabe. Porque mira, al final del día, la verdad es que, hay asuntos pendientes entre Hobbs y Dom. No está terminado", agregó. En similar línea, sobre el futuro de Johnson en la saga principal, el productor ejecutivo de "Hobbs & Shaw" Hiram Garcia indicó que "cualquier cosa es posible, mi amigo. Cualquier cosa es posible. ¡Es el negocio del espectáculo!"

Tras reconocer en 2018 que sería un "sueño" ingresar a la franquicia, John Cena fue convocado a principios de junio para suplir la ausencia de Johnson, y cuando fue confirmado como parte del elenco, dejó este mensaje en Twitter:

"Durante casi 20 años, la franquicia 'Fast' ha entretenido a los fanáticos y creado algunos de los momentos cinematográficos más grandes de la historia. Es un honor increíble unirme a esta franquicia y a esta familia".

For nearly 20 years, the Fast Franchise has entertained fans and created some of the biggest cinematic moments in history. It’s an incredible honor to join this franchise and this family. https://t.co/7GFzDsX8sl — John Cena (@JohnCena) 7 de junio de 2019

Ludacris, casi inmediatamente, dio la bienvenida al nuevo miembro de la familia, llamándolo "hermano".

Cuando comenzó a grabar, John Cena dejó este otro mensaje, donde reconoció que se sentía nervioso, aunque no por eso dejó de prometer que nunca se rendiría.

17 years ago today my @WWE journey began. It is FAR from over and has greatly changed over the years. It has given me chances to be brave and vulnerable. Today #FastAndFurious journey begins. Fear, the unknown, growth, and maybe a haircut await. Adapt. Overcome. Never Give Up. — John Cena (@JohnCena) June 27, 2019

Además, en conversación con EW, el actor reconoció que es un "tipo de autos" y solo por eso siempre soñó con ingresar a la familia de "Rápidos y furiosos". "Tienen una manera de tejer esta narrativa familiar y convertirla en una franquicia verdaderamente exitosa y de alcance mundial. También son conocidos por ofrecer la acción más grande de todos y seguir superándose a sí mismos, pero nunca rehuyen a la historia y narrativa que han desarrollado. Están redefiniendo constantemente la franquicia pero no redefiniendo el espíritu. Literalmente, estoy rodeado por un grupo de personas que son mejores que yo y personas tan hábiles con tanta experiencia, así que es un excelente entorno para aprender. Realmente es una gran oportunidad", añadió.

En abril, el mismo Vin Diesel sugirió el ingreso de Cena en el siguiente video, cuando dijo "Pablo" le había enviado a 'alguien'. ¿Quién es Pablo? Es el apodo de Paul Walker.

En tanto, Michelle Rodriguez comentó en su momento que no estaba segura de volver a la franquicia. En conversación con Vanity Fair, la actriz señaló que tenía que leer primero el guion de "Rápidos y furiosos 9" y si era inclusivo, volvería como Letty. No obstante, como había sido vista en varios videos junto a Diesel, su buena relación era un indicio de su regreso.

De hecho, Rodríguez celebró el 12 de julio pasado su cumpleaños en el set, acompañada del elenco, incluidos Cena y Anna Sawai y el director de "Rápidos y furiosos 9", Justin Lin.

Bloomberg informó que a pedido de Rodríguez, la producción de "Fast & Furious" agregó a una mujer al equipo de escritores de la película y solo después de eso aceptó retomar el papel de Letty.

"Mi energía está completamente dirigida hacia lo femenino en este momento y en apoyar a las mujeres", dijo Rodríguez a Vanity Fair en febrero. "Me pasé la mayor parte de mi vida disparando armas, pasando el rato con los chicos (...) y ahora siento la poesía, la belleza y la sensualidad de las mujeres, y el poder que reunimos. Entonces necesitan mostrar más amor a las mujeres. No sé en qué dirección irán. Pero sé que voy en esa dirección. Veremos si eso coincide", manifestó la actriz de origen dominicano y puertorriqueño.

De otro lado, como Jordana Brewster regresa a la franquicia como Mia Toretto, no está claro cómo se justificará la ausencia de Brian O'Conner, el personaje de Paul Walker. Tras el fallecimiento del actor, tanto Mia como Brian, junto a su pequeño hijo, anunciaron su retiro de la acción al final de "Furious 7", pero ahora la hermana menor de Dom vuelve sin su esposo.

EQUIPO CREATIVO DE "RÁPIDOS Y FURIOSOS 9"

Director: Justin Lin

Guion: Daniel Casey

Género: Acción

Productor: Neal H. Moritz y Clayton Townsend

Fotografía: Stephen F. Windon

Dirección de Arte: Elicia Scales

Diseño de trajes: Sanja Milkovic Hays

FECHA DE ESTRENO DE "RÁPIDOS Y FURIOSOS 9"

La novena película de la franquicia "Rápidos y furiosos" fue programada originalmente para abril de 2019, pero por los motivos ya listados se reprogramó primero para abril de 2020 y después para el 22 de mayo de 2020, su fecha de estreno definitiva.

Universal: "Universal Pictures will move its ninth chapter in the FAST & FURIOUS saga from April 10, 2020, to Friday, May 22, 2020." — Boxoffice (@BoxOffice) 15 de febrero de 2019

Por otro lado, la décima y última película tenía como fecha de estreno original el 2021, pero ahora que la número nueve se retrasó al 2020, "Fast X", como muchos comentan que se llamará, aún tiene pendiente su reprogramación.

En abril de 2017, el productor Neal Moritz adelantó a Collider que ya sabían cómo terminar la línea principal de la franquicia, aunque aún estaban revisando cómo llegar hasta allí. Por entonces, confirmó que solo quedaban dos películas de la familia de Dominic Toretto por delante.

"Hobbs & Shaw", mientras tanto, será estrenada el 2 de agosto a nivel mundial, con Helen Mirren (Magdalene Shaw) como parte de su elenco. El filme ya se encuentra en producción.

De otro lado, la franquicia tiene en marcha una serie animada para Netflix, mientras que Diesel adelantó en su momento que tenía planeado un spin-off femenino. Además, Chris Morgan compartió que tenía una "idea divertida" para un spin-off dedicado a Tej y Roman. ¿Se hará realidad? En diálogo con The Hollywood Reporter, Morgan también respondió que "hay muchas conversaciones"cuando le preguntaron si incluso podría haber una serie de "Fast & Furious" ahora que NBCUniversal lanzará su propio servicio de streaming.

"Somos lo suficientemente afortunados de tener un grupo que realmente se preocupa por la audiencia y realmente lucha por asegurarse de que les estamos ofreciendo lo mejor. Me encantan estas películas. No es solo un trabajo, significa algo para mí", sentenció el mismo Morgan cuando conversaba con EW.

RODAJE Y PRODUCCIÓN

El actor Vin Diesel confirmó que el 24 de junio se inició el rodaje de "Rápidos y furiosos 9".El anuncio lo hizo mediante un video compartido en las redes sociales.

Tras finalizar el primer día de rodaje, Vin Diesel compartió un clip con Michelle Rodriguez, quien volverá a interpretar a Letty en la novena entrega de la franquicia.

“Wow, ¿puedes creerlo Letty? Acabamos de completar nuestro primer día, se siente como un milagro. Estamos muy agradecidos. Estamos agradecidos con Universal Studios y con todo nuestro equipo. Increíble equipo y reparto, y lo más importante es que estamos agradecidos con ustedes, mundo, que ha adoptado esta franquicia. ¿Pueden creerlo? Es increíble”, expresó Vin Diesel, quien da vida a Dominic Toretto en la franquicia.

El 10 de noviembre el director Justin Lin utilizó twitter para anunciar el final del rodaje, que tardó bastante tiempo y para el cuál se utilizaron varias ubicaciones diferentes en distintos países.

“Esta es, con mucho, la película más ambiciosa de la serie y estoy siempre agradecido con nuestro increíble equipo de Londres, Edimburgo, Tbilisi (Georgia), Phuket y Krabi (Tailandia) y Los Ángeles", escribió Lin.

It’s an official #F9 Wrap! This is by far the most ambitious film of the series and I am forever grateful to our amazing crew from London, Edinburgh, Tbilisi (Georgia), Phuket & Krabi (Thailand), and Los Angeles. pic.twitter.com/ggFGxwHuz7 — Justin Lin (@justinlin) 11 de noviembre de 2019

Por su parte, Diesel escribió en su Instagram: “Después del rodaje más largo de mi carrera con Fast 9 … Una película de la que estoy inmensamente orgulloso. Antes de entrar en el próximo personaje y proyecto de película … hay mucho por lo que estar emocionado … Continuación rápida, Xander Cage, Riddick … Groot. Sin mencionar las posibilidades de Witch Hunter y el seguimiento de Bloodshot. Ante todo la prensa que coincide con el lanzamiento de las distintas imágenes el año que viene. Debo tomar un minuto para centrarme. Para celebrar la maravillosa familia con la que he sido bendecido. Muy agradecido por las vacaciones. El momento perfecto podría agregar. Jajaja.”.