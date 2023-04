Paramount lanzó su último tráiler de su esperada película “Transformers: El despertar de las bestias” (“Transformers: Rise of the Beasts”), cinta parcialmente filmada en el Perú que llegará a los cines el próximo 8 de junio.

Dirigida por Steven Caple Jr. y protagonizada por Anthony Ramos y Dominique Fishback, “El despertar de las bestias” sirve como continuación de “Bumblebee” (2018) así como una precuela del resto de la saga “Transformers”. La historia está ambientada en 1994, donde un Noah Diaz (Ramos), un ex soldado experto en electrónica, y la arqueóloga Elena Wallace (Fishback) se ven involucrados en una batalla entre los Autobots y tres otras facciones: los Maximals, Predacons y Terrocons.

¿Qué cosas relacionadas al Perú ocurren en el tráiler?

El protagonista, Noah (Anthony Ramos), llega a Perú con los Transformers porque allí hay algo importante tanto para los héroes enemigos como para los enemigos. Tecnología antigua protegida por ruinas incas. En escenarios que parecen ser tanto de Cusco como San Martín, hay batallas de la alianza de los autoboys y maximals contra los terrorcons.

Más sobre la película

Completan el elenco Peter Cullen, quien regresa nuevamente como la voz de Optimus Prime, mientras que la película introduce a Pete Davidson como Mirage, Ron Perlman como Optimus Primal, la ganadora del Óscar Michelle Yeoh como Airazor y Peter Dinklage como el villano Scourge.

La cinta tendrá particular enfoque en Optimus Prime, quien llega a la Tierra al final de “Bumblebee”, y su crecimiento en el líder de los Autobots que conocemos. “Lo que ha experimentado es el fracaso, probablemente por primera vez en su vida”, señala el productor del filme, Lorenzo di Bonaventura, en una entrevista con Collider. “Ha tenido que huir, abandonar el planeta Cybertron. ¿Qué le ha pasado a partir de esa experiencia? Cuando nos encontramos con él en 2007, él es una persona particular, si se quiere decirlo. En 1994, no es la misma persona. Todavía tiene que crecer entre el ‘94 y el 2007.”

El filme fue grabado en el 2021 en locaciones en los departamentos de Cusco y San Martín del Perú, el suburbio neoyorquino de Brooklyn en los Estados Unidos y en un estudio de Canadá. Entre las locaciones peruanas que podremos ver en la gran pantalla están la Plaza Mayor de Cusco, Machu Picchu y Las cascadas de La Unión, entre otros.