Valkyrie y la representación LGBT en el Universo Cinemático de Marvel

El anuncio que Valkyrie, personaje interpretado por Tessa Thompson que se quedó con el trono de Asgard tras la abdicación de Thor (Chris Hemsworth) al final de "Avengers: Endgame" estará "buscando a una reina" en la próxima película "Thor: Love and Thunder", a estrenarse en 2021, podría haber sorprendido a algunos que no han estado siguiendo las noticias de la dirección que está llevando el Universo Cinemático de Marvel.

Pero para otros esta representación de personajes LGBT era ya algo inevitable, y muy pedido, por sectores de los fans de estos filmes. Ya en "Avengers: Endgame" los realizadores incluyeron un personaje explícitamente gay. Se trataba de un sobreviviente de la masacre de Thanos, interpretado por el director Joe Russo, que buscaba rehacer su vida tras la perdida de sus amados.

El presidente de Marvel Studios confirmó al sitio io9 que el siguiente filme de "Thor" tendrá un hilo argumental que explorará la bisexualidad de Valkyrie, aunque señaló "cómo eso impactará la historia todavía no está claro".

Feige agregó que este "nivel de representación" se verá "en todos nuestros filmes, no solo 'Thor 4'".

En diálogo con Collider, Feige reveló que habrá otro personaje LGBT en "Eternals", confirmando meses de rumores. El filme, a estrenarse en noviembre de 2020, sigue una historia de un grupo de inmortales. Será dirigido por Chloe Zhao ("The Rider") y estará protagonizado por Angelina Jolie, Richard madden, Kumail Nanjiani, Salma Hayke, y Brian Tyree Henry.

El mensaje de inclusividad ya era algo que Marvel había estado insinuando durante la Fase 3 de su Universo Cinemático, aunque fue la vice presidenta de producción en Marvel Studios, Victoria Alonso, quien explicó las razones para las cuales perseguir una mayor representación en sus filmes.

"Todo nuestro éxito está basado en que las personas so tan increíblemente diferentes. ¿Por qué no lo haríamos? ¿Por qué querríamos ser solo reconocidos por un tipo de persona?", dijo en entrevista a Variety. "Nuestra audiencia es global, es diversa, es inclusive. Si no lo queremos hacer de esa manera, fallaremos. Si no vamos a todo motor en lo de la diversidad e inclusividad, no seguiremos teniendo nuestro éxito."