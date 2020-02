Gisela Ponce de León sigue aprendiendo de la inmensa complejidad del amor. No cree en el matrimonio, pero podría aceptar casarse a su estilo. Es tan tímida que aunque un chico le guste mucho es casi imposible que se anime a dar el primer paso. La protagonista de Soltera Codiciada, en #Dilo con Jannina Bejarano, reveló qué es lo que considera más importante al momento de enamorarse y las dificultades que tiene en esta etapa de su vida para entablar una relación amorosa.

Asegura que le encanta el amor, pero no ha encontrado al chico ideal. Gisela Ponce de León no suele hablar de su vida privada; sin embargo, comprende que le ha pasado igual que a muchas mujeres. “He pasado por muchas relaciones y la mayoría no han sido buenas”, revela. “He besado muchos sapos y ninguno se ha convertido en príncipe hasta ahora”.

Tal como su personaje de ‘Maria Fe’ en Soltera Codiciada (2018), ha vivido el duelo de romper relaciones amorosas de las que esperaba mucho más. “Primero niegas, luego piensas que es el fin del mundo, que nadie más te va a querer y te vas a quedar sola”, recuerda entre risas. Luego de pasar varias veces por esa situación, ha aprendido la fórmula para terminar con la desilusión. “Creo que lo que te salva de las rupturas es dejar de sentir cólera por el que te terminó”, agrega que parte de perdonarlo a él es perdonarse a una misma haber vivido el mal momento.

Gisela Ponce de León en Soltera Codiciada (2018). Foto: YouTube.

Dentro de sus malas experiencias, la recordada ‘Ariana’ de Al fondo hay sitio, ha aprendido a desmitificar el ideal del amor. “Yo recién estoy entendiendo que el amor romántico es para tirarlo atrás como que sea parte de la historia”, refiere. Si la base de las relaciones es la amistad se puede crecer mucho al lado de otra persona. “En la amistad generalmente no hay celos, no hay posesión, no hay maltrato. Se trata muy bien al amigo para proteger el vínculo, mucho más que en una relación de pareja”. No solo eso, la bella actriz también aprecia los detalles, que la hagan reír y que valoren su trabajo.

¿Hombres intimidados?

La personalidad de Gisela Ponce de León no la hace partidaria de ir a fiestas, pero a veces sale de la rutina. “Hace poquito pensé: voy a salir para vivir mi vida”, bromea. En una de sus últimas visitas a discotecas se dio cuenta de que los chicos no toman la iniciativa de acercársele si no es para hablarle de que la vieron en teatro o para tomarse fotos con ella. “Nadie se me acerca con intenciones de conversar y conocerme. Yo creo que intimido o tienen una imagen de mí que no necesariamente es cierta y por ahí les crea distancia”, señala.

Gisela Ponce de León. (Foto: Facebook)

La imagen que proyecta es la de una mujer que se atreve a todo. Y es que, en escena, la talentosa actriz se adueña de la emoción que corresponda dramatizar, pero en su vida fuera de las pantallas o las tablas, es muy diferente. “Más bien yo soy muy nerviosa, medio chupada, tal vez algunas personas esperan que yo tome la iniciativa y eso no va a pasar. Yo estoy esperando que venga alguien y me pregunte cómo me llamo”, sonríe.

“Cuando un chico me gusta me voy al baño un rato a esconderme, me pongo muy roja”, revela aunque suene paradójico en una artista que ha realizado más de 50 obras de teatro. Actualmente protagonista de Mi nombre es Rachel Corrie en el teatro La Plaza de martes a jueves.

Gisela Ponce de León revela detalles de cómo le va en el amor.

“Ponerle un sello de para siempre me asusta muchísimo”

Respecto al matrimonio, Gisela está convencida de que muchas veces es una imposición y, como contrato la pone nerviosa porque considera que el amor siempre cambia. “Me gusta el matrimonio como ritual del amor, como algo que reúna a tus amigos y que todos juntos sean testigos de que estas dos personas sea aman y que quieren compartir sus vidas… hasta que se peleen”, bromea.

Gisela Ponce de León junto a Rómulo Assereto en la obra teatral 'Nuestro Pueblo'. (Foto: Facebook)

A pesar de no estar a favor de la unión en una boda, si estuviese realmente enamorada aceptaría la propuesta. “Le digo que no en la iglesia, que firmemos el papel en otro momento, pero que hagamos una fiesta en la playa con poca gente y que tomemos todos, bailemos y ya está”. También es partidaria de las parejas que conviven antes de formalizar su unión mediante nupcias. “Yo nunca he convivido con alguien, pero me encantaría”, agrega.

En otro momento de la entrevista señaló que los comentarios sobre ella en redes sociales la han hecho derramar algunas lágrimas por ser muy agresivos. Además, reveló cómo recibió los cambios que le generó cumplir 30 años. Gisela también participó en el juego de #Dilo, Impro en ABC, en el que se puso en el papel de Stephy Beach, una limeña superficial que debe aconsejar a su mejor amiga ante la infidelidad de su enamorado.