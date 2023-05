Optimus es temple y coraje, valores necesarios para quien se aventure a subir la bajada, sea humano o autobot, maximal o decepticon. Pero el coraje no basta cuando la realidad se impone. El vecino capta con su celular mientras Optimus da vuelta hacia la calle, sube y se planta. Y luego retrocede, derrotado, pero todavía digno. Anécdotas como esta hay varias en las semanas que la cinta, llamada “El despertar de las bestias”, se filmó en el país.

Pero tan o más interesante que la aparición del Perú en las pantallas de todo el mundo son los pormenores de cómo se gestionó la filmación, pues este país no es destino habitual de producciones extranjeras. Los ejemplos se cuentan con las manos, como “Dora la exploradora” y “La reina del sur 3″. Transformers valora al Perú, tal y como se aprecia en un clip lanzado este jueves con imágenes inéditas del paso de los autobots por la Ciudad Imperial.

“Perú tiene ese halo de lugar mágico donde las películas deberían ser filmadas. La majestuosidad de Machu Picchu, las maravillas de la selva y la belleza atemporal de Cusco combinan para formar el triángulo perfecto de experiencia que una película como Transformers necesita” dice en el video Lorenzo Di Bonaventura, productor de la película.

¿Qué tan difícil fue coordinar el ingreso de cuarenta vehículos y cientos de personas? ¿Cómo benefició esto al país? Bruno Canale Fossa de Apu Producciones, quien ha trabajado con películas de Hollywood, nos cuenta los detalles a solo dos semanas del estreno del nuevo “Transformers” el jueves ocho de junio en todos los cines del Perú.

—¿Cómo funciona esta situación donde una productora de Hollywood contrata a la productora de otro país par que filme in situ?

Esta es mi tercera película de Paramount, porque también he hecho “Dora: la exploradora” e “Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal”. Entonces ya tengo una relación y en este negocio todo es, como se dice en inglés, “word of mouth”; a quién conoces. Entonces, a través de una buscadora de locaciones me recomendaron. Yo trabajo mucho con los buscadores de locaciones de Hollywood y de Inglaterra. Ellos buscan las empresas con las que se va a trabajar. Siempre se trabaja con una empresa local, sobre todo con una película así de grande. Casi te vuelves como un partner legal. Legalmente, ellos no firman contratos, sino te delegan a ti los papeleos.

—¿Qué tan complicado es coordinar una filmación extranjera en Perú?

Depende del tamaño. Obviamente, Transformers es la más grande que se ha hecho hasta ahora y no solo a nivel de dinero sino también de áreas de coordinación. Es una película de acción, hay todo un tema de importación de pirotecnia, que es bien complicado. Se trabaja con Sucamec, se trabaja con un agente local que esté certificado, pero se tiene que hacer todo un papeleo para poder importarlo, que es bien tedioso. Y también, al tener Transformers muchos vehículos, hemos importado más de 40, y eso también acarrea toda una logística. Traerlos a Lima, de ahí a Cusco. En una película de este estilo es complicado.

—En este negocio se valora mucho el tiempo. ¿Te dieron suficiente, estabas a las justas?

Fue razonable. Empezamos en febrero del 2021. La preproducción fue hasta septiembre y a fines de ese mes empezamos a filmar. Para Transformes se sacó una nueva visa, de producción artística, que salió después de muchas reuniones y de ver que no existía una calidad migratoria para este tipo de trabajadores.

—O sea, no existía este tipo de visa para nadie.

No, porque que en el pasado se utilizaba la visa de prensa. Pero la visa de prensa, dependiendo de quién esté en el momento dándote la visa, o sea, de Relaciones Exteriores, podría decirte “mira, ustedes no son prensa”, son televisión, son cine, son foto.

Así se filmó Transformers en Machu Picchu. A la derecha se nota de perfil a Anthony Ramos, el actor protagónico. / Paramount Pictures

—O sea, en cierto modo ustedes le han hecho el trabajo un poco más fácil a los extranjeros que quieran filmar en Perú a partir de ahora.

Correcto, o sea nosotros ya venimos sufriendo 20 años con ese tema de no saber qué visa decirle [al artista], porque nosotros no contratamos la mayoría de veces a la gente, la gente viene contratada de afuera. Eso crea que no puedas usar la visa de artista, que es exclusivamente con un contrato nacional. Entonces entraban como turistas, y después había un sindicato y se quejaba. Lo que pasaba es que había un vacío legal que ya no existe. Para todos es un alivio poder tener una visa y tramitarla.

—No es que Perú tenga incentivos significativos para los que van a filmar. ¿Qué más se puede hacer en Perú, sea tributariamente o en logística, para que la gente se anime a filmar aquí?

Yo he hecho un resumen de qué rol cumplió cada ministerio para esta película y lo he presentado a ellos mismos para que, digamos, sea una labor hacia adelante. No es una queja, simplemente es un “mira, estamos aquí y hasta dónde tenemos que ir”. A nivel de incentivos tributarios tenemos dos grandes trabas. La primera, y que me parece más grande que la de los incentivos, es que existe en Perú la retención de renta generada en el suelo peruano. Si tú vienes pagado de afuera, pero estás trabajando en Perú, el Perú te retiene el 30% de tu sueldo o te exige retenerlo. A todo el personal que viene se le se le quita el 30% de su sueldo y si vamos a Colombia le quitan cero, en México le quitan cero. Estamos muy en desventaja, porque la gente dice “¿por qué voy a ir a Perú si me van a quitar el sueldo?”.

—Con todos los problemas que hay aquí, no sorprendería que una producción prefiera filmar en Colombia y decir que es Cusco.

Pero es que está pasando. Ahorita se va a filmar “Paddington en Perú” y se va a filmar en Colombia.

—¿O sea no se va a filmar en Perú?

Se va a filmar muy poco, o sea de la parte fuera de Inglaterra se va a filmar un 95% en Colombia y un 5% en Perú. Y la película se llama “Paddington en Perú”. O sea, es una realidad. [Nota: Canale también trabaja con “Paddington”].

—Machu Picchu es bien estrecho. ¿Cómo hicieron para filmar allí?

Por suerte, nosotros hemos ya filmado varias cosas [allí]. Hemos hecho una novela de TV Globo, una película de hindúes con 60 bailarines. Entonces, la verdad es que entendemos muy bien la restricciones y las limitaciones de Machu Picchu y además lo que hay que respetar a nivel de patrimonio. Para filmar en Machu Picchu se hizo lo que se tenía que hacer: no se lleva ningún trípode, ningún generador. Todo se hizo muy portátil. Nos adecuamos y coordinamos con el Ministerio de Cultura para que nuestra entrada y la salida no tengan ninguna huella. Para Transformers eran 400 personas [del equipo de producción], pero igual se manejó de una manera que los que no tienen que subir, no subían.

—¿Cuántos días filmaron el Machu Picchu?

Cinco días.

—¿Hubo turistas esos días?

Nunca cerramos [el complejo]. Hay personas que están toda la vida ahorrando para ir y lo peor que puede pasar es que vayan y les digan que está cerrado. Entonces, nosotros nunca cerramos Machu Pichu. Hay áreas que siempre están fuera [del circuito turístico]. Hay como cuatro circuitos dentro de Machu Pichu y los turistas tienen una ruta que seguir. Hay zonas que no se utilizan. Entonces trabajamos con el Ministerio de Cultura para que nos admita entrar a esos lugares.

—Mientras más hablo contigo, más veo lo complejo que ha sido esto.

Han venido a unas 400 a 600 personas a trabajar de afuera, se ha contratado un número similar permanente en las escenas más grandes del Cusco. Yo te puedo medir cuánta gente está involucrada por los almuerzos. A veces hay apoyo de la Policía, hay muchos cierres [de calles] y necesitamos más apoyo local y hemos llegado a dar de comer a 1.500 personas por día. En Cusco teníamos más de 100 vans, más de 40 camiones. Nos apoderamos un poco de la ciudad.

—Todos hemos visto los videos de Optimus peleando contra la pendiente. Mantener confidencialidad parece casi imposible.

Sí, pero Transformers también vive de los fans. Se mantiene la confidencialidad de lo que se puede, pero también hay una realidad y un tema de los fans que les gusta ver y postear y eso también crea una expectativa. Hay temas anecdóticos como que no subía [Optimus]. Nadie la sube, es la Bajada de Santa Ana: todo el mundo la baja. Pero para la escena se quiso subir y son vehículos antiguos, son vehículos de los años 80. Y, a parte, todas esas pistas están lavadas por la lluvia y son muy resbalosas. Pero al final se vuelve una anécdota.

"Entendemos muy bien la restricciones y las limitaciones de Machu Picchu y además lo que hay que respetar a nivel de patrimonio. Para filmar en Machu Picchu se hizo lo que se tenía que hacer: no se lleva ningún trípode, ningún generador. Todo se hizo muy portátil." Bruno Canale, de Apu Producciones.

—No se ha hablado lo suficiente de que también se filmó en la selva del Perú, que imagino trajo otras dificultades.

La selva del Perú cumple un rol importantísimo en la película. Nosotros, cuando necesitamos [filmar] ceja de selva o selva alta, siempre vamos a Tarapoto porque tiene una infraestructura hotelera mayor a, digamos, Quillabamba en Cusco. Encontramos muy bonitos lugares, algunos que nunca habían sido filmados, como la Cascada de la Unión (aparece en el tráiler) o la bocatoma del río Schilcayo, que están literalmente a 15 o 20 minutos de la ciudad.

—Se ha dicho que los vecinos de Cusco han estado muy felices con la filmación. ¿Cómo los percibiste tú?

La verdad es que sí y obviamente una filmación así también tiene sus inconveniencias, pero yo creo que saliendo de la pandemia el Cusco estaba casi cerrado y nosotros hemos visto mes a mes cómo se ha ido abriendo y cómo también hemos contribuido. Los transportistas estaban súper contentos, tenían tal vez año y medio de no haber trabajado y les hemos dado contrato de seis meses. Transformers ha llegado a muchas familias. Por ejemplo, para los cierres de calle, los días grandes, contratamos a 200 asistentes de producción de set. Ellos nos ayudan a cerrar calles. Hemos llegado 200 familias cusqueñas.

—Perú no es un país particularmente seguro para nadie. ¿Hubo algún intento de robo?

No. Hubo un falso robo en Tarapoto, porque fue como un psicosocial. Pero en realidad hemos tenido en todos lados mucho apoyo de las autoridades y la verdad es que nos hemos sentido súper seguros. Tal vez si hubiésemos filmado en Lima hubiera sido diferente.

Bruno Canale de Apu Producciones, productor peruano de "Transformers: el despertar de las bestias". / Bruno Canale