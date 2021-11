Conforme a los criterios de Saber más

Ante el estrenó de la película “Las mejores familias” del director Javier Fuentes-León, la actriz Tatiana Astengo conversó con El Comercio desde España, país donde actualmente está viviendo para seguir preparándose en el arduo camino de la actuación.

Dueña de un indiscutible talento, la intérprete nacional se encuentra alejada del Perú, pero no ajena a la realidad del país que la vio nacer. Una realidad que se ve reflejada en “Las mejores familias”, cinta donde Astengo da vida a una empleada del hogar.

“Las mejores familias” fue presentada en festivales internacionales y tuvo una gran aceptación. ¿Qué expectativas tienes de la cinta tras su estreno en Perú?

Creo que es una película que va a sumar. Considero que no es cualquier cinta y aportará a los cuestionamientos que tenemos sobre nuestra vida. Una sátira que nos permitirá ver cómo somos nosotros y por qué somos así. Un filme que ayudará al espectador a aprender y desaprender.

Interpretas a una empleada del hogar. ¿Qué nos puedes decir de tu personaje?

Más que un personaje es un rol dentro de este universo que puede llevarse a nuestro país y a otro, como al mundo entero. Mi papel es de alguien que calla, que no la dejan hablar y que no tiene voz. Ella es oprimida por muchos años, pero finalmente llega un momento en su vida que toma una decisión.

¿Consideras que “Las mejores familias” es un retrato de nuestra sociedad?

Definitivamente sí. Es el retrato de una realidad que se puede llevar a Perú como a España. De hecho, la cinta tuvo éxito en el Festival de Cine de Roma, donde es otro tipo de cultura. Sin embargo, la película nos demuestra que hay muchas realidades donde nos parecemos mucho. Considero que “Las mejores familias” se asemeja mucho a “Parásitos” (película de Bong Joon-ho y ganadora del Oscar), hay muchos referentes. El filme tiene diferentes lecturas, no solo se habla de los buenos y los malos o de los ricos y los pobres, es mucho más que eso y hay que profundizar. El arte te ayuda a confrontarte.

"Parasite" (“Parásitos”), dirigida por el surcoreano Bong Joon-ho, ganó el Oscar a Mejor Película. (Foto: Netflix).

¿Por qué crees que la cinta refleja la realidad peruana?

Creo que hay muchas familias así todavía. Hay mucha gente que vive en burbujas y no quiere salir, donde no desean abrirse porque viven en el pasado.

No es la primera vez que trabajas con el director Javier Fuentes-León. ¿Te consideras su musa?

Yo soy una privilegiada y tengo que agradecer de haber trabajado con directores increíbles, talentosos y con experiencia. Recuerdo haber trabajado con Javier en su primera película y yo solo me entregué a su arte y a su profesionalismo. Yo no creo que sea su musa, eso ya suena muy antiguo. Más que su musa, yo soy su amiga a esta altura de la vida. Somos dos personas que coincidimos en nuestra lectura de la sociedad.

¿Es fácil ser dirigida por tu amigo?

Se nos hace fácil trabajar, pero también siento más exigencia de su parte porque ya nos conocemos y podemos tocar fibras delicadas. Es muy bonito trabajar con él porque ya nos sacamos las máscaras de encima.

“Las mejores familias” tiene un numeroso elenco. ¿Hay un trasfondo?

En un momento llegamos a estar los 25 actores en una misma escena. Al final todos nos hemos cruzado porque sino no funciona la película. De eso trata esta historia, de que al final todos estamos en el mismo barco, en el mismo bus, estamos todos en la misma ciudad y en el mismo país. Esa es la idea porque todos debemos relacionarnos con todos.

¿Qué ganará el espectador?

Creo que el espectador no solo irá a distraerse, la película te brindará algo que te llevarás a casa, como el hecho de entenderte más y que vives en un país como el Perú. Me parece que la película está escrita para este momento que vive el país, pese a que Javier (Fuentes-León) tiene este proyecto desde antes de “Contracorriente” (2009). Él le ha dado vueltas al guion y las cosas se han ido transformando con el pasar del tiempo.

¿Y cómo es el peruano, según tu perspectiva?

En el Perú todos somos diferentes y eso nos hace especiales. Nuestro país es grande y con muchas posibilidades maravillosas. Solo los que hemos tenido el privilegio de vivir fuera (en el exterior), podemos notar eso. Cuando vives lejos te das cuenta del país donde has nacido. Somos como una tienda con mil posibilidades, pero el vendedor siempre te vende lo mismo y se van quedando los demás productos.

¿Y qué pasará con Tatiana Astengo después del estreno de “Las mejores familias”?

Yo soy una eterna estudiante y siempre me estoy preparando. Yo sí tomo con mucha responsabilidad mi carrera, la respeto y siempre ando actualizándome. Ahora estoy en España, pero luego no sé. Por el momento no quiero comprometerme con una producción de largos episodios, como una serie.

Sobre la película “Las mejores familias”

La revelación en un almuerzo de un gran secreto guardado por 30 años pone de patas arriba el mundo idealizado de dos familias limeñas de clase alta – y el de sus empleados también – forzándolos a sacar todos los trapos sucios al aire, romper con las apariencias, y descubrir en el transcurso de esa reunión una nueva manera de definir a la “familia”.

“Las mejores familias”, película del premiado director peruano Javier Fuentes-León, se estrenó el jueves 4 de noviembre en los cines nacionales. A continuación el tráiler oficial.

VIDEO RECOMENDADO

Netflix: Descubre los estrenos para noviembre 2021

La plataforma de streaming anunció sus nuevos lanzamientos donde se encuentra la tan esperada película “Alerta roja”, protagonizada por Gal Gadot, Dwayne Johnson y Ryan Reynolds y la tercera temporada de “Narcos: México”. (Fuente: Netflix Latinoamerica)