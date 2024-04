El estudio de animación japonés Studio Ghibli se mostró este jueves feliz tras anunciarse que recibirá la Palma de Oro de Honor del Festival de Cannes en mayo y dijo que seguirá asumiendo nuevos desafíos en adelante.

“Me siento realmente honrado de recibir este premio. Tanto el director (Hayao) Miyazaki como yo ya somos bastante mayores, pero estoy seguro de que Studio Ghibli seguirá asumiendo nuevos desafíos a través del equipo que continúe y que va a seguir heredando su esencia”, dijo el productor Toshio Suzuki tras conocer la noticia, en declaraciones recogidas por la cadena pública japonesa NHK.

Suzuki, que suele ejercer frecuentemente como portavoz de Ghibli, se pronunció de esta manera después de que el Festival de Cannes anunciara el miércoles que otorgará la Palma de Oro de Honor al estudio nipón, en la que marca la primera vez que una entidad recibirá el galardón, concedido hasta ahora solo a título individual.

La organización del festival, uno de los tres más importantes del mundo y que celebrará su edición de este año entre el 14 y el 25 de mayo, destacó en un comunicado que Studio Ghibli “ha traído un aire fresco al cine de animación durante las últimas cuatro décadas”, con personajes e imaginarios que se han convertido en iconos del cine y “narraciones sensibles y comprometidas”.

Desde su creación en 1985, el estudio de animación japonés ha hecho más de una veintena de largometrajes, muchos de los cuales se volvieron éxitos internacionales, como la oscarizada ‘Sen to Chihiro no kamikakushi’ (El viaje de Chihiro/Spirited Away, 2001).

La última película de su icónico y también oscarizado director Miyazaki, ‘Kimitachi wa do ikiru ka’ (El chico y la garza/The Boy and the Heron, 2003), se alzó nuevamente este año con la estatuilla a Mejor Película de Animación en los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense.

Con información de EFE

