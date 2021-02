Conforme a los criterios de Saber más

Cuando la prensa se refiere a él como un ícono, él toma distancia. “¿Qué significa eso?” me pregunta. “¿Que soy muy viejo?”. “Usted es un símbolo de la historia de la televisión”, explico tras el saludo, pero el veterano animador chileno pasa de los elogios de los colegas que se dirigen hacia él con la misma reverencia. “No creo que yo represente más que cualquier otro comunicador”, afirma. Con 80 años cumplidos, Mario Kreutzberger aparece en la pantallita de la entrevista virtual luciendo encanecido y tranquilo. “En este momento estoy asumiendo las canas. Estoy asumiendo mis 80 años”, afirma uno de los rostros más populares de la televisión hispana. Mario Kreutzberger debuta el lunes 15 de febrero en su programa “Don Francisco: Reflexiones 2021, un espacio de entrevistas transmitido por la señal de CNN en español, con el formato al que nos hemos acostumbrado en estos meses de pandemia: el de las videollamadas. Serán 10 capítulos con cerca de una cuarentena de invitados de distintos ámbitos, y cuyo tema central será conocer qué han hecho durante el periodo de confinamiento.

- ¿Hay peruanos en la lista?

No lo sé, es posible que los haya. Todavía tenemos la mitad de los programas sin confirmar. Pero en este momento no sé si hay. No lo tengo claro.

- El programa “Don Francisco: reflexiones 2021″ está claramente ligado a la vida en confinamiento. El año pasado usted cumplió 80 años. ¿Cómo imaginaba celebrarlo antes que llegara la pandemia?

Ah, bueno. Me había preparado todo el año para celebrarlo. Quería hacer una fiesta aquí en Estados Unidos y otra en Chile, en el canal 13, donde trabajo los últimos 59 años. Quería hacer muchas cosas en realidad, y no pude hacer ninguna.

- ¿Ha fallecido la gente a su alrededor, amigos, gente cercana?

Algunas personas, sí. Personas mayores que conozco fallecieron de Covid.

Ayer pude ver su conferencia de prensa virtual con colegas de América Latina. Cuando le preguntaron por las vacunas, usted manifestó su respaldo, y que incluso ya había recibido la segunda dosis. Pero algunos titulares titulan “Yo no la recomiendo”.

¡En ningún momento dije eso!

El conductor chileno de 80 años con las canas asumidas. El distanciamiento social será un tema clave en su programa de entrevistas. (Foto: Gio Alma para CNN en Español)

- ¿Cuánto cree que parte de los medios de comunicación colaboran con la desinformación?

Lo que yo dije es que yo no estaba en condiciones de recomendar. Yo me he puesto todas las vacunas, pero no estoy en condiciones de recomendar porque, de repente, antes de vacunarte tendrías que consultarlo con tu médico. Pero nunca dije a la gente que no se vacunara. ¡Al contrario! Lo que pasa es que los medios están en un momento crítico y buscan titulares que no se ajustan a la verdad para tratar de sobresalir. A lo mejor son exigencias de los editores. No sé por qué una persona puede escribir algo así.

Usted tiene una divertida anécdota con George Bush. El ex presidente creía que usted se llamaba “Don” y que su apellido era “Francisco”. Eso me recuerda lo que pasa con el libro “Don Quijote”, que en Estados Unidos muchos creen que cuenta la historia de un burro. ¿Qué piensa de los desencuentros de Estados Unidos con la comunidad Latina? ¿Es imposible para un estadounidense entender a esos 61 millones de hispanos en el país?

Yo creo que el presidente Bush, que tiene a su hermano casado con una mejicana, conocía bastante de los hispanos. El nombre Don es muy popular, viene de Donald, el nombre más común de los americanos. Y el apellido Francisco también existe. Esto ocurrió porque cuando me invitaron a una cena, me presenté al policía en inglés como Mario Kreutzberger y entonces me dijo que no estaba en la lista de invitados. Cuando ya me iba, una policía al lado, que era de Miami, que era gringa también, me reconoció. “Don Franciscou”, me dijo. El hombre volvió a mirar la lista y dijo “Don Francisco is invited” (ríe). De allí viene esa anécdota. Yo creo que algunos presidentes, algunos más, algunos menos, han entendido a la comunidad hispana. En el caso del presidente Bush, sí la entendía.

El presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, y Tabaré Vázquez presidente uruguayo, reunidos en 2007 en la ciudad de Colonia. (Foto: AFP)

- Su biografía es la historia de un migrante, el hijo de padres judíos alemanes que huyeron a Chile, y de quien parte de Chile a los Estados Unidos. ¿Cómo ve el problema de los migrantes luego de la era Trump?

Ha sido una época muy difícil y espero que no se repita. Pero hoy día veo con mucho dolor lo que pasa con la migración en todas partes del mundo. Y está pasando también en Argentina, en Perú, en Chile. Hay muchos migrantes que vienen desde Centroamérica y Venezuela. En el mundo se están moviendo 70 millones de personas. En esta pandemia, los países no les pueden dar los servicios, sufren para entrar ilegalmente a los territorios por caminos que son peligrosos, donde sufren de hambre y de frío. La migración vive su momento más difícil. Como migrante y como hijo de inmigrante, pienso que los países tendrían que darle las mayores facilidades, de una manera ordenada para evitar causarles aún más dolor. Porque después al drama se suma la discriminación. Ojalá exista un acuerdo mundial para ayudar y financiar ayudas.

Caravana de migrantes hondureños en marcha hacia la frontera estadounidense, en enero de este año. (Photo by Johan ORDONEZ / AFP)

- Resulta imposible hablar con usted sin pensar en que representa parte de la historia de la televisión, la tradición de reunir a la familia un sábado por la tarde, como lo hacía usted con “Sábado Gigante” o en el Perú Augusto Ferrando con “Trampolín a la fama”. Sin embargo, este poder de la televisión ya no existe. ¿Qué ha sucedido?

La televisión era la reina de la imagen y el sonido. Ahora, este reinado tiene muchas vertientes. Solamente en un teléfono la gente tiene tantas oportunidades para conectarse, ver videos, informarse, el Internet aún es una tierra de nadie. Cuándo ocurre una noticia, ¿dónde va uno primero? ¡Al teléfono! Habitualmente se escuchaba en la radio, se veía en la televisión, se leía a día siguiente en los diarios. Pero esa costumbre ha ido cambiando y yo creo que en algún momento tendrá que regularse para que se pueda financiar todo eso.

- La misma Teletón que usted impulsa enfrenta tanto la crisis del formato televisivo como la de credibilidad en los medios de comunicación. ¿No hay vuelta atrás de esta crisis?

Creo que vamos a poder salir de esta crisis en la medida de que sean castigadas las “fake news”. Te voy a dar un ejemplo: alguien escribió algo que yo nunca dije, y esa persona no tiene ningún castigo. Podría haber hecho una cosa mucho más grave, y tampoco lo tendría. Las “fake news” se difunden hoy de forma incontrolable. Hay gente que tiene 50, 100 cuentas de Twitter para difundirlas, se las cierran y luego abren nuevas. Nada de lo que escriben se ajusta a la verdad. ¡Es un deporte de ellos! Pero con ese deporte pueden causar trastornos tremendos a la sociedad y a las personas.

El presentador de TV fue acusado por la periodista chilena Laura Landaeta de acoso sexual a modelos y mujeres que asistían al programa "Sábado Gigante", que condujo por años.

- En América Latina usted cuenta con un respaldo uniforme pero en Chile hay sectores que lo rechazan, especialmente sectores de izquierda. ¿Por qué mientras en América Latina don Francisco resulta un ícono entrañable, en Chile es una figura polémica?

Nunca fui una figura polémica. Hay situaciones del momento, políticas del momento, en las que algún grupo se interesa por eso. Pero yo no podría haber hecho lo que he hecho si no contara con el apoyo de la mayoría del país. Recuerde que yo durante 42 años he hecho una teletón y hemos construido 14 hospitales. Nunca he estado metido en la política.

- Usted siempre se ha definido por una consuetudinaria neutralidad política. Se dice que esta estuvo motivada no solo por proteger su credibilidad pública como rostro televisivo, sino también para defender a los músicos que trabajaban en su programa y que estaban en peligro por la dictadura de Pinochet. ¿Es cierto?

Bueno, sí. En verdad nunca me inmiscuí en cosas políticas pero si tenía que ayudar a alguien, siempre lo hice. No importaba que pensara un músico, lo importante era que pudiera aportar buena música al programa. Y así en todo orden de cosas, en cualquier posición. Soy una persona que le gusta la política, hablo de política, de forma privada con mis amigos, pero públicamente mi función es otra. Admiro a los periodistas políticos, a los que se especializan en deportes, a los periodistas de divulgación científica. Yo soy un periodista de entretenimiento, de información y también un periodista social. Así me defino yo.





VIDEO RECOMENDADO

Biden busca acelerar vacunación contra la COVID-19

TE PUEDE INTERESAR