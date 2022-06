Convertirse en una estrella de Wattpad no estaba entre los planes de Anna Todd; ella nunca imaginó que subir el primer capítulo de la historia inspirada en su músico favorito la llevaría a convertirse en una de las escritoras jóvenes más exitosas de la plataforma de lectura. Gracias a “After”, su “fanfic”, la estadounidense logró crear una comunidad de lectores que, día a día, la siguen apoyando.

En entrevista exclusiva con El Comercio, Anna Todd reveló que, antes de iniciar con su propio libro, era una lectora más en Wattpad. Ella leía los diversos “fanfics” basadas en One Direction que se encontraban en la plataforma; sin embargo, le parecían muy repetitivas. Todas giraban en torno a la vida de la boyband británica, pero Anna buscaba una perspectiva completamente distinta.

La estadounidense quería plasmar una historia de “amor oscuro” que tuviera como inspiración al cantante Harry Styles para el personaje principal, porque no encontraba otras historias que le apasionaran. “Cuando leía romance decía que todos los libros se parecían. Sentí que quería algo diferente, intenso. No encontraba esas historias. Escribí, literalmente, lo que yo quería leer. “After”, en ese tiempo, era mi libro favorito. Lo escribí, pero también lo quería leer”, dijo.

“De repente debería escribir algo”, es lo primero que pensó. Pero, recién seis meses después, inició con “After”. De esta manera, comenzó la aventura que la ha llevado a ser conocida por millones de personas alrededor del mundo.

El éxito de “After”

Anna Todd publicó el primer capítulo de “After” en Wattpad en abril de 2013. Lo que más recuerda la escritora de esas primeras noches escribiendo es la gran comunidad digital que se empezó a formar para alagar la historia juvenil. “Hice muchos amigos en Wattpad que eran lectores y sentía que tenía una comunidad que me entendía, que estaban esperando por nuevas canciones de One Direction y todo este tipo de cosas en el fandom”, dijo.

El primer personaje que creó fue el de Harry, que se llamó Hardin posteriormente. Mientras leía otros “fanfics” imaginó cómo sería el protagonista. Subió el primer capítulo, esperando que se mantenga como su pequeño secreto, pero no fue así. “Siempre amé leer, pero nunca me había visto como una escritora. No podía dejar de pensar en este personaje y fue muy raro. Un día dije ´voy a hacerlo´. Y desde ahí no he podido parar, literalmente”.

El “fanfic” inspirado en el ex integrante de One Direction captó la atención de millones de jóvenes, convirtiendo a “After” en un fenómeno global. Pero, ¿Dónde radica el éxito de la historia? La autora no tiene una respuesta clara, pero sí varias teorías. “Creo que eran las actualizaciones constantes, y que la historia era realmente basada en la apariencia física de Harry (Styles). Era una novela, pero con One Direction dentro. No sé por qué la mía fue exitosa”, resalta.

La trama de amor entre Tessa Young y Hardin Scott (Harry Styles) logró enganchar al lector desde el inicio. Según Anna Todd, los jóvenes aman el caos. “Creo que es ese sentimiento de ver a los personajes y no estar muy seguros de qué va a pasar en sus vidas. Hay drama porque pasan muchas cosas. No es un libro de acción, pero hay varios cambios en las vidas de los personajes. Creo que es una montaña rusa de emociones a la que las personas, por alguna razón, son adictas”, enfatiza.

Cada escritor tiene su propio proceso creativo. Para Anna, su parte favorita de escribir “After” fueron todos los diálogos entre los personajes y cada capítulo solía empezar por ahí. Posteriormente, creaba todo el contexto de la escena. Si tuviera la oportunidad, escribiría otro libro con solo diálogos. “Sentía que me salían naturales, no pensaba en lo que iban a decir, simplemente lo decían y listo”.

¿Era su sueño estar en una editorial?

Frente a la demanda de los seguidores de Anna Todd, Simon and Schuster, una de las principales editoriales de Estados Unidos, adquirió los derechos por un contrato millonario para publicar “After” en papel tan solo un año después de su difusión en Wattpad. Al pasar por una casa editora, los libros suelen sufrir algunas modificaciones. Sin embargo, Anna no permitió que eso sucediera con su historia y mantuvo la esencia del romance entre Tessa y Hardin.

“Fueron muy comprensivos y creativos. Cada vez que había una escena repetitiva o que no necesitaba estar ahí, sí lo sacábamos; pero, era un tema más estructural. Cuando alguien sugería que cambiáramos algo, yo solo preguntaba por qué y bueno, sabía qué escenas los fans amaban y les decía ´sabes, mis seguidores aman esta parte, así que no la voy a sacar´. Estoy feliz con mis decisiones”, puntualizó.

Portada del libro impreso "After", escrito por la estadounidense Anna Todd. (Fuente: Editorial Planeta)

Si Anna hubiera enviado su libro a una editorial antes de publicarlo en Wattpad, la historia tal vez sería diferente. Entrar en el mercado norteamericano no es una tarea fácil y ella es consciente de esta situación. “No creo que las editoriales hubieran entendido qué hacer con esta historia”, añade. Ella recalca que la magia de Wattpad radica en la posibilidad de publicar a su ritmo. “Es una experiencia totalmente diferente. Yo editaba y las personas se quedaban despiertas esperando un nuevo capítulo”.

Además, tenía los comentarios de sus lectores para saber qué resultados iba obteniendo, pero nunca se dejó guiar por lo que ellos pedían. “Si hubiera escuchado los comentarios de mis lectores, sería una historia completamente diferente. Hubiera sido menos frustrante e intenso, pero creo que, como escritora, realmente me gustaba cuando la gente estaba frustrada porque me hacía entender que estaban viviendo la historia y estaban conectados con los personajes”.

Escritura que empodera

Con tan solo 18 años, Anna Todd contrajo matrimonio con su novio Jordan, quien pertenece al ejército. Juntos tienen a su hijo Asher. A la escritora no le molestó llevar una vida familiar desde muy joven; pero, al descubrir Wattpad encontró una forma de liberación y empoderamiento.

“Estoy casada con un militar, y sentía que no tenía mi propia identidad. Para ser honesta, me sentía como la esposa de alguien, la madre de alguien. Mi hijo tiene varios problemas de salud y no pasaba mucho tiempo pensando en mí. No hacía nada por mí misma hasta que empecé a escribir”, señala.

La posibilidad de empezar su propia carrera iluminó la vida de Anna y, una vez que alcanzó el éxito, no dudó en brindar ayuda a otros escritores principiantes. “Es como un círculo completo. Siento que estoy cambiando sus vidas. Como escritora, siento que soy más fuerte de lo que era. Antes lo hacía por diversión, decía ´solo publico en Wattpad´. He estado trabajando en no ponerme mucha presión, pero igual tratando de sacar lo mejor de mí”.

El sueño que empezó como un hobby y que, posteriormente, se convirtió en su trabajo de tiempo completo, le ha permitido a Anna Todd cumplir con algunas metas de su vida. “Siento que me he empoderado. No solo por el éxito, sino porque he podido tocar personas. Se sigue sintiendo poderoso poder escribir algo con lo que las personas se sientan identificadas o relacionadas emocionalmente. Conocer gente ha sido muy significativo para mí. Siento que he aprendido mucho sobre mí misma, sobre el mundo y todo esto empezó solo escribiendo en Wattpad”.

El gran dilema con su película

Gracias al éxito de ventas de los libros, Diamond Film Productions -junto a otras productoras- decidieron llevar “After” a la pantalla grande. En 2019 estrenaron “After: Aquí empieza todo”, la primera entrega de la saga.

Anna Todd asumió -por primera vez en su vida- el rol de productora en una cinta, posición que asumió con total responsabilidad. Ella estuvo involucrada en el cásting para elegir a los protagonistas de su historia porque quería estar segura de que los actores representen la esencia de sus personajes.

Josephine Langford y Hero Fiennes-Tiffin fueron los escogidos para darle vida a Tessa Young y Hardin Scott, respectivamente. “Estuve envuelta en el cásting y en todos los cambios de guion. En la primera película, este cambiaba cada día. Éramos varios productores, y cada día venían con nuevas ideas y teníamos que arreglarlo. Fueron muchos cambios de script. Fue muy estresante pero divertido y emocionante al mismo tiempo”, destaca.

Tras su elección de actores, Anna recibió diversos mensajes de sus seguidores exigiendo que los cambie, pero ella se mantuvo firme. “Yo sabía que había varios comentarios cuando se develaron a los protagonistas. Decían que no se parecía a Harry, y ese tipo de cosas. Pero yo creía en ellos y dije que estaba bien. Los sigo defendiendo en sus roles porque creo que el cast fue bueno”.

Situación distinta pasó con otros miembros del elenco de la saga de “After”, quienes, por decisiones que escaparon de las manos de Todd, tuvieron que ser cambiados a lo largo de las películas. Esto no era concebible para la escritora estadounidense, por lo que decidió retirarse de la producción de su historia. “Me distancié por muchas otras razones que no puedo revelar, pero esta era una de esas. No quería seguir. Fue una decisión muy difícil y triste, pero creí que debía seguir fiel a mis instintos sobre lo que está bien y lo que está mal. He trabajado duro en los últimos cinco años de mi vida en estas películas, pero estoy feliz con mi decisión, especialmente ahora”.

Anna Todd fue productora de las películas de la saga "After". Al medio, Josephine Langford (izquierda), Hero Fiennes-Tiffin (centro) y la autora (derecha). (Fotos: Instagram @annatodd/AFP)

Harry Styles, pese a ser la inspiración para Anna Todd, nunca estuvo realmente entre las posibilidades para participar de esta saga. “No pensé en convocarlo. No sabía cómo se sentía él sobre la historia de “After”, no sabía sí la conocía. Así que descarté la idea. No quería relacionarlo, más que todo por los fans que, tal vez, se molestarían conmigo. Podía ser que amaran la historia y de ahí, inesperadamente, la odiaran”. Por si quedaban dudas, la escritora continúa apoyando la carrera del artista británico como solista, ha ido a sus conciertos y ha escuchado en repetición las canciones de su nuevo álbum, “Harry’s House”. “Estoy muy orgullosa de él”, dice.

¿Regresará a Wattpad?

Más de nueve años han pasado desde la publicación de “After” en Wattpad, pero Anna Todd mantiene el cariño hacia la plataforma. Lo que más rescata es la posibilidad de manejar su ritmo, tratando de equilibrar a la vez su vida personal. Esta experiencia, como ha recalcado, es muy diferente y confesó que entre sus planes está volver a escribir en Wattpad. “Algunas veces extraño los días simples donde solo escribía cuando quería y publicaba lo que quería, porque me gustaba lanzar capítulo por capítulo. Ahora es una carrera completa para mí y todo está sucediendo. Ahora es más un estilo de vida”.

Aún existe un estigma alrededor de los “fanfics” porque algunos lectores consideran que está hecho por malos escritores, pero Anna lo niega rotundamente. “Es exactamente eso lo que te hace un verdadero escritor: escribir historias que gusten. Hay varios autores de diversas partes del mundo que te dicen ´empezaste como una escritora de ´fanfictions´´ y yo les respondo ´sí, y estoy super orgullosa de eso´”.

Por último, convertirse en la primera estrella de Wattpad le ha dejado varias lecciones a Anna Todd, entre ellas creer en sí misma. “No tiene que hacerle sentido a todo el mundo, solo importa si tú eres feliz con tu historia. Solo escribe para ti misma, si te hace sentir bien o emocionada o triste, continúa”.

Para todos aquellos escritores escondidos detrás de la pantalla, Anna les dejó un mensaje: “Sigue tu esencia, siempre sigue tus vibras, y mira por ti mismo. Lee muy bien los contratos y no escribas para ser publicada o para tener una película. Solo escribe para ti. La gente llegará a ti naturalmente si sigues así, en esa línea. Buena suerte para todos”.