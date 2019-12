A solo unas horas del estreno mundial de “Star Wars: The Rise of Skywalker”, reseñas de la cinta ya han empezado publicarse en varios sitios especializados en entretenimiento.

La cinta dirigida por J.J. Abrams tiene grandes expectativas por cumplir, puesto que no solo cierra la trilogía que comenzó con "The Force Awakens" en 2015, sino también la saga de la familia Skywalker que inició en 1977 cuando un relativamente desconocido director de nombre George Lucas estrenó una película titulada "Star Wars".

"The Rise of Skywalker" también sigue a la polarizante "The Last Jedi" de Rian Johnson, una película que dividió claramente la fanaticada de la opereta espacial entre quienes celebraron los nuevos elementos a la franquicia, y quienes odiaron los reveses a los temas tradicionales de la saga.

Curiosamente, las críticas parecen igualmente divididas respecto a "The Rise of Skywalker", aunque en el sentido contrario, al considerarla demasiado dirigid a complacer a los fans a costa de la calidad narrativa. A pesar de esto, la mayoría de los críticos elogiaron los efectos especiales y al elenco de la película.

“'The Rise of Skywalker’ es, para mí, la más elegante, emocionalmente completo y satisfactoria aventura de ‘Star Wars’ desde los días gloriosos de ‘A New Hope’ y ‘The Empire Strikes Back’. (Y lo digo en serio, pero con las últimas películas, eso no es mucho)” opinó el crítico Owen Gleiberman de Variety.

Algunos críticos se quejaron de la naturaleza predecible y hecha por comité de la película, una queja similar a la realizada contra las películas de Marvel Studios por realizadores como Martin Scorsese.

“Abrams ciertamente sabe cómo manipular, pero cuando él lo hace, puedes ver claramente los hilos. Que tanto o que tan poco disfrutarás ‘The Rise of Skywalker’ dependerá enteramente de si te importa o no que cada risa, lágrima y sobresalto se sienta como salido de una hoja de cálculo”, escribió Alonso Duralde de The Wrap.

“La historia concluye la saga de nueve partes que famosamente comenzó con un lío tributario en Naboo. El acto final apunta a causar lágrimas con sincera apreciación de la franquicia. No te lo creas. Siempre a un cinismo oculto en los ‘blockbusters’ de ‘Star Wars’ de Abrams, los cuales le ponen adrenalina a la cultura pop de su juventud y evitan cualquier cosa que requiera originalidad o imaginación”, afirma Darren Franich de Entertainment Weekly.

“La película se desarrolla como una lista de 150 minutos de cosas geniales y sorpresas diseñadas para complacer a la mayor cantidad de fans posible. Eso podría sonar bien, pero en el proceso, esta densamente empacada lista de los mejores momentos falla en contar una historia narrativamente interesante, temáticamente coherente o que las apuestas sean la suficientemente altas”, afirma Germain Lussier de io9.

“Si esta es una corta despedida para ‘Star Wars’, es una despedida agridulce. Es triste el decir adiós a estas personas en primer lugar, y es aún más triste el hacerlo con la más débil película de la trilogía que se inauguró en 2015 con ‘The Force Awakens’ y continuó en 2017 con ‘The Last Jedi’”, señaló Matt Signer de la página ScreenCrush.

“Star Wars: The Rise of Skywalker” se estrena este 19 de diciembre a nivel global.

