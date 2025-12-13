Saturday Night’s Main Event 2025 EN VIVO HOY: mira la transmisión del evento de la WWE desde Washington D.C. ¿A qué hora comienza? El evento en donde John Cena se retirará de los cuadriláteros se llevará a cabo este sábado 13 de diciembre, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina, las 7:00 PM de México y las 2:00 AM de España. ¿Dónde ver? El evento será transmitido en toda Hispanoamérica por el canal de Yotube de la WWE, mientras que Peacock lo pasará en Estados Unidos. No recomendamos ver el evento por páginas piratas.