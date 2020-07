Le pareció rarísimo que le dijeran que sería la homenajeada del II Encuentro de Escritoras Peruanas del Icpna. “¿Yo escritora?”, confiesa María Emma Mannarelli que fue su primera reacción ante el anuncio. “Ya me había parecido raro que el año pasado me invitaran al evento, así que te imaginarás que estoy muy agradecida con el Icpna, pero también bastante sorprendida. Soy un poco tímida en ese sentido; pero sí pues, he escrito varios libros. Creo que sí califico”, agrega entre risas.

► Librería Inestable: diez años de resistencia de un bastión independiente

Mannarelli, historiadora especializada en temas de género, exjefa de la Biblioteca Nacional también, celebra que este encuentro reivindique el papel de las mujeres en el ámbito de las letras peruanas, tras siglos de invisibilización. Ella apunta, por ejemplo, una de las dificultades históricas que ha tenido la mujer para el simple ejercicio de escribir: mientras para el hombre la casa puede ser un espacio íntimo para concentrarse y producir, para las mujeres ha sido casi todo el tiempo un espacio doméstico. “Además la escritura supone un salto al vacío, un acto de libertad; y para las mujeres es más difícil la entrega a algo así”, resalta.

“Hay varias claves para entender ese supuesto rezago –explica Mannarelli–. Pienso también en cómo las mujeres han destruido sus propias fuentes culturales muchas veces, rompiendo cartas o diarios. Borramos nuestras huellas porque nos parecen demasiado perturbadoras para el orden social, o simplemente porque nos parecen que no valen la pena, que no son lo suficientemente valiosas”.

Fabiola León-Velarde, Rafaella León y María José Caro: tres de las participantes del II Encuentro de Escritoras Peruanas. (Fotos: Nancy Dueñas/Richard Hirano/Juan Ponce)

DEUDAS HISTÓRICAS

Sobre los casos específicos de discriminación o violencia contra las mujeres en el mundo literario, Mannarelli recuerda varios: el hecho de que la novela “Blanca Sol” de Mercedes Cabello lleve más de 100 años sin ser editada en el Perú; la quema de ejemplares de “Aves sin nido” de Clorinda Matto; la destrucción de la imprenta de María Jesús Alvarado. “Son episodios muy vergonzosos para el país. Quizá ni siquiera se dieron por una decisión consciente o militante contra las escritoras, sino más bien por indiferencia o desprecio”, afirma.

En ese sentido, la autora señala que la falta de mujeres referentes en el campo literario se convierte en un problema del que es más complicado salir. “El saber que hay una producción de mujeres de hecho te impulsa, estimula, motiva. Pero las mujeres partimos de un vacío histórico. Muchas veces no tenemos de dónde inspirarnos. Y así se genera la idea de que las mujeres no escriben. Están borradas”.

¿Hay entonces un progreso a destacar en el camino hacia una escena literaria más igualitaria? ¿O son los avances aún demasiado lentos? Mannarelli duda: “Yo no sabría cómo medir eso, en realidad. Supongo que también tiene que ver con las expectativas y las sensibilidades. Pero es indudable que, por ejemplo, la cobertura educativa de las mujeres ha crecido enormemente, estudian más, producen más”.

Además, la historiadora destaca las posibilidades cada vez mayores de que las mujeres encuentren un lenguaje propio. “En ese sentido, creo que el movimiento feminista ha legitimado una reflexión propia que hace que las mujeres ingresemos a los campos del conocimiento más seguras. Ahora podemos distanciarnos de una mirada hegemónica, ir por los márgenes y, desde esos márgenes, estar en el centro”.

LAS CONFERENCIAS

LUNES 3

Lo que la historia olvidó contar. Con Maruja Barrig, Claudia Rosas, Claudia Salazar y Karen Bernedo.

MARTES 4

¿Qué narramos las mujeres? Con Julia Wong, María Luisa del Río, Paola Ugaz y Rocío Ferreira.

MIÉRCOLES 5

Feminismos del siglo XXI. Con Makena Ulfe, Diana Miloslavich y Ana María Guerrero.

JUEVES 6

Literatura que sale del guion. Con Tilsa Otta, Karen Luy de Aliaga, Yeniva Fernández y Emilie Kesch.

VIERNES 7

Una habitación propia: cómo comenzar a escribir. Con Doris Moromisato, Leidy Loayza, Mariela Dreyfus y María Laura Hernández.

SÁBADO 8

Literatura para peques del siglo XXI. Con María Teresa Zúñiga, Jéssica Rodríguez, Andrea y Claudia Paz, y Becky Urbina.

LUNES 10

Esto también es periodismo. Con Paola Miglio, Rafaella León, Rosa López-Cubas y Juana Gallegos.

MARTES 11

Narraciones extraordinarias de lo cotidiano. Con Katya Adaui, María José Caro, Sophie Canal y Josefina Jiménez.

MIÉRCOLES 12

Escritoras y militantes. Con Claudia Cisneros, Melissa Ghezzi y Sharún Gonsales.

JUEVES 13

Vivir en modo pandemia. Con Carolina Trivelli, Fabiola León-Velarde y Ana Núñez.

VIERNES 14

Homenaje a María Emma Mannarelli. Con la homenajeada y Mariella Sala, Angélica Motta y Fátima Valdivia.