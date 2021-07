Conforme a los criterios de Saber más

Después de varios años, el 2020 fue el primero en que nos quedamos sin Feria Internacional de Libro (FIL), debido a la pandemia. La Cámara Peruana del Libro, entidad organizadora del evento, optó por una edición virtual, adaptándose a la nueva normalidad. Sin embargo, la pregunta que hoy se han muchas personas es si este 2021 volveremos a tener una FIL presencial como las de antes.

Recordemos que la FIL es una de las actividades que más público atrae en nuestro país. Solo su última edición, en el 2019, recibió casi 590.000 visitantes, una cifra superior al promedio que conseguía la feria gastronómica Mistura, nada menos.

La FIL virtual del año pasado, si bien tuvo una acogida considerable, evidentemente no pudo igualar el número de actividades, las cifras de ventas ni el alcance del público que tuvieron sus ediciones anteriores.

A pesar de ello, la Cámara Peruana del Libro abrió hace un par de semanas la primera Feria del Libro presencial en tiempos de pandemia. Esta se instaló en la Plaza Túpac Amaru de Magdalena, con 39 stands bien espaciados y cumpliendo todos los protocolos de salubridad y distanciamiento. Según sus organizadores, el éxito ha sido mayor de lo esperado.

MÁS Y MÁS FERIAS

Según reveló a El Comercio Willy del Pozo, presidente de la Cámara del Libro, esta será la primera de varias ferias que irán moviéndose por distintos distritos de Lima. Para fines de julio o inicios de agosto, por ejemplo, habrá una en el Parque Kennedy de Miraflores, y posteriormente otra en Barranco, en un lugar aún por definir.

Todas estas pequeñas ferias servirán como ensayo para la gran Feria Internacional del Libro que, de no mediar inconveniente, se realizaría entre octubre y noviembre próximos. Eso sí, esta no tendría las características habituales; para empezar, porque no se realizaría en el Parque de los Próceres de Jesús María, sino en alguna otra instalación al aire libre y donde se eviten las aglomeraciones. Además, mezclaría las actividades presenciales con otras virtuales.

Vale señalar también que su realización dependerá del avance de la vacunación en el Perú y de las posibles variantes del COVID-19, que generan enorme incertidumbre. En otros países vecinos, la crisis sanitaria ha sido implacable para el sector libresco: en Buenos Aires, la edición 2021 de la feria del libro se canceló de forma definitiva, mientras la de Bogotá en Colombia y la de Santiago de Chile optarán por la vía virtual.

Habrá que ver si, quién sabe, la FIL de Lima puede servir como referente para la región.

