El domingo 15 de marzo, cuando el presidente Vizcarra anunciaba el estado de emergencia y ponía en cuarentena obligatoria a todo el país, el ilustrador Amadeo Gonzales se encontraba en la Galería del Momento, su taller y espacio expositivo. Lo recuerda bien: “Solo agarré unos plumones, dos cuadernos y regresé a casa pensando ingenuamente que iba a regresar dos semanas después para seguir trabajando”, dice.

Sin embargo, como todos sabemos, aquellos 15 días se multiplicaron. Gonzales estuvo sin salir un mes de casa y los plumones se le gastaron a los pocos días. Entonces recordó la vieja ‘Wacom’, su tableta gráfica, y pensó que de esa manera podría seguir dibujando. “Al principio, todo me fue mal, pero luego me acostumbré a que los dibujos me salieran horribles. A lo largo de todo un mes hice un dibujo diario, y cuando comencé a mejorar el trazo, lo dejé. Entonces ya había realizado más de 30 dibujos”, explica.

Gonzales, artista gráfico y co-fundador de la revista Carboncito, presentará un nuevo fanzine ilustrado en los tiempos de pandemia.

Así, el artista representa al tipo que canta en el karaoke durante la noche, los gatos que saltan sobre nuestras cabezas o el ‘selfie’ compartido para dar señales de que seguimos aquí, junto con otras imágenes nacidas del miedo y las sombras. Para el artista, cada uno de esos 32 dibujos ha resultado un grito de libertad.

¿Pero qué pasaba mientras tanto? El artista dibujaba en casa, pero también iba afilando su imaginación para ver la forma de salir adelante. “A mí no me tocó el bono. Como soy un artista independiente, tuve que hacer lo que vengo realizando desde el año 2001: la autogestión”, afirma. Así, al inicio realizó una serie de “retratos de cuarentena” a pedido vía Facebook e Instagram. Confeccionó tapabocas con sus diseños que se entregaban por delivery, y luego desarrolló una serie de serigrafías.

"Llamado "дикий / Salvaje", publicación cuenta con 32 ilustraciones de pura acción, donde el artista explora nuevos formatos y herramientas digitales.

Gonzales tuvo que esperar a que reabrieran las imprentas para producir su más reciente fanzine de 32 páginas, que recoge aquellas imágenes torpes pero sumamente expresivas, generadas en su ‘Wacom’ a partir del encierro y la incertidumbre. “Creo que siempre el humor me salva”, afirma el ilustrador. “En los momentos complicados siempre aparecen las ideas, la reinvención, el plan B o C. El fanzine lleva un título en caracteres rusos que quiere decir ‘Salvaje’, porque lo que verán dentro quizá sea más complicado de entender que el mismo título. En esta publicación hay un trazo brutal e imperfecto. Ha sido como reírme de mí mismo”, confiesa.

Para el artista, cada dibujo es un grito de libertad, tan liberador como un golpe.

“Para mí es importante publicar, ir a las imprentas, sacar copias, serigrafiar, repartir mis fanzines, difundir mi trabajo. Esa es mi forma de vivir. Es una señal de resistencia, una huella que quiero dejar de mi existencia”, explica el editor de la recordada revista de historietas e ilustración “Carboncito”.

Saber adaptarse

Elenio Pico, historietista e ilustrador argentino, afirma que hay momentos cuando todos nos enfrentamos a situaciones en que debemos hacer lo mismo de todos los días, pero de una forma diferente. “No estoy hablando de ser creativos ni de buscar nuevas propuestas, sino de hacernos cargo de una herramienta que exige, para hacer lo mismo de siempre, un cambio. Quizá la palabra correcta sea ‘adaptación’”, escribe el artista a propósito del “Salvaje” de Gonzales y el cambio del lápiz por una pantalla digital.

Lograr que estos dibujos sean publicados en un fanzine se convierte, como señala Gonzales, en una prueba de sobrevivencia del artista independiente.

“Los que conocen a Amadeo, mucho o poco, saben que sabe reírse de sí mismo, entienden rápidamente que se trata de un espíritu lúdico con un sentido del humor que está más allá de la precisión gráfica. Por eso lo quieren, por eso lo admiran, por eso lo acompañan en su trabajo. Quizás esta publicación sea el testimonio de la relación que el dibujante establece con una nueva herramienta para seguir ofreciendo la calidez de siempre”, añade el dibujante argentino.

