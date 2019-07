"Teen Titans": ¿por qué fue cancelada la serie original de Cartoon Network?

Tras su paso por los cómics, con distintas formaciones a lo largo del tiempo, los Teen Titans (Jóvenes Titanes) llegaron a la televisión en 2003, con una alineación que perduraría con los años, aunque el programa no.

"Teen Titans" fue emitida entre 2003 y 2006, con Robin, Starfire, Cyborg, Raven y Chico Bestia como los protagonistas. Basada en el cómic "The New Teen Titans", de Marv Wolfman y George Pérez, la serie siguió a los héroes en sus aventuras como equipo, alejados de los superhéroes adultos de la marca, sobre todo en el caso de Dick Grayson, quien venía de ser el compañero de Batman como Robin.

La serie animada, que Cartoon Network emitió en Estados Unidos y América Latina, fue un éxito a nivel de audiencia y si bien no siempre gustó a los especialistas, para los fans se volvió de culto, por lo que su repentina cancelación en 2006 cayó como un baldazo de agua fría. Después de todo, el programa experimentaba su mejor momento.

¿Qué pasó? IGN contó la historia tras el lanzamiento del primer tráiler de "Teen Titans Go! vs. Teen Titans", la película que devuelve a los Jóvenes Titanes de la década pasada al centro de la historia.

El último capítulo de "Teen Titans" fue emitido originalmente el 15 de septiembre de 2006 y como producto bajó las cortinas tras el estreno de la película "Teen Titans: Trouble in Tokyo", lanzada en 2007. Los fans intentaron resucitar el show, pero solo consiguieron el spin-off "Teen Titans Go!", que al ser una parodia no apunta al mismo público de la serie original. Eso sí, es igual de popular en Cartoon Network.

Póster oficial de "Teen Titans" (Foto: Cartoon Network) Cartoon Network

Mattel vs Bandai

De acuerdo a IGN, "Teen Titans" desapareció a partir de un conflicto comercial entre Mattel y Bandai Namco.

“Cuando la quinta temporada de "Teen Titans" comenzó a transmitirse, Cartoon Netwook firmó un acuerdo comercial exclusivo con Mattel para la comercialización de los juguetes de la series de la compañía. ¿El problema? Bandai Namco era la dueña de la licencia de los juguetes de 'Teen Titans'”, explicó el portal.

En ese marco, Mattel presionó a Cartoon Network para cancelar "Teen Titans" y librarse del problema con Bandai. De esa forma podía aprovechar el resto de la programación del canal.

Ahora, mientras "Teen Titans" sufrió esa suerte, con su versión "Teen Titans Go!" pasó lo contrario. Sus juguetes hoy son distribuidos y comercializados por Mattel.

"Teen Titans Go! vs. Teen Titans", donde dos versiones de los Jóvenes Titanes tendrán que luchar entre sí antes de combatir a un enemigo mayor, será lanzada a finales de 2019 en DVD y Blu-ray.