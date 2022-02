Conforme a los criterios de Saber más

La obra de 411 páginas “A través de mi ventana” de Ariana Godoy nació en la red social de escritores Wattpad en 2016. Cinco años después de su debut, Netflix tocó la puerta de la autora para adquirir los derechos y hacer una película. Ahora, la comunidad de lectores del libro virtual dice entre sus comentarios que la primera frase “todo comenzó con la clave del Wi-fi” ya no se lee igual, porque en sus cabezas escuchan la voz de Clara Galle, la actriz de la cinta, al leerla. Solo hace falta echar un vistazo a los comentarios para darse cuenta que este ‘club’ anda entusiasmado por el estreno en la plataforma y ansioso por ver a los personajes en carne y hueso.

Cada capítulo de los 66 del libro de Wattpad tiene entre 4 y 8 millones de lectores y una gran comunidad que se interesa por la historia a través los comentarios párrafo a párrafo. Entre los fanáticos de la obra, también está Marçal Forés, el director de la película de Netflix. “Esto inició cuando empecé a hacerme fan, como uno de los millones, de Ari (Ariana Godoy), cuando descubrí el proyecto y lo que significaba esto en la plataforma donde se publicó originalmente, (Wattpad)”, comentó el cineasta a El Cine en la SER.

‘Vic’, una de las lectoras de “A través de mi ventana” en Wattpad, que empezó el libro hace 4 años, quisiera que Netflix haga justicia a los personajes en la pantalla. “Sinceramente espero que haya buena conexión entre los protagonistas y que coloquen las escenas más importantes o las que más han gustado a las lectoras, esas que son épicas. La verdad estoy muy orgullosa de como ‘Ari’ ha avanzado y ganado popularidad con sus historias”, dice emocionada a Saltar Intro.

Extracto de mensaje de Ariana Godoy en una de plantillas de su libro virtual "A través de mi ventana". (Foto: Captura/Wattpad)

Mientras avanzan los capítulos, sube la temperatura. ¡Y los spoilers también! La comunidad de “A través de mi ventana” juegan entre ellos con lo que saben y lo que no de los personajes conforme los nuevos usuarios que se unen a la comunidad van avanzando con el texto de Godoy. Además, los lectores están enamorados de Ares y Raquel, los protagonistas de la historia, que son interpretados en la película por Julio Peña (21) y Clara Galle (19). Pero también quieren saber cómo Netflix plasmará al resto de los protagonistas que forman parte de la obra, como Claudia y Artemis, dos íconos importantes en esta historia.

“Cada personaje tiene lo suyo la verdad, amo a los Hidalgo. A medida que vas leyendo la historia logras empatizar con cada uno y entenderlos mejor, pues al fin y al cabo, a esa edad siempre cometemos errores, lo importante es aprender de ellos. Es ver cómo ellos van avanzado. Creo que nunca llego a tener un favorito, siempre se me resulta difícil elegirlos”, agrega ‘Vic’.

Pero adicional a su comentario, existen otros que piden que las escenas más candentes del libro tengan el tratamiento que la historia merece, y también algunos mensajes de aliento a la autora, a quien le auguran el éxito de la serie. “Estoy tan orgullosa de ti, (Ariana Godoy). ¡Comencé a leer esta historia cuando aún estaba por la mitad y la amé desde el primer cap.! ¡Ya puse la alerta para ver la peli en cuanto salga!”, dice Ela_Wolf_Weasley, una de sus seguidoras.

SUEÑO CUMPLIDO

Aunque quiso, Ariana Godoy no pudo sacar el libro virtual “A través de mi ventana”, su trilogía, de la página de Wattpad. El cariño que tiene por su bebe literario no le permite reemplazar el texto con la versión editada y la cantidad de comentarios de sus seguidores, según comenta en su prólogo. Pero ella no es la única que tiene este sentimiento, sino también Daniela Corso Prado, una arequipeña de 26 años finalista de los Premios Wattys 2021 con al menos cinco novelas escritas en esta red social.

“Es una oportunidad buenísima y el sueño de cualquiera de nosotros, los escritores de Wattpad. Ver llegar tu obra lo más alto posible, hecho película o serie. Porque lo llevas a otro público”, comenta Corso Prado a Saltar Intro. A la financista con alma de escritora le toma alrededor de seis meses escribir un libro. Lo que más le gusta de redactar en la red social es que puede publicar los capítulos uno por uno en diferentes tiempos, y por supuesto, ir viendo las reacciones de sus lectores en el camino con las herramientas de medición de audiencia que proporciona la página a los autores.

Nueva novela a la venta en #Amazon

Una cruda historia de thriller y suspenso, basada en un hecho real.



Puedes adquirirla mediante este enlace 👉🏻 https://t.co/01AO3LRtFw#amazonbooks #librosenaamazon #librosdeterror pic.twitter.com/w5zu6xCNcD — DanielaCorzoPrado (@danicpescritora) December 31, 2021

Quien notó con lupa este “sueño” del que habla Corso Prado es Frescia Chumpitasi, la dueña y fundadora de la página editorial para autores juveniles independientes, Arrowy. “Mi editorial nace como una respuesta a la dificultad para publicarme hace seis años. Había un boom de la autopublicación en España y Estados Unidos, pero aquí en Latinoamérica no. Y recién está empezando hoy… Yo quería ayudar a las escritoras latinas jóvenes de Wattpad que querían publicar pero que nunca lo pudieron hacer”, cuenta Chumpitasi a Saltar Intro.

La comunidad de Wattpad que lee “A través de mi ventana” son más escritores que lectores. Muchos de ellos, máquinas de escribir virtuales, están escondidos entre los comentarios, y en sus perfiles cuentan con textos propios que buscan publicación en el futuro. Ser testigos del éxito de Godoy y el estreno de “A través de mi ventana” no solo lo celebran, sino también se llenan de motivación, pues presencian ese “sueño” que algún día ellos también cumplirán cuando publiquen sus textos.

DATO

Quieres conocer las obras de más escritoras peruanas en Wattpad, da clic aquí.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM

VIDEO SUGERIDO

Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro nos hablan de Luis Miguel y su familia frustrada con Aracely Arámbula. (Fuente: Saltar Intro)