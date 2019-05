"Terminator: Dark Fate": fecha de estreno, tráiler, sinopsis, actores y todo sobre la nueva película

Cuando se habla de películas de ciencia ficción, "Terminator" es infaltable en la conversación. Después de algunos años de silencio, la franquicia vuelve al cine a finales del año 2019 con su sexta entrega, con Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton una vez más al frente como en las dos películas originales de la saga.



"Terminator: Dark Fate" ("Terminator: Destino oculto" en América Latina y "Terminator: Destino oscuro" en España) es el título de la nueva película y a pesar de tratarse del sexto título de la franquicia, no retomará los eventos de las últimas películas, sino rescatará la historia original, al tiempo de introducir nuevos rostros y personajes que continúen el legado en una trilogía. El mismo James Cameron, director de las dos primeras cintas, indicó que "Dark Fate" básicamente reinventará la franquicia, a la que está volviendo como productor.

"Dark Fate" fue conocida originalmente como "Terminator: Phoenix", pero al final este solo su nombre de producción. Tim Miller ("Deadpool") ha dirigido la película que al menos en Estados Unidos tiene calificación R. Es decir, para mayores de 17 años. Los tres primeros títulos de la franquicia recibieron la misma clasificación, mientras que las dos últimas fueron PG-13.

"Creo que el tono la hace una secuela directa de T1 y T2. El tono y la narrativa. Tiene una calificación de R, es sombría, es cruda, es rápida, es intensa, es directa. Toda la historia tiene lugar en 36 horas. No es del tipo de historia compleja o pomposa. Está muy centrada en los personajes, es muy ahora, muy presente, es un viaje muy excitante", dijo Cameron sobre "Dark Fate" en una entrevista que concedió a Flicks and the City.

Historia y sinopsis de "Terminator: Dark Fate"

"Dark Fate" está ambientada años después de "Terminator 2: Judgement Day" (1991) e ignora los eventos de las otras tres películas de la franquicia. Es decir, la cinta dirigida por Tim Miller ("Deadpool") funciona como un reinicio para la saga e incluye un giro inesperado en su historia.

Según las mismas palabras de Cameron, Schwarzenegger representa a un T-800 completamente distinto que se ha pasado "al lado oscuro". En otra entrevista, el cineasta señaló que se trata de "un Terminator diferente que nunca se había visto antes". Además, adelantó que Sarah Connor se presenta "para luchar".

Se asume que Skynet trata de seguir su plan de eliminar todo rastro de humanidad en la Tierra, aunque aún está por verse cómo estos cambios afectarán a la línea argumental de las siguientes películas.

Con lo que respecta a Sarah Connor, la icónica heroína representada por Linda Hamilton, se recuerda que ella murió de cáncer en "Terminator 3: Rise Of The Machines", por lo que su regreso es una oportunidad más para verla luchar y darle un final digno en lugar de desaparecerla fuera de pantalla.

Por último, esta película está pensada para cederle el espacio a una nueva generación de personajes, por lo que Dani Ramos (Natalia Reyes) y Miguel Ramos (Diego Boneta) parece ser que serán los próximos jóvenes en heredar este legado. Ellos junto a Mackenzie Davis que representará a Grace, una "soldado asesino en una misión", y Gabriel Luna, el nuevo asesino Terminator.

Personajes de "Terminator: Dark Fate"

Arnold Schwarzenegger - Terminator

Mackenzie Davis - Grace

Linda Hamilton - Sarah Connor

Diego Boneta - Miguel Ramos

Brett Azar - T-800

Natalia Reyes - Dani Ramos

Steven Cree - Rigby

Gabriel Luna - Terminator

Rochelle Neil - C-5 Co-Piloto

Fraser James – Decano Mayor

Arlette Torres – Hooker Mexicana

Claudia Trujillo - Maria

Nick Wittman – Piloto del F-35

Mario de la Rosa – Policía de la Ciudad de México

Stephanie Gil – Grace joven

James Barriscale – Oficial de Rayos X

Björn Freiberg – Agente Federal

Ana Batuecas – Camarera de un Internet Café

Hadrian Howard – Piloto del C-5

Lorna Brown - Agente Brenner

John Gettier – Oficial de ICE

Mark Hesketh - Guardabosques

Pedro Rudolphi - Cholo

Peter Schueller - ICE Officer

Daniel Ibáñez - Miguel

Peter Ormond – Guardabosques de Texas

Armando Mundaraín – Detenido mexicano

Tráiler de Terminator: Dark Fate

El primer tráiler de "Terminator: Dark Fate" fue lanzado el jueves 23 de mayo a nivel mundial y en el mismo es visto el retorno de Sarah Connor y el Terminator T-800 de Schwarzenegger. También son presentados los nuevos personajes, incluido el nuevo 'Exterminator'.

Previamente fueron compartidos algunos detrás de cámara sobre el proceso de producción de "Dark Fate", sin revelar ningún detalle de la trama.

Fecha de estreno de Terminator: Dark Fate

"Terminator: Dark Fate" será estrenada el próximo 1 de noviembre en Estados Unidos, aunque una semana antes estará disponible en el Reino Unido (23 de octubre).



A continuación, la fecha de estreno de la película por país, para que puedas verla en su idioma original con subtítulos en español o doblada al español: