Gisela Ponce de León: “Mi mayor logro es mi salud emocional”

El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Gisela Ponce de León.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Ordenar cajones y la casa. Escribir.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Tener una casa cerca de la montaña, o de la naturaleza, o una casa con un árbol, una casa con acceso al cielo, café en la mañana, el tiempo pasando al ritmo justo, mucha música y risa en la casa, vino caliente por la noche, calma, todo esto compartido con el amor más bonito. Con la familia sana y feliz, y los buenos amigos cerca y bien.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

La sensibilidad, creo. La alegría, quiero. Y sospecho que también mi capacidad enorme para abstraerme y distraerme. Y, tal vez aún, sobrepensar.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Por abstraída, procrastino todavía. Y a veces invento escenarios que no me convienen por estar mucho en mi cabeza. Pero estoy en eso, en no meterme cabe.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

No quiero imaginarlo.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Me olvido de los nombres de las cosas.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

Disfrutar del dolor ajeno.

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Mi salud emocional.

(Foto: Christian Valera)

― ¿En qué ocasiones mientes?

A veces omito, por autocuidado y por cuidado del otro.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Cada vez que un sueño se me cumple, cuando estoy cerca de la naturaleza, cuando canto, bailo y me hacen reír. Cuando me siento en libertad de expresar mi amor, eso me pone muy feliz.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Por ahora, creo que todos los diarios y cuadernos que tengo llenos de mi poesía y de cosas que he escrito.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

Su sentido del humor, la capacidad para amar, la consideración, la inteligencia emocional y la paciencia.

― ¿Cómo te gustaría morir?

Durmiendo tranquila y satisfecha, en mi casa de la pregunta número dos.

― Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿qué crees que serías?

Un gato.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Tocar el piano o la guitarra, curar con plantas, calmar.