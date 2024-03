En el siglo XV, cuenta la leyenda, el más preciado cuenco de cerámica del shogun Ashikaga Yoshimasa se rompió en pedazos. Ante la pérdida del invaluable objeto, se ordenó su reparación inmediata. Sin embargo, al intentar devolverlo a su estado original, la pieza sufrió una transformación irreversible que evidenciaba, a través de líneas doradas que cubrían las grietas, su previa ruptura y posterior reunificación.

Basada en esta técnica japonesa de alfarería que consiste en reparar objetos con una mezcla de resina y metales preciosos como el oro, plata o platino, obtiene su nombre “Kintsugi”, libro de Issa Watanabe que explora temas como la pérdida, la aceptación de la fragilidad y la transformación constante, mientras están presentes corrientes filosóficas como el wabi-sabi que se centra en coger la belleza en la imperfección, el mottainai que es el sentimiento de lamentarse cuando algo es malgastado y el mushin que tiene que ver con el principio de aceptar el cambio.

La artista Issa Watanabe realiza sus obras para que los niños puedan entender e interpretar temas tan complejos como los mostrados en su más reciente obra, "Kintsugi".

“La idea inicial surge cuando vivía en Mallorca y mi padre fallece. En ese tiempo me llegó una caja donde él guardaba cosas mías de la infancia, al ver eso me di cuenta de que los objetos que uno deja pueden representar la ausencia, pero al mismo tiempo de la presencia de alguien”, menciona Watanabe en entrevista con El Comercio.

Sin embargo, hace tres años el proyecto cobraría forma tras empezar a plasmar en imágenes las ideas que aparecían fugazmente. “No lo hice con la intención de hacer bocetos, eran más bien imágenes sueltas que querían comunicarme algo, luego de eso recién apareció lo que quería decir. Esto fue un proceso inverso al que suelo tener, donde voy creando las imágenes a partir de un guion”, explica Watanabe

La artista peruana Issa Watanabe es ilustradora de álbumes como "Más te vale, mastodonte" y "Migrantes".

Uniendo las piezas

En el 2021, la artista ganó el Premi Llibreter en la categoría de Álbum Ilustrado con su obra “Migrantes”, libro que, sin palabras, narra con imágenes de extraordinaria fuerza el viaje de un grupo de animales que deja atrás un bosque nocturno que carece de hojas. Es la historia de una gran y única migración, un periplo de incertidumbre donde conviven la muerte y la esperanza.

Hace tres días, Issa Watanabe consiguió otro reconocimiento, luego de que su obra “Kintsugi” fuera reconocida como la Mejor Ficción en la reciente edición de los Premios BolognaRagazzi, una de las ceremonias más importantes en el ámbito de la literatura infantil mundial que se realiza cada año y que esta vez contó con 3.355 títulos presentados por editores de 65 países.

"Migrantes" (2019) libro de Issa Watanabe en el que se muestra a una diversidad de animales para abordar el problema de quienes cruzan fronteras en busca de mejores vidas.

“El editor presentó el libro a este premio, yo no sabía que lo habían mandado, pero me llamó hace tres días y me dijo que había ganado. Fue muy sorpresivo, no se me ocurría que un libro más abstracto, poético y sin texto, pudiera ganar un premio así”, comenta la artista a quien le recuerda lo sucedido con su obra “Migrantes”. “Apostar por libros de este tipo no es fácil para las ferias, los premios y tampoco para mí, porque estoy asustada y siento inseguridades por el resultado, pero siempre es grato que valoren mi trabajo de esa manera”, agrega.

Los planes a futuro de la ilustradora serán participar en diversas ferias en México, Brasil, Colombia y otras partes del mundo. Además de dejar por un tiempo los proyectos en solitario para realizar una colaboración con una escritora, de momento desconocida, con quien trabaja en tres nuevos proyectos. “Me gusta hacer este tipo de apuestas en la literatura infantil, dejar de ser condescendientes con los niños, ser más abiertos y honestos, confiando en su propia interpretación”, concluye.