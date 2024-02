Una llamada del director del colegio casi nunca es por algo bueno. Frente al hombre está una niña de mirada impasible, como si con ella no fuera la cosa, como si no hubiese molido a golpes a su compañera. ¿La excusa? Un insulto. Pero el director no la castiga de inmediato y la niña sabe por qué, así que lo desafía; que la expulse, le dice. No hay respuesta. “Eso es lo que pensé”, responde la niña, interpretada por Isabela Merced, cuyo rostro sigue igual de serio, salvo los ojos: en ellos está el conocimiento de quien se sabe con poder. Ella se va por donde vino.

La escena anterior es de “Sicario: Día del soldado” (2018), tal vez la película que mejor representa las habilidades de esta actriz estadounidense, quien interpreta a la hija de un narcotraficante. Peruana por ascendencia (su madre nació aquí), nunca deja de mencionar esta tierra cada vez que surge la ocasión. Doce años de carrera para alguien que solo tiene 22 significan juventud y experiencia, el sueño de todo empleador y que Hollywood aprovecha cada vez que puede. Si encima de todo se le suma talento, estamos ante una combinación vencedora. Esta semana ella vuelve a la cartelera local con “Madame Web”, spin-off de las películas de “Spider-Man” ambientada parcialmente en Perú.

“Amo el Perú y es algo loco que ‘Dora’ y ‘Madame Web’ mencionen y se desarrollen en Perú; es central a sus historias. Siento que es una adorable coincidencia”, dijo la actriz en conversación con El Comercio.

La película sigue a Cassandra Webb (Dakota Johnson), paramédica neoyorquina con el don de la clarividencia que entra en contacto con las adolescentes Julia Cornwall (Sydney Sweney), Mattie Franklin (Celeste O’Connor) y Anya Corazón (Isabela Merced); juntas tienen que enfrentarse al villano Ezequiel Sims (Tahar Rahim), quien tiene los poderes de una araña. “Siendo que en definitiva hubo un entrenamiento suficiente para lo que teníamos que hacer en esta película”, dijo la peruana sobre el esfuerzo físico requerido en esta aventura de superhéroes. “No puedo esperar a sumergirme en, potencialmente, más entrenamientos y hacer más trabajos con arneses. Creo que todas amamos hacer eso, porque básicamente, con el arnés, estás volando [para las escenas de acción]”, sostuvo.

Merced empezó su carrera en el teatro con “El mago de Oz” en su natal Ohio, tras lo cual llegó a Broadway, al musical de “Evita” (2012), donde estuvo también el peruano Marco Zunino. Desde entonces no ha hecho más que crecer, llegando a protagonizar la serie “100 Things to Do Before High School” (2014), además de actuar en películas taquilleras como “Transformers 5″ (2017), “Dora y la ciudad perdida” (2019), etc. También ha compartido la pantalla con actores de la talla de Anthony Hopkins, Mark Wahlberg, Jason Momoa, etc.

Los últimos años, la actriz ha tenido un impulso incluso mayor, sumado a un cambio de “marca personal”. Pasó de ser Isabela Moner a Isabela Merced, esto en honor a su abuela, al mismo tiempo que se otorga a sí misma un apellido más asociado a su herencia latinoamericana. Además de “Madame Web”, será la superheroína Hawkgirl en “Superman: Legacy”, estará en la nueva película de “Alien” y tendrá un papel recurrente en la segunda temporada de “The Last of Us”, una de las series más comentadas de los últimos años. Encima de todo, tiene una carrera musical que la ha llevado a cantar junto a Danna Paola.

Considerando lo visto por este diario en la función de prensa, se espera que las críticas a “Madame Web” sean duras. Sin embargo, eso no quita que este estreno internacional será otra plataforma para una actriz que no ha hecho más que crecer profesionalmente los últimos años.