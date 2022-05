Urs Bühler, David Miller y Sébastien Izambard ya se encuentran en el país concentrados para su esperado concierto de este sábado 21 de mayo en Arena Perú Explanada, los reconocidos cantantes vienen de arrasar con México y Ecuador y preparan su galería de hits para emocionar a sus fans y recordar la memoria de su gran compañero y amigo Carlos Marín.

Tras el trágico fallecimiento de Carlos Marín de Il Divo, los miembros restantes del grupo multinacional - el americano David Miller, el francés Sebastien Izambard y el suizo Urs Buhler - traen a Perú su gira en homenaje a Marín. El tour llamado “For Once in My Life Tour” continua como “Greatest Hits Tour” e incluye como invitado especial al barítono mexicano-americano Steven LaBrie. El concierto se llevará a cabo el sábado 21 de mayo en Arena Perú - Explanada y estará lleno de los éxitos de Il Divo de su amplio catálogo de canciones con una increíble producción escénica.

En reciente rueda de prensa virtual, Sebastien se mostró emocionado por su regreso a Lima, “hace mucho que no vamos a Perú, hace 4 años y estamos felices de poder compartir con el público y compartir nuestros sentimientos después de la perdida de Carlos, además planeamos ir a Machu Picchu, esta vez, porque es uno de los lugares a donde siempre hemos querido ir”.

Urs agregó: “Ir a Cusco y conocer Machu Picchu es algo que he querido hacer hace muchos años, y cada vez que hemos venido a Lima, Perú llegamos con los tiempos juntos, y tenemos que tomar otro avión para salir al siguiente concierto, esta vez tendremos algo de tiempo de hacer la excursión y me alegra como un loco estar allí”.

Sobre su esperado concierto en Lima adelantaron: “Lo que vamos a presentar al principio está dedicado a nuestro último disco, donde aparecen los grandes éxitos del sello Motown, y luego vamos a presentar un set de grandes éxitos, pero hemos elegido muy particularmente canciones que tengan que ver con Carlos, en sus letras, o si eran las canciones favoritas de Carlos, y recordar todo lo bonito que hemos vivido con él”.

El tour apoya a su décimo álbum de estudio, “For Once In My Life: A Celebration Of Motown (Decca Gold)”, disponible ahora, así como a la Fundación Carlos Marín.

Más sobre Il Divo

Il Divo es el grupo de crossover clásico con mayor éxito comercial en la historia de la música internacional, el grupo se formó el año 2003 y han vendido hasta la fecha más de 30 millones de álbumes en todo el mundo, con 160 álbumes de oro y platino en 33 países en su haber, Il Divo fue el primer artista de Classical Crossover en tener un álbum debut en el # 1 en la lista Top 200 de Billboard.

Entradas

El concierto tendrá a la talentosa cantautora nacional Canela China como acto de soporte. Las entradas para este gran espectáculo “Il Divo Greatest Hits Tour” estan a la venta en Teleticket.