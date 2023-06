Los vientos están cambiando y algunas iniciativas parecen buscar repotenciar el potencial de esta industria. Entre ellas está el Proyecto de Ley de promoción de la exportación de obras audiovisuales y generación de empleo en la industria audiovisual (N° 05206/2022-CR) propuesto por el congresista Carlos Anderson que busca generar las facilidades para atraer más producciones internacionales a nuestra Costa, Sierra y Selva. Para hablarnos de esta iniciativa, y otros retos relacionados, El Comercio conversó con Norma Velasquez, presidenta de la Asociación de Productores Cinematográficos del Perú.

―¿Qué tan competitivo es el Perú para atraer producciones internacionales?

Lamentablemente no somos competitivos con nuestros vecinos como escenario de rodajes. Tenemos locaciones alucinantes, de loas que fácilmente no se encuentran en otro lugar, pero lamentablemente no tenemos una política tributaria que atraiga las inversiones de la industria fílmica.

―¿Es lo que ocurrió con “Paddington en Perú”, que se rodará en Colombia?

Al final solo se va a rodar un solo día en Perú*. ¿Por qué? Porque Colombia tiene una ley de incentivos alucinantes. Los grandes estudios se están construyendo en Colombia, México y Argentina, mientras que Ecuador recientemente acaba de aprobar una nueva ley de incentivo porque se ha dado cuenta lo que significa el crecimiento en este sector fílmico.

*Nota del editor: El Comercio buscó corroborar esta información. Bruno Canale de APU Productions, encargado de la producción local de “Paddington en Perú”, dijo que no es preciso que solo se grabará un día en el Perú.

―¿Por qué son tan importantes los incentivos?

Porque si tú eres el productor, la persona que pone el dinero, no solamente piensas qué bonito es el lugar, sino que tienes que elaborar un plan de financiación. Por ejemplo, el 50% en ayudas públicas, 30% de inversión privada y un 20% en incentivos fiscales o ‘tax rebates’ (devolución de impuestos). Colombia te devuelve entre 20% y 40% del gasto que hagas en el país ―dependiendo el rubro en que estés― lo que te permite liberar ese dinero para cubrir otros costos de la producción.

―¿Qué tan grandes son estas inversiones?

Estamos hablando de producciones que gastan muchísimos millones. Un argumento contra estos beneficios económicos es que es dinero del Estado se está dando a empresas de otro país, pero si las producciones no llegan, ese dinero no existe. Además, tenemos que contar con otros beneficios como el crecimiento en los sectores de turismo y gastronomía. Por ejemplo, en España existe un paquete turístico que te lleva a conocer todas las locaciones donde se filmaron las películas de Pedro Almodóvar.

―Nueva Zelanda también tiene tours de “El señor de los anillos”

Totalmente. Entonces el sector audiovisual no es el único que crece con estas políticas.

―¿El proyecto de ley del congresista Carlos Anderson cumple con proponer los beneficios tributarios que mencionaste?

Definitivamente. Es un primer paso que hay que trabajar y se tiene que crear una mesa de trabajo donde vamos a tener que participar el gremio, así como los ministerios de Economía, Cultura y Turismo.

―¿Qué puntos buenos tiene esta legislación?

Si mal no recuerdo, la propuesta plantea que para la devolución de gastos se tiene que gastar al menos US$150 mil, lo cual si estamos hablando una gran producción es poco porque hablamos de millones.

―¿Qué nos falta para ser competitivos?

Dentro de todo, lo que necesitamos son varias leyes, entre ellas una para crear una comisión fílmica que también ayude a dar facilidades para los rodajes. Dentro de el mismo proyecto de ley también se menciona dar facilidades a los productores para traer equipos por temas de visas, algo que actualmente ya se ha modificado con la visa de periodista que incluye los rodajes audiovisuales y que de alguna manera ayudó a la filmación de “Transformers”. Antes era una burocracia terrible para poder sacar tus cosas de aduanas. Pero igual necesitamos que los trámites se acorten y para eso necesitamos una comisión fílmica, que va de lado con una ley, así como una película tributaria. Son dos leyes distintas que deben hacerse juntas para que puedan funcionar lo mejor posible.

Equipo de Transformers en Machu Picchu / Cortesía Paramount Pictures

―Lo de la comisión fílmica es un proyecto de PromPerú desde hace unos años que parece no avanzar. ¿Ha cambiado la situación ahora?

Nosotros llevamos más o menos dos años trabajando en esto, tratando de impulsarlo desde los gremios, desde el sector privado, y reuniéndonos con políticos para ayudar a sacarlo adelante y lo cierto es que la situación política del país tuvo mucho que ver con estas demoras, ya que cada vez que se cambiaban las cabezas tenías que empezar desde cero. “Transformers” creo que nos ha ayudado porque nos ha dado una demostración de los beneficios que se puede dar al país y he visto mucho más acercamiento al diálogo. Igual hasta que no vea todo firmado no me lo voy a terminar de creer.

―En una reciente entrevista el productor de “Transformers” Lorenzo di Bonaventura nos dijo que lo que necesitaba el país para atraer más producciones era el personal calificado. ¿Nuestra industria audiovisual podría responder a la demanda de las grandes producciones internacionales?

Tenemos muy buenos profesionales, pero a veces pasa, sobre todo en los rodajes internacionales, que tienen miedo de arriesgarse y darle un cargo importante a alguien porque en su currículum de repente no tiene películas grandes. Si empiezan a llegar más proyectos desde fuera, tendremos una creciente profesionalización del sector. Hay mucha gente que hace muy bien su trabajo, solamente que no se le da una oportunidad.

―En caso se dieran los cambios necesarios, ¿en cuánto tiempo podríamos ver resultados y estar a la altura de nuestros vecinos?

Yo ahí no me quiero arriesgar a decir un tiempo, porque tendríamos que hacer un estudio para ver los casos de Colombia y México. Lo que sí puedo decir es que sería una mejor paulatina, mientras el país gana fama en la industria cinematográfica y entre los productores, así como es promocionado en festivales internacionales. Yo calculo que en unos cinco años habría un crecimiento, aunque este sería de a poquitos.