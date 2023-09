Cuando María José Osorio y Gisela Ponce de León se juntan, las risas abundan, los planes surgen, los recuerdos se potencian. La creadora de “Soltera codiciada”, el libro que inspiró las dos películas homónimas (2018 y 2023), y la actriz que protagonizó ambos filmes, se conocieron hace seis años. Si bien, la afinidad estuvo desde el principio, la amistad llegó después. “Actualmente, somos amigas, hay mucha sororidad”, nos dice la escritora tras anunciar juntas, con enorme satisfacción, la salida de una renovada edición del libro al conmemorarse 10 años de su publicación, además del estreno de la segunda entrega del largometraje peruano en Netflix mundial.

“En estos seis años, Gisela y yo hemos crecido un poco juntas. Al principio, la historia nos vinculaba, recién nacía la amistad. Sin embargo, gracias a todas esas experiencias que hemos compartido, actualmente sabemos mucho más de lo que nos pasa fuera de la historia de ‘Soltera codiciada’”, comenta Majo.

“La primera vez que nos vimos, creo que nos agradecimos mucho. Fue un proceso especial, muy distinto al que tuvimos para la segunda parte de la película. En este hemos tenido la oportunidad de conocernos mejor, de abrirnos más, de mostrar luz, oscuridad y grises. Y eso permitió que aprecie mucho más a Majo”, refiere Ponce de León Franco

‘Soltera Codiciada 2′, película que tiene en la dirección a Joanna Lombardi y en los roles principales a: Ponce de León (María Fe), Karina Jordán (Natalia) y Jely Reátegui (Carolina); ya está disponible en Netflix. La cinta se puede ver en 190 países en simultáneo. Está subtitulada a 32 idiomas. Y en inglés tiene el título de “How to Deal with a Heartbreak”.

“Este ha sido un año codiciado. Cuando sacamos la segunda parte, veníamos con ganas de contar la noticia de que el destino final siempre fue Netflix mundial. Es un gran logro, un orgullo para todos. Ojalá abra puertas para que más cine nacional llegue a plataformas internacionales”, comenta la también guionista del filme.

Escritora María José Osorio y actriz Gisela Ponce de León, escritora y protagonista de "Soltera codiciada". (Foto: Hugo Pérez)

Apuesta segura

La elección de Gisela como María Fe simplemente encajó. Bruno Ascenzo, quien dirigió la primera parte de la película junto a Lombardi, pensó en ella desde el principio. Lo mismo pasó con María José.

“Afortunadamente, tanto Tondero como Majo pensaron en mí. Y yo, feliz. Luego, me enteré que Mafe es un poquito el álter ego de Majo. Aprendí muchas cosas sobre su historia y su manera de ver el mundo. Ante una pérdida tan querida, como la de un padre, espero tener su manejo y paciencia, así como ese círculo de contención maravilloso que tiene. Este personaje ha sido un regalo para mí”, comenta Gisela.

“Siento que ella leyó el personaje y lo hizo suyo. Le imprimió su ángel y su talento. Gisela interpreta a Mafe y lo que logró con ella es 100% su trabajo. Nunca intentó que tuviera algo mío. Yo tampoco quería que la película fuera sobre mí, pues no me hubiese sentido cómoda”, comenta, por su parte, la escritora.

“Hay algo que me parece importante destacar. Tanto el blog, el libro y las películas de alguna manera ayudan a chicas y chicos a procesar emociones y empoderarse. Acompañan. Y eso es bonito y valioso”, añade la actriz.

─Majo, si nos remontamos al inicio de la fecha de publicación de tu libro (2013), ¿cuánto ha cambiado tu forma de ver las relaciones personales?

Bastante, pero es pura madurez. Cuando escribí el blog a todos mis post les ponía lecciones. Ahora siento un poco soberbio lo de las lecciones. Y de hecho es como arranca esta nueva edición. Con un texto nuevo, donde digo que me andaba creyendo la última Coca Cola del desierto (ríe), diciéndoles lo que tenían que hacer, cuando no tenía idea de nada. Son diez años de pasarla bien, también mal. Perdí a mi padre, me separé. Ahora veo las relaciones como el proceso complejo que realmente son. Pero también hay cosas que se han mantenido.

─¿Qué cosas, por ejemplo?

Sigo usando el humor para sobrellevar los problemas. Me gusta hacer reír y reírme. También ayudar y aconsejar. Sigo sorprendiéndome del nivel de cariño con el que la gente se aproxima, que va más allá del fanatismo. Hay gente que me dice que cuando no estaban bien, “Soltera codiciada” les ayudó a pasar la ola. Eso es invaluable. Y esta segunda parte se mete en un lugar más complicado todavía (la pérdida de un padre).

─¿Ese fue el objetivo cuando creaste el blog y, posteriormente, el libro?

A los 24 años quién tiene un objetivo. Yo no quería ayudar a nadie. Solamente, buscaba reír un rato y desahogar, pero así uno va encontrando su camino.

─¿Se viene una tercera entrega de la película?

Yo te diría que no, pero lo mismo pasó con la segunda. Y acá estamos. Mientras la historia tenga sentido y sintamos que estamos contando algo nuevo e importante puede ser. Lo único que nadie de este grupo quiere, ni Joanna, ni Gisela, ni yo, es alargar una historia sin sentido.

─Después de dos películas y de compartir una serie de vivencias ¿qué relación les une ahora?

Gisela: Me encanta Majo. No tenemos mucho tiempo para parar juntas, pero cuando se da la pasamos muy bien. Es muy divertido y enriquecedor. Y espero que esta amistad siga creciendo y fortaleciéndose aún más.

María José: Además, ahora somos vecinas. Tenemos una bonita amistad y un vínculo de por medio, que es para toda la vida, que es Mafe. Más allá de donde terminemos las dos, también hay una admiración.

─¿De qué forma, Soltera codiciada les cambió la vida?

María José: A mí me la cambió por completo. Estudié administración de negocios en Arequipa, y me iba a dedicar a la hotelería, y hoy en día, me dedico 100% a escribir. Fue un cambio absoluto de rumbo, y en todos los aspectos.

Gisela: Tengo un poquito de miedo de que en la vida real pueda ser una soltera codiciada, porque a mí me encanta el amor (ríe). He tenido mucho aprendizaje con este personaje. Ha habido como un compartir energético extraño. Me ha dado lecciones. Aprendí a vincularme sanamente con los amigos, a valorar la familia y a mí misma.

─Majo, qué representa “Soltera codiciada” en tu vida?

Es una fuente de aprendizaje, identificación y unidad. Tiene la capacidad de crear. Me armó internamente, y en el camino como que va rearmando personas y equipos. Nos juntó a Gisela y a mí, y nos volvió a rearmar para esta segunda parte.

Llega con Planeta, una nueva edición del libro "Soltera codiciada", al conmemorarse 10 años de su publicación (Foto: Hugo Pérez)

Nueva edición

Y en ese contexto del estreno de “Soltera codiciada 2″ en Netflix, llega con Planeta, una nueva edición del libro al conmemorarse 10 años de su publicación. Estaría en librerías a fines de setiembre.

“Esta entrega está lindísima. Después de leer el libro hice anotaciones y correcciones. Saqué cosas y puse otras, de acuerdo a cómo me siento ahora. Ya no tengo 24 años. Comprenderás que en 10 años pasan muchas cosas. Hay consejos que di y que ahora probablemente no los daría, porque veo diferente las cosas”, subraya.