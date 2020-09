Con John Cena como protagonista y James Gunn como guionista y director, el personaje de Peacemaker de las historias de “Suicide Squad” desembarcará en la televisión con una serie de HBO Max.

“La serie ‘Peacemaker’ es una oportunidad de hurgar en los problemas mundiales de la actualidad a través de la mirada de este superhéroe/supervillano que también es el mayor imbécil del mundo”, dijo Gunn en un comunicado.

Gunn, quien triunfó con Marvel en las cintas de “Guardians of the Galaxy” (2014 y 2017), fue el cineasta escogido por Warner Bros. para relanzar la adaptación cinematográfica de “Suicide Squad”, que en 2016 llegó a los cines con una cinta de David Ayer que protagonizaron Will Smith, Margot Robbie y Jared Leto y que, pese a sus decepcionantes críticas, recaudó 747 millones de dólares en todo el mundo.

Aunque resulte un poco confuso, la película de Gunn, titulada “The Suicide Squad” y que se estrenará en agosto de 2021, mezclará nuevos actores como Idris Elba, John Cena o los latinos Juan Diego Botto y Joaquín Cosío con otros intérpretes que aparecieron en la cinta anterior como Margot Robbie o Viola Davis.

De ahí que la nueva serie “Peacemaker” surja de la trama de esta película todavía sin estrenar.

“Ya he dicho antes que ha sido un tremendo honor y una oportunidad increíble ser parte de ‘The Suicide Squad’ y trabajar con James en lo que será una película fantástica”, apuntó Cena.

“Y estoy increíblemente emocionado de tener la oportunidad de asociarme con él de nuevo para ‘Peacemaker’. Estamos deseando que los fans vean esto”, añadió sobre esta serie cuya primera temporada tendrá ocho capítulos que serán escritos por Gunn.

El realizador dirigirá el primero de esos episodios y alguno más todavía sin concretar.

Leyenda absoluta de la WWE (tiene 14,4 millones de seguidores en Instagram), Cena es uno de los últimos ejemplos exitosos de luchadores que han triunfado después en la actuación (ahí están también los casos de Dwayne Johnson o Dave Bautista).

Sorprendió en 2015 con un paródico y brillante papel en “Trainwreck”, participó en comedias como “Daddy’s Home 2” (2017) y “Blockers” (2018), y también se apuntó a la saga de “Transformers” con la refrescante “Bumblebee” (2018).

