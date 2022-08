“Trilce, poema por poema”

Autor: César Vallejo. Edición y comentarios: Víctor Vich y Alexandra Hibbett.

Páginas: 296.

Editorial: Pesopluma.

Se dice que la poesía se siente, no se entiende. Pero obras como “Trilce”, fascinantes y supuestamente inextricables a la par, son las que empujan a cualquier lector a querer saber más sobre el enigma de sus versos, develar aquello que sabemos se esconde tras el hermetismo de un lenguaje desconcertante y renovador.

Reapropiarse de “Trilce” es la premisa que ha movido a la dupla Vich-Hibbett para introducirse en el más complejo de los libros vallejianos, abordándolo poema por poema, pero con ciertas reglas autoimpuestas: no exceder las dos carillas de análisis por cada pieza, para no volverlo un tocho infumable; evitar las citas y los nombres en cada interpretación, de manera que el texto no se parezca al típico documento académico (aunque las numerosas referencias son debidamente listadas al final del libro); y en general ofrecer una lectura bastante pedagógica de un poemario que es de por sí desafiante.

En su personalísima y aguda aproximación, los autores echan luz sobre aspectos del libro que podrían ser pasados por alto, como su condición altamente autobiográfica, sus múltiples alusiones sexuales y escatológicas, e incluso lo mucho que –a 100 años de su publicación– tiene que decir sobre el hartazgo y la frustración de nuestros tiempos.

“El gran libro de los perros”

Editor: Jorge de Cascante

Páginas : 446

Editorial: Blackie Books

Este es un libro para ir hurgando con la entretenida concentración de un perro que husmea entre el follaje. Se puede leer por tramos, buscando específicamente a los autores de interés, eligiendo los relatos más largos, o pasando por las secciones de frases cortas o aforismos. Lo reunido es tan diverso –hay cuentos, ensayos, poemas, artículos, etc.– que ostenta una comprensible irregularidad; pero está siempre la figura del perro al centro, demostrando lo mucho que estos animales han obsesionado al ser humano a lo largo de los tiempos.

En su afán abarcador, “El gran libro de los perros” incluye textos de Cervantes, Virginia Woolf, Philip K. Dick, Charles Baudelaire, Andy Warhol, Kafka, Agatha Christie, Stephen King, Alejandra Pizarnik, Mariah Carey y un largo etcétera. Todos en algún momento seducidos por el encanto canino, y cada cual manifestándolo a su particular manera.

Jorge de Cascante, el editor del volumen, estructura los escritos bajo algunos ejes temáticos. Pero es sobre todo su amor y respeto por el perro como acompañante –que queda patente en el emotivo prólogo del libro– lo que le da un valor especial a este simpático conjunto. Uno para leer con nuestro compañero al lado, o reviviéndolo siempre fiel en la memoria.