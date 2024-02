Hay un trabajo en el cine que no es tan evidente como el de los actores, el de los guionistas o del director. El cine implica color, el cual tiene que ajustarse a la propuesta del cineasta, a lo que quiere contar. Allí entra la labor de expertos que, de la mano del director de fotografía, otorgan a la película el estilo que necesita. Una de las especialistas en este trabajo, el llamado color grading, es Vanessa Aparicio, peruana radicada en Países Bajos. Ella alcanzó un hito en su vida el último domingo, cuando el cortometraje donde trabajó, “Jellyfish and Lobster”, se llevó el premio de la Academia Británica del Cine y la Televisión (BAFTA, por sus siglas en inglés).

“Fue una noche surreal, de verdad. No tenía en la cabeza que había la posibilidad de que ganáramos, no lo había pensado tan conscientemente. La verdad es que después de tanto trabajo sentí que me merecía estar ahí”, contó Aparicio a El Comercio por medio de Zoom. “Pasamos por la alfombra roja, nos tomamos muchísimas fotos, me sorprendió ver a tantos famosos tan de cerca. Me pareció alucinante ver pasar a Robert Downey Jr. al lado mío, de casualidad me tropecé con Christopher Nolan y le dije ‘perdón’, y me dijo ‘no te preocupes’. Yo en ese momento no entendí qué estaba sucediendo”, dijo también sobre su encuentro con el cineasta ganador del premio mayor de la ceremonia por la película “Oppenheimer”.

Dirigida por Yasmin Afifi, “Jellyfish and Lobster” sigue a Grace (Flo Wilson), paciente de cáncer que ingresa a vivir a una residencia para ancianos. Allí conoce a Mido (Sayed Badreya), hombre con alzheimer con el que establece una relación especial, la cual está marcada por un elemento de fantasía. Con su trabajo en este corto, Aparicio resalta el color en un ambiente que en otras circunstancias sería aséptico, pero al que las tonalidades cálidas convierten en un hogar. La peruana cuenta que, idealmente, su trabajo empieza desde la preproducción. Así fue con esta película, un trabajo colaborativo que consideró los vestuarios, la iluminación y la escenografía.

Así se forja una carrera

Egresada de Comunicación Audiovisual por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), trabajó un tiempo en la industria peruana. Su primera película fue “Margarita” (2016), como asistente de producción, labor que repitió en “La pasión de Javier” (2019). ¿Cómo empezó a trabajar con el color? Ella atribuye esta elección a que su facultad la llevó a probar de todo, y ahí es donde encontró su vocación. Luego viajó al Reino Unido [es británica por parte de madre], donde trabajó por tres años para juntar dinero y estudiar. Eventualmente, postuló a una maestría en la competitiva National Film and Television School, dos años de estudio que ella calificade “muy duros”, que implicaron no solo pagarse la matrícula, sino el alojamiento. Precisamente, “Jellyfish and Lobster” fue su proyecto de graduación.

Ya graduada y con varios proyectos hechos en su currículum [ella trabajó como ‘freelance’ a la par de sus estudios], Aparicio fue contactada en una productora audiovisual que le ofreció trabajo. Así, se mudó de Londres a Ámsterdam, donde trabaja a tiempo completo.

¿Qué cosa ha logrado en el extranjero que no podría haber hecho en el Perú? “Yo me sentí muy limitada de encontrar un lugar donde estudiar lo que quería. Yo me estaba empapando de mucha información en internet y haciéndolo como mi intuición me decía, pero es una carrera muy técnica y tenía miedo de estar aprendiendo de una manera incorrecta. Al final eso te retrocede, porque tienes que desaprender luego para volver a aprender”, cuenta Aparicio, quien espera algún día compartir sus conocimientos con el Perú, como maestra.

Sobre el futuro de su carrera, ella comentó que por el momento quiere seguir creciendo como colorista. “Estoy trabajando en una empresa que me está dando muchísimas oportunidades, estoy trabajando en proyectos muy interesantes; uno potencialmente va a estar en Netflix. Me encantaría hacer películas grandes y trabajar con directores y creativos que admiro”.

Vanessa Aparicio, realizadora audiovisual peruana. / Vanessa Aparicio