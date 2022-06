Empezó escribiendo en un viejo celular que tenía la pantalla rota, pero ahora es una de las jóvenes escritoras de Wattpad que ha recibido diversas propuestas editoriales para llevar sus historias a librerías fuera de su país natal. La colombiana Angie Ocampo (El Cerrito, 1996) ha conseguido que su comunidad de lectoras impulsen su reconocimiento y acaba de presentar su nuevo libro en Lima, “Backstage”.

La joven de 25 años parece haber heredado el talento para la escritura, pues su madre escribía poemas. Inició como una lectora dentro de Wattpad a los 14 años, pero recién para 2020 creó sus propias historias, buscando un escape al encierro que vivía por la pandemia. Su trabajo ha tenido acogida, al punto de que su obra se edita ya en formato impreso. ”Es la primera vez que salgo de Colombia, de mi país, y jamás pensé que sería porque iba a firmar mis libros. Ni en mis más locos sueños (lo pensé)”, nos dijo en su llegada a Lima. Esta es la entrevista exclusiva que le brindó a El Comercio, donde además revela su posición sobre el prejuicio de algunos hacia el romance “cliché”.

"Backstage" de Angie Ocampo La trama La estrella de pop Chelsea Cox parece tenerlo todo. Pocos saben que detrás del brillo de la fama se esconde una relación tóxica y una peligrosa adicción a las drogas. Una noche, cuando ya la esperanza la ha abandonado, aparece Isaac, un hombre con sus propios problemas, pero que podría ser el amor que ella tanto buscó.

—Posicionarse dentro de una plataforma que tiene millones de historias por leer se ha tornado una tarea complicada, ¿Cómo fue tu comienzo en Wattpad?

Empecé a escribir hace dos años porque no encontraba qué leer y decidí publicitar mis historias en los distintos grupos de Wattpad que había en Facebook. Casi siempre, las personas están buscando qué leer porque, justamente, es una aplicación gigante y hay tantas novelas; a veces, el buscador también se vuelve un poquito tedioso. En esas páginas salían imágenes o frases que atraen al lector. Eso hacía yo: dejar fotos o frases en grupos promocionando mi historia. Así inicié en Wattpad, pasé de lector a escritora en 2020. Hasta el día de hoy sigo actualizando. Desde que vi que esto iba enserio y empecé a recibir las propuestas editoriales, dije “voy a dedicarme al 100% a esto” y, bueno, estoy feliz.

—¿Cómo ideaste la trama de “Backstage”? ¿Qué es lo que te dio el impulso necesario para mostrar tu historia al mundo?

Estaba un día pensando en todas las cosas que había vivido. Cuando contaba a las lectoras mis historias de juventud, como la depresión que sufrí, nos sentimos muy cercanas; así estuviéramos al otro lado del mundo. Entonces, dije “quiero escribir un personaje que, así sea famosa, podamos identificarnos con ella como una chica normal”. Chelsea es eso, una chica como yo y cualquiera, que tiene inseguridades, sufre crisis y lucha por ser feliz.

—¿Entonces Chelsea Cox es un reflejo de ti misma? ¿O solo buscabas plasmar todas las inseguridades de una joven en ella?

Exacto (lo segundo). Quería que la gente se identificara de ella. Sí tiene cositas muy pequeñitas mías porque, claro, en el mundo del estrellato, yo no tengo nada que ver, pero sí tiene cosas cotidianas mías. Ella se mira al espejo y no le gusta cómo se ve, tiene una amistad muy falsa, tiene un novio que dice que la quiere, pero realmente no; y (quiere) encontrar el amor a pesar de todo.

—Las historias de amor ´cliché´ suelen ser muy criticadas, pero son justamente aquellas las que se convierten en las más exitosas, así como “Backstage”...

Chelsea sueña con el amor y las lectoras de romance soñamos mucho con eso. Nos encanta el cliché. Los finales felices. Aunque los infelices también los disfrutamos (risas).

—El abuso de las drogas es un tema bien delicado para la sociedad; sin embargo, has buscado la manera de mostrarla dentro de tu libro y reflejar un caso de superación. ¿Es una situación que has visto de cerca?

En Colombia está muy presente este problema de la adicción a la droga y he visto cómo personas han caído por esto; pero también he visto cómo otras han salido y no se han dejado vencer por esta enfermedad. Quería que Chelsea sea de esas personas que inspiraran a salir adelante porque yo lo veo más como una metáfora para las lectoras. No creo que con esto se identifiquen las niñas de hoy, pero muchas chicas lo transforman en su problema y pueden identificarse. Así como Chelsea salió, ellas también han luchado y salieron adelante. “Si ella puede, yo también” es el mensaje.

Ocampo empezó a escribir sus historias en Wattpad en 2020, como una salida a la cuarentena que se vivía ese año por la pandemia. (Crédito: Editorial Planeta)

—El backstage se vuelve como el lugar seguro de Chelsea, es un espacio donde los artistas suelen prepararse. ¿Qué tiene de especial para ti? ¿por qué no escogiste -por ejemplo- el escenario?

En el backstage se preparan para salir al mundo, para mostrarse al público. En el escenario, ante las demás personas, nos mostramos felices, no revelamos lo que realmente pasa porque no queremos estar dando lástima o molestar a nadie. Pero, a veces, necesitamos ayuda y organizamos nuestro backstage como le ocurre a Chelsea. Hay que hablar. De esa manera, ella empezó a poner en orden su vida y a tomar mejores decisiones. Es como su lugar seguro; aunque a veces puede llegar a ser peligroso si no te cuidas, pero está en cada uno hacerlo bonito.

—“Backstage” tiene más de 2 millones de lecturas y al momento tienes alrededor de 100 mil seguidores en Wattpad, ¿Cómo has vivido el crecimiento de tu carrera como escritora?

Yo no lo sentí porque, para mí, si me llegaban 100 lectoras a fin de año iba a ser la más feliz. Siempre he interactuado con mis lectoras en redes. No me di cuenta de la magnitud de todo esto hasta que tuve mi primera firma de libros y era una fila súper larga. Fue muy lindo que sacaran de su tiempo para ir a verme. Por otro lado, “Backstage” recibió una propuesta editorial teniendo solo cinco capítulos publicados. No pensé que fuera a pasar tan rápido, ni que sería un boom. Mis lectoras volvieron a sorprenderme.

La larga fila de personas que se formó para la firma de libros de Angie Ocampo en Lima. (Crédito: Editorial Planeta)

—Comparé tu libro de Wattpad con la versión impresa e identifiqué ciertos cambios que supongo fueron por un tema con la estructura. Además, decidiste agregarle estos fragmentos de canciones a algunos capítulos...

Hubo cambios, pero la esencia continuó siendo la misma. Cambié los escenarios, en dónde se conocen, que las cosas sucedan más lento, pero la esencia siempre continuó siendo la misma. Mis lectoras me dijeron que les encantó. Eso era lo más importante. En cuanto a las canciones, fueron aquellas que me inspiraron a escribir el capítulo, por eso no están en todos. Sólo las canciones y las frases de estas salieron alusivas dentro del mismo capítulo.

—¿Cómo te sientes de representar a la comunidad latina, y especialmente a Colombia, dentro de este diverso y competitivo mundo de la literatura digital?

Estoy demasiado orgullosa, porque antes sí había autores colombianos, pero no se conocían muchos jóvenes o de literatura juvenil. Si no fuera por Wattpad, yo no hubiera entrado a este mundo. Lo que yo leía era lo que mi mamá me proponía y ella no es de literatura juvenil (escribe poemas). Fui yo la que llegué a las novelas románticas y no me quiero ir. Estoy muy orgullosa. Faltaba este impulso para que los jóvenes sigan leyendo.

—¿Qué te dijo tu familia, especialmente tu madre que también es escritora, cuando empezaron a aumentar las lecturas de historias en Wattpad?

Orgullosa. Yo no se lo conté a nadie, solo empecé a escribir. No fue hasta que recibí la propuesta de “Indestructible” (su primer libro publicado) que yo decidí contarle a mi mamá que escribo. Ella me dijo “¿En qué momento pasó esto?” y yo le respondí “mami, en toda la pandemia”. Está muy orgullosa.

Ando leyendo los poemas de mi mamá. Este cuaderno lo tiene desde 1992. ES ARTE❤️



Les muestro una frase chiquita: pic.twitter.com/LYF7k0OYdC — Angie Ocampo 🤍 (@angiopolis) June 5, 2021

—El reconocimiento que tienes se ve reflejado en la cantidad de lectores que siguen cada una de tus historias, ¿Cuál es el mensaje que les dejarías?

Si tienen un sueño, avancen y luchen todos los días por él. Así crean que es poquito, no saben cuánto les va a sumar (como personas) más adelante. Empiecen hoy, así sea con lo poquito que tienen. Seamos constantes y perseverantes hasta que la vida se canse y nos de eso que queremos.