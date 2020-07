Un día como hoy hace 65 años nació el actor Willem Dafoe. Con casi medio siglo actuándo, el intérprete ha tenido una prolífica carrera en las tablas y en el cine, donde es más reconocido por sus roles como villanos psicópatas o torturados personajes que batallan con sus demonios.

El actor, cuyo verdadero nombre es William James Dafoe, abandonó sus estudios universitarios en los 70 para unirse al rico ecosistema teatral de Nueva York. Para finales de la década fundó junto a Elizabeth LeCompte, quien sería su pareja por más de dos décadas, la compañía de teatro Wooster Group.

Su primer rol cinematográfico fue en la película “Heaven’s Gate” (1980) del director Michael Cimino, aunque fue despedido después de meses de trabajo por reírse durante una escena. Continuó participando en películas como “The Loveless” (1982), “The Hunger” (1983) y “To Live and Die in L.A.”, la mayoría de sus papeles en roles de villano.

El actor ganó más reconocimiento por su rol en el drama de guerra “Platoon” (1986) de Oliver Stone, en la que interpretó a un compasivo sargento. En 1988 tomó el papel principal en el drama de Martin Scorsese “The Last Temptation of Christ”, cuya actuación fue críticamente alabada. En 1989 Dafoe también fue considerado para el papel de Joker en la versión de Batman de Tim Burton, papel que terminó con Jack Nicholson.

Desde entonces Dafoe continuó una carrera donde balancea películas comerciales con proyectos más independientes y artísticos. Es así que el actor ha aparecido tanto en "Spider-Man" (2002), "XXX: State of the Union" (2005) y "Mr. Bean's Holiday" (2007) junto a cintas como "Shadow of the Vampire" (2000) y "The Florida Project" (2017).

Acompañando esta nota ponemos una galería con 10 datos curiosos sobre el actor.

