En unas fechas de mayor división políticas entre republicanos y demócratas hay un deporte que parece unir todavía a los Estados Unidos: el fútbol americano. Este 2 de febrero será el Super Bowl LIV, donde se enfrentarán los Kansas City Chief y los San Francisco 49ers en el Hard Rock Stadium de Miami (Florida) para convertirse en campeones de la temporada 2019 de la NFL.

Pero a la par de esta lucha entre deportistas, una pelea más sangrienta se prepara tras bambalinas, con las agencias publicitarias como quarterbacks. Y es que con cientos de millones de espectadores viendo este espectáculo cada año - el Super Bowl 2019 consiguió 98,2 millones- las empresas más grandes buscarán robar miradas y atención para sus marcas.

Estos intentos no les saldrán baratos. Ya en noviembre del año pasado el canal Fox anunció que un comercial de 30 segundos costará el increíble monto de US$5,6 millones, mientras que un minuto superará los US$11 millones. Pero con el evento deportivo más esperado del año, y con la participación de artistas como Jennifer Lopez y Shakira en el espectáculo de mediotiempo, los precios no se comparan a las posibilidades de promocionar una marca.

Los estudios no son diferentes, y los tráilers durante el Super Bowl eran una querida tradición para sus espectadores. Sin embargo, los crecientes costos de estos anuncios están llevando a Hollywood a buscar otros espacios para publicitar sus películas, como antes o después del juego, donde los costos por anuncio pueden reducirse hasta la mitad.

Lo cierto es que estamos muy lejos de la época dorada de los tráilers en el Super Bowl. En el 2011 se transmitieron 19 avances de películas, mientras que el año pasado solo ocho, una increíble disminución en menos de una década.

La noche de Disney y Universal

The Hollywood Reporter reveló que solo Universal y Disney han programado espacios para promocionar sus películas durante el gran juego.

Según el sitio especializado en espectáculos, Universal probablemente mostrará avances de “Minions: The Rise of Gru” -a estrenarse el 3 de julio- y “Rápidos y furiosos 9”- 22 de mayo- durante el partido.

Pero esa no será la única manera en que Universal aprovechará el evento, ya que el spot tráiler de "Rápidos y furiosos 9" será precedido, el 31 de enero, con un concierto especial en Miami en el que el rapero Ludacris, uno de los protagonistas de la saga, cantará junto a sus compañeros de elenco Cardi B y Ozuna.

Como todos los años, Disney también tendrá presencia durante el juego, aunque hasta el momento no se ha revelado qué películas serán las que aparezcan dentro del codiciado espacio durante el partido, aunque los más probables candidatos son el remake ‘live-action’ de “Mulan” y la película de Pixar “Onward”, ambas a estrenarse este marzo.

Otro posible proyecto de Disney que podrían verse durante el Super Bowl es “Black Widow”, cinta protagonizada por Scarlett Johansson que se estrena en abril de este año. Menos probable, aunque más emocionante debido a la poca información, sería ver un avance de “The Eternals”, cinta que llegará a nuestras pantallas este noviembre. Lo que sí está confirmado es que Disney tendrá una gran presencia durante todo el fin de semana, así que aquellas película que no se transmitan durante el Super Bowl probablemente sí tengan presencia antes o después del evento.

Adicionalmente, Disney también podría usar el espacio para promocionar su servicio de streaming Disney+, lanzado el pasado noviembre, que este año lanzará series originales como “WandaVision” y “Falcon and the Winter Soldier” este 2020.

Mientras tanto, Paramount no ha comprado espacios publicitarios dentro del Super Bowl, pero sí antes del partido, donde se espera que promocione "Sonic the Hedgehog", que sale en febrero, y "A Quiet Place 2", a estrenarse en marzo.

La misma publicación sostiene que tanto Warner Bros. como Sony han aprendido que la única manera de no perder es no jugar, por lo que no tendrán presencia en el evento.

¿Valen la pena?

Con un costo de US$5,6 millones más gastos de producción, anunciar en el Super Bowl es sin lugar a duda una gran inversión para cualquier estudio, sin importar su tamaño. Es por eso que es interesante saber si de verdad es rentable este tipo de promociones.

Para el profesor de la Universidad de Columbia Británica Charles Weinberg, quien ha investigado este fenómeno durante años, proyectar tráilers en este evento solo funciona si la cinta ya iba a triunfar en taquillas.

“Es rentable para las películas con gran presupuesto, pero no para las que tienen uno modesto. Es un enorme gasto - el costo por cada millar de espectadores es doble de lo que es en otros espacios. Solo es rentable para películas que ya atraen a gran cantidad de personas - ellos verán un empujón que los hará aún más exitosos”, indicó Weinberg.

“La manera en que funciona es que los dueños de los cines ven el anuncio del Super Bowl y piensan que va a ser una película a la que muchos van a ver. Mientras más cines proyectan la cinta, las personas que estaban en duda terminan por convencerse”, agregó.

