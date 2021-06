Meses de rumores han sido confirmados este 22 de junio luego de que Paramount Pictures revelara que la nueva entrega de la saga, titulada “Transformers: Rise of the Beasts”, se filmará parcialmente en el Perú.

Por el momento se sabe que la séptima cinta en esta saga sobre la lucha eterna entre los Autobots y Decepticons estará protagonizada por Anthony Ramos (“In the Heights”) y Dominique Fishback (“Judas and the Black Messiah”).

Mientras tanto, Michael Bay no regresará a la silla del director, la cual estará ocupada por Steven Caple Jr., conocido por dirigir “Creed II” (2018).

Aunque sin dar muchos detalles, Caple Jr. reveló la influencia que tuvo en su adolescencia no solo de las primeras generaciones de “Transformers”, sino también la serie “Beast Wars”.

El productor Lorenzo di Bonaventura indicó que esto permitirá no solo explorar a los personajes conocidos de los Autobots o Decepticons, sino también otros grupos de Transformers como como los los Predacons y los Maximals. Además, habrá un grupo misterioso llamado Terrocons.

*Noticia en desarrollo*