El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Gisela Ponce de León.

Gisela Ponce de León: “Mi mayor logro es mi salud emocional”
Test de Proust

