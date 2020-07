Cuando Ed Wood estrenó “Plan 9 from Outer Space” (“Plan 9 del espacio exterior”) un 22 de julio de 1959 el director probablemente no pensaba que esta producción la cual aseguraría su lugar en la historia del cine. Con notables errores de continuidad, así como efectos especiales de baja calidad -incluyendo platillos voladores de juguete-, diálogos repetitivos y hasta contradictorios, el filme se ganó en 1980 el título de “la peor película de todos los tiempos”, aunque paradójicamente se mantiene vigente como una cinta de culto a casi 60 años de su salida.

“Plan 9 from Outer Space” fue la cuarta película de Wood, un director y escritor que antes había explorado su fascinación por el travestismo con su ópera prima “Glen or Glenda” (1953). Inicialmente lanzada en 1957 como “Grave Robbers from Outer Space” (“Ladrones de tumbas del espacio exterior”) para una proyección limitada, el título de la película tuvo que ser cambiado cuando los financista de la cinta, dos ministros bautistas, consideraron el título sacrílego.

El argumento de la cinta es tan endeble como las famosas tumbas de cartón de la película, girando en torno a un grupo de alienígenas que quieren prevenir que la humanidad cree una sustancia con el potencial de destruir el universo. Su método de llamar la atención de los gobiernos del mundo es creando un ejército de muertos vivientes en el epónimo plan 9 -nunca conocemos en qué consisten los planes 1 al 8-, aunque en el contexto de la película solo vemos un puñado de zombies.

“Plan 9 from Outer Space” también se jacta de ser el último rol del legendario ícono del horror Bela Lugosi, recordado por interpretar al personaje titular de “Drácula” (1931), como uno de los zombies, aunque su participación se remite a un par de escenas grabadas para otro proyecto complementadas por un doble de cuerpo que disimula su completa desemejanza utilizando una capa para tapar su rostro.

Ed Wood insertó a Bela Lugosi (derecha) utilizando material para otra película. En las escenas nuevas utilizó un doble (izquierda), quien se tapaba la cara para que no se notara el engaño. (Foto: Valiant Pictures/Dominio público)

Completan el elenco Gregory Walcott en el rol principal; el luchador sueco Tor Johnson como un inspector de policía convertido en muerto viviente; la actriz Maila Nurmi -más conocida por su personaje de ‘Vampira’- en el papel de otro zombie y Mona McKinnon como la damisela en apuros. Mientras tanto, el narrador de la cinta es un fraudulento psíquico conocido como ‘el asombroso Criswell’ (nombre real Jeron Criswell King), quien te prepara para la calidad de la película con frases como “todos estamos interesados en el futuro, porque es ahí donde vamos a pasar el resto de nuestra vida” y “eventos futuros como estos nos afectarán en el futuro”.

Después de un estreno sin pena ni gloria, “Plan 9 from Outer Space” pasó a acompañar mejores producciones en los dobles programas de las salas de cine antes de terminar en la televisión en la década de los 60, donde sería transmitido en programas especializados de película de clase B como “The Giant Claw”, “The Blob” y “Robot Monster”, destinada para ser una más del montón

Ed Wood utilizó juguetes para niños para hacer los platillos voladores. (Foto: Valiant Pictures/Dominio público)

LA PEOR PELÍCULA

"Plan 9 from Outer Space" fue rescatado del olvido con la publicación de "The Golden Turkey Awards" ("Los premios del pavo dorado") por Harry y Michael Medved, quienes calificaron la cinta como "la peor película de todos los tiempos", mientras que le dieron a su realizador Ed Wood el título del "peor director".

La inclusión de la cinta fue por pedido del público, ya que cuando los autores publicaron en 1978 “The Fifty Worst Films of All Time” (“Las cincuenta peores películas de todo el tiempo”) invitaron a sus lectores a sugerir una película que debió ser incluida. La ganadora absoluta fue la película de Ed Wood.

El luchador sueco Tor Johnson carga en sus brazos a la actriz Mona McKinnon. A lo largo de los años la apariencia 'zombificada' de Johnson se ha convertido en un icónico monstruo. (Foto: Valiant Pictures/Dominio público)

“Las personas realmente nos criticaron. Estuvimos sorprendidos por el diluvio de cartas de fan - o en este caso de detractores - que nos decían ‘aceptamos que ‘Robot Monster’ es una de las peores películas de todos los tiempos, pero ¿cómo puedes escribir un libro titulado ‘Las cincuenta peores películas de todos los tiempos’ y no incluir ‘Plan 9 From Outer Space’? ¿En qué estabas pensando?”, recordó Harry Medved en una nota de The Dissolve.

LEGADO

Después de la salida de “Plan 9 from Outer Space”, Ed Wood continuaría su carrera en los márgenes de Hollywood, dirigiendo y escribiendo películas de explotación sexual e incluso pornográficas. Desafortunadamente para el realizador, este no vería el reconocimiento posterior que tendría su trabajo. Falleció un 10 de diciembre 1978, dos años antes que su nombre se hiciera conocido de mano de Harry y Michael Medved como “el peor director de todos los tiempos”.

Sin embargo, la publicación sí levantó el perfil del director y su obras, trayendo un renovado interés en “Plan 9 from Outer Space” y otras de sus películas, que en las décadas posteriores se convertirían en parte de la cultura popular. Un ejemplo de esto ocurrió en 1991, cuando los protagonistas de la popular comedia “Seinfeld” intentan acudir a una proyección exclusiva de “Plan 9”, destacando su legendario estatus.

Tres años después el director Tim Burton rescató la historia de su realizador en la cinta biográfica “Ed Wood” con Johnny Depp en el papel del epónimo director. El filme, que ganó dos premios Oscar y un Globo de Oro, muestra los primeros años del director en Hollywood, incluyendo la historia detrás de “Glen or Glenda”, “Bride of the Monster” y “Plan 9 from Outer Space”.

Incluso en el nuevo milenio se continúa haciendo referencia a las obras de Wood y para el 2015 se estrenó "Plan 9", un remake de la cinta de culto que la parodia y celebra al mismo tiempo.

Con este mayor interés en el realizador incluso la calidad de sus películas ha sido reevaluado y muchas de ellas son consideradas como ejemplos de productos que son “tan malos que se vuelven buenos”. El portal agregador de críticas Rotten Tomatoes pone a “Plan 9 from Rotten Space” en un 67% de ‘frescura’, por encima de cintas como “Transformers” (58%) de Michael Bay.

“‘Plan 9 from Outer Space’ es un accidentalmente hilarante ‘thriller’ de ciencia ficción del anti-genio Ed Wood que es con justicia celebrado por su increíble ineptitud”, dice el resumen de esta cinta.

Hay algo apropiado que fuera su cinta de ciencia ficción la que trajera la fama a Ed Wood, quien la consideró su mejor trabajo. “Si me quieres conocer, mira ‘Glen or Glenda’, ese soy yo, esa es mi historia. Sin duda. Pero ‘Plan 9 from Outer Space’ me llena de orgullo y felicidad”, dijo en una entrevista.

Las nuevas perspectivas también se han visto más caritativas con las limitaciones de los filmes, considerando las propias limitaciones financieras del realizador, así como el entusiasmo mostrado en sus proyectos. O como decía uno de sus allegados entrevistados para “The Golden Turkey Awards”: “Él estaba conduciendo todo como un espectáculo de un solo hombre. Escribía, dirigía y era, en esencia, el productor, aunque al final alguien se quedó con el crédito de la cosa porque ponía el dinero. Y te puedo decir una cosa con seguridad: él amó cada segundo”.

Debido a que la película está en el dominio público, puede ser vista en su totalidad en YouTube.

