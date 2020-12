En una insólita decisión para la industria cinematográfica, los siguientes éxitos del estudio Warner Bros. serán estrenados tanto en las salas de cine como en HBO Max, el servicio de streaming perteneciente a la compañía y exclusivo para los Estados Unidos. Esta decisión afecta a esperados filmes como “The Matrix 4”, “Dune”, “The Suicide Squad”, entre otros.

Aunque sorpresiva, el gigante de Hollywood ya había utilizado esta estrategia para una de sus películas más importantes del 2020, “Wonder Woman 1984”. La decisión, anunciada el pasado 18 de noviembre, pone a la cinta protagonizada por Gal Gadot en estreno para este 25 de diciembre en HBO Max y cines.

Bajo esta nueva manera de estrenar películas, la cinta estará disponible en HBO Max en los 31 primeros días desde su estreno, para luego salir de su catálogo y estar solo en las salas de cine hasta que se cumpla el periodo de exclusividad que usualmente los cinemas (usualmente entre 75 y 90 días). Cabe señalar que esta estrategia parece que solo afectará a los estrenos en los Estados Unidos, aunque una reciente nota de prensa de HBO Max Global ha revelado que este servicio de streaming llegará a América Latina en la segunda mitad del 2021.

Según informó Variety, la nueva estrategia de Warner Bros. afectará a películas que serán estrenadas a lo largo de 2021. Además de las ya mencionadas, también estarán incluidas en el nuevo plan el musical “In the Heights” de Lin-Manuel Miranda, la precuela de “Los Soprano” “The Many Saints of Newark”, el thriller, “The Little Things”, la biográfica “Judas and the Black Messiah”, “Tom and Jerry”, “Godzilla vs. Kong”, “Mortal Kombat”, Those Who Wish Me Dead”, “The Conjuring: The Devil Made Me Do It”, “Space Jam: A New Legacy”, “Reminiscence”, “Malignant” y “King Richard”.

La estrategia muestra el impacto que ha tenido la pandemia del coronavirus en la industria de las salas de cine no solo en los Estados Unidos, sino que también en el resto del mundo, donde las taquillas se han desplomado. La decisión también muestra el esfuerzo que WarnerMedia está poniendo en el éxito de HBO Max, un servicio de streaming que tiene que competir con los mejor posicionados Netflix, Amazon Prime Video y Disney+.

Pero aquellos que esperan que este sea el nuevo estándar en el mundo del cine quedarán (posiblemente) decepcionados y los ejecutivos de WarnerMedia ya han adelantado que no esperan que esta estrategia continúe en el 2022.

“Estamos viviendo en tiempos sin precedentes que llaman a soluciones creativas”, afirmó la presidenta de WarnerMedia, Ann Sarnoff. “Nadie quiere que las películas regresen a la pantalla grande más que nosotros. Sabemos que el nuevo contenido es lo que mantiene con vida a los cines, pero tenemos que balancear esto con el hecho que la mayoría de salas en los Estados Unidos operarán en una capacidad reducida por el 2021”.

