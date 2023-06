Tras el éxito en cartelera de “Soltera, casada, viuda, divorciada”, este 6 de julio se estrenará en cines nacionales otra película protagonizada y hecha por mujeres. Se trata de “Soltera codiciada 2″, la secuela de la comedia romántica con Gisela Ponce de León, Karina Jordán y Jelly Reátegui que fue uno de los títulos peruanos más taquilleros de 2018. Y, a diferencia de otras segundas partes, esta película es exitosa en su propósito de mostrar la madurez de sus personajes.

“Todos en el equipo hemos crecido exponencialmente en estos 5 años y queríamos que una ‘Soltera codiciada 2′ mostrará esa madurez, ese otro momento de vida que experimentan los personajes pero también nosotros en la realidad”, fue lo primero que destacó María José Osorio, autora del blog y el libro en el que se basa la cinta, durante la conferencia de prensa previa al lanzamiento en cines.

Es por ello que en esta secuela, además de la comedia romántica y las bromas entre las tres amigas protagonistas de la historia, se toca también el tema de la pérdida de un ser querido, un giro que tiene un efecto emotivo entre la audiencia, incluso entre las artistas que lideran la historia y que vieron, junto con la prensa, por primera vez la cinta terminada.

“He sentido mucho amor viéndola por primera vez, me ha tocado el alma”, dijo Karina Jordán, la actriz que personifica a Natalia, quien junto a Carolina (Jelly Reátegui) es una de las mejores amigas de María Fe (Gisela Ponce de León), el personaje central de la trama.

De izquierda a derecha: Joanna Lombardi, Karina Jordán, Gisela Ponce de León, Jelly Reátegui y María José Osorio en la conferencia de prensa de "Soltera codiciada 2". / Melvyn Arce/ El Comercio

“Es bonito que esta segunda parte no se centre en cómo superar una ruptura amorosa. Tenemos al personaje de Jason Day para el lado de la comedia romántica, que es esencial, pero hemos dado un pasito más allá. Siento que esta es una película diferente, porque no podíamos salir de la pandemia y seguir hablando solo de chicos y rupturas amorosas”, continuó Jordán, quien agradeció a Majo Osorio por abrirse a contar en el guion de esta película parte de su historia personal.

“En la primera película siempre me preguntaban cuánto era parte de mi vida y yo decía sí pero no, en esta segunda parte sí tocó un tema pendiente de tratar en mi vida, fue algo que sentía que valía la pena poner. No pensé nunca que lo haría en ‘Soltera codiciada’, pero así son las historias, te vienen a buscar. Esta película para mí tiene ese grado adicional de la intimidad”, detalló la escritora.

Un rodaje complicado

Además de los barrios limeños de Miraflores y Barranco, que fueron locaciones importantes de la primera “Soltera codiciada”, en esta secuela se ha sumado a Arequipa, la ciudad natal de Osorio, a la trama. Y para la autora es importante destacar que se ha logrado un efecto natural y familiar en esta incorporación, ya que usualmente las películas limeñas que salen de la capital suelen caer en el registro estilo “postal”.

“Hay mucho por mostrar y es importante que el cine comercial se dé un paseo por provincia. Además, en la película Arequipa no es una postal, está integrada en la trama, porque todo lo que sucede es muy casero y era la idea retratarlo así”, explicó Osorio sobre los días de rodaje que le parecieron “maravillosos a pesar de la turbulencia política”. Y es que las grabaciones coincidieron con el bloqueo de carreteras y la suspensión de operaciones del aeropuerto de la ciudad a causa de las protestas contra Dina Boluarte.

María José Osorio en el set de "Soltera codiciada 2". / DANIELA TALAVERA

Joanna Lombardi, quien esta vez asume en solitario la dirección de la película (la primera entrega contó también con Bruno Ascenzo), recuerda que parte del equipo quedó varado en la carretera y que las protagonistas se salvaron por horas del bloqueo en el aeropuerto.

“Nosotros filmamos en Arequipa y fuimos en avión, pero nuestro camión de luces y de cámara se iba por tierra. El día que nos fuimos de la ciudad, a las horas cerraron el aeropuerto. Sentíamos como si estuviéramos en una película de acción, corriendo y logrando zafar de una y de otra. Llegamos un sábado a Lima y el lunes empezábamos a grabar, pero cerraron todo y nuestro camión de cámara y de luces se quedó en la carretera. Fue terrible. Estábamos asustados por nuestra gente. Nuestros chicos estuvieron varados una semana, con días en los que no había ni comida. Fue bien fuerte. Todos en el rodaje estábamos todos los días hablando con ellos, viendo qué hacer. Finalmente, un domingo lograron volver. Fue un momento súper bonito. Fue lo más difícil que tuvimos que pasar”, recordó Lombardi.

Jelly Reátegui, Gisela Ponce de León y Karina Jordán en "Soltera codiciada 2". / DANIELA TALAVERA

Más gente viendo cine peruano

Superadas las dificultades, la película está lista para ingresar a la cartelera y lo hace en un momento en el que otra cinta nacional se ubica entre las más taquilleras de un año que ha incluido lanzamientos como la penúltima cinta de “Rápidos y furiosos” y el regreso de “Los guardianes de la galaxia”.

“Estamos súper felicitar de ver que esta película de mujeres ha hecho un millón de espectadores. Nos hace felices sentir que el cine peruano gusta y que la gente vuelve al cine”, dijo Joanna Lombardi en relación al suceso de “Soltera, casada, viuda, divorciada” de Ani Alva Helfer.

¿Qué esperan conseguir con “Soltera codiciada 2″? “Queremos que la vea muchísima gente, que conecte con toda la gente que vio la primera película. Aunque creo que puede conectar con más gente porque esta película abarca más cosas. Tiene muchos guiños y mucho de la primera, pero también tiene mucho de la segunda. Es una película especial, feeling. Estamos convencidas de que va a conectar”, afirmó Joanna Lombardi.

“Mucha gente se vio reflejada en la primera película al ver cómo somos las mujeres tratando de superar algo que hemos querido tanto”, añadió Karina Jordán en relación a la temática de superación de una ruptura amorosa de la primera cinta. “Pero ahora, después de la pandemia, creo que al ver esta historia mucha gente se va a sentir muy acompañada al verla”, explicó.

El estreno de “Soltera codiciada 2″ será el jueves 6 de julio. La primera entrega actualmente se puede ver en streaming en Netflix. ¿Habrá más entregas? Es un deseo que no oculta el elenco. “En este equipo confío ciegamente. Con ellas me tiro a la piscina a ojos cerrados todas las veces que sea necesario. Ojalá que haya 8 películas de ‘Soltera codiciada’ como las hay de ‘Rápidos y furiosos’. En la ‘Soltera codiciada 8′ podemos estar con 84 años, contando historias de la adultez mayor”, bromeó Jelly Reátegui.