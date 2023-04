“Transformers: El despertar de las bestias” se ha convertido en una de las películas más esperadas del 2023 y no solo por la trama de la aclamada saga, sino también porque la película ha sido grabada parcialmente en Perú y resalta las maravillas naturales del país. Ahora, Paramount decidió compartir un adelanto y un nuevo póster promocional donde resalta la maravilla del mundo Machu Picchu.

A través de sus redes sociales, la compañía a cargo de la realización de la nueva entrega de “Transformers” (“Transformers: Rise of the Beasts”) publicó un nuevo póster promocional que no solo muestra a los personajes de la película, sino que también resalta la belleza de Machu Picchu.

Como se recuerda, la película de Paramount, producida por Michael Bay, muestra escenas grabadas en Cusco y San Martín. Si bien el tráiler resalta la belleza peruana de fondo, el nuevo póster promocional da un acercamiento directo a Machu Picchu.

“Transformers: El despertar de las bestias” presenta a los protagonistas frente a Machu Picchu. (Foto: Paramount)

En la película, Noah (Anthony Ramos) llega a Perú con los Transformers para descubrir algo importante para ambos bandos, tanto para héroes como enemigos. Tecnología antigua protegida por ruinas incas. En escenarios que parecen ser tanto de Cusco como San Martín, hay batallas de la alianza de los autobots y maximals contra los terrorcons.

Sobre “Transformers: El despertar de las bestias”

Dirigida por Steven Caple Jr. y protagonizada por Anthony Ramos y Dominique Fishback, “El despertar de las bestias” sirve como continuación de “Bumblebee” (2018) así como una precuela del resto de la saga “Transformers”.

La historia está ambientada en 1994, donde un Noah Diaz (Ramos), un ex soldado experto en electrónica, y la arqueóloga Elena Wallace (Fishback) se ven involucrados en una batalla entre los Autobots y tres otras facciones: los Maximals, Predacons y Terrocons.

El filme fue grabado en el 2021 en locaciones en los departamentos de Cusco y San Martín del Perú, el suburbio neoyorquino de Brooklyn en los Estados Unidos y en un estudio de Canadá. Entre las locaciones peruanas que podremos ver en la gran pantalla están la Plaza Mayor de Cusco, Machu Picchu y Las cascadas de La Unión, entre otros.

Paramount Pictures México reveló su más reciente tráiler de "Transformers: El despertar de las bestias", última película de la franquicia, que grabó varias escenas en Machu Picchu, Cusco y en la Cascadas de la Unión en Tarapoto, región San Martín. (Fuente: Paramount Pictures México)