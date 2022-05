Casi nada le costó a Harry Styles sacarse la etiqueta de “ex miembro de una boy band”, con la carga peyorativa que tal cosa representa para ciertos círculos. Algunos luchan contra ese mote, buscan la credibilidad artística luego de haber saltado alegremente para adolescentes, y no lo consiguen. Para Styles, que fuera voz en la sensación juvenil One Direction, el asunto fue tan natural como sacarse la camiseta y no mirar atrás.

El británico de 28 años no es ya un artista revelación sino una estrella consagrada, que cierra los mejores festivales y que tiene una canción (”As It Was) hace semanas en el número uno de los ránking radiales. Lo especial es que su carrera adulta la ha hecho en sus propios términos, huyendo a las tendencias en boga en el pop gringo (las bases trap y el reggaetón) para abrazar el rock de guitarras, una escena muerta para las radios mainstream.

Cualquiera diría que tal receta supondría un suicidio comercial y no ha sido así. Se comprueba en Harry´s House, su tercer disco, una gran colección de canciones en las que desnuda su alma vintage a la hora de escoger dar forma a sus canciones. Desde ese inicio en falso, que suena a un pastiche de Prince y de Phil Collins, del que se recupera pronto, a la gloria synthpop de “As it Was, con ecos a “Take on me”, de A-ha, o incluso sampleando a los funkies The Brothers Johnson en Daydreaming.

En La Casa de Harry hay varios números que invitan al baile (“Late Night Talking”) o a la instrospección (“Love of my life”), pero es en los medios tiempos en donde Styles, en total control de su voz, entrega algunas performances memorables, como “Little Freak” o “Matilda”, en la que narra la historia de una chica que huye de su casa. Es un tema escrito desde la empatía pura, que deja colgando en el aire eso de: “puedes irte/ puedes hacer una fiesta con quien quieras y no invitar a tu familia/ si nunca te mostraron amor/ No tienes que arrepentirte por irte y crecer”.

A diferencia de Fine Line, su anterior disco, en la que el tópico del desamor ahogaba, Harry ha afilado su pluma, otro punto alto del nuevo disco. Se habla menos de amor adolescente que de deseo adulto, complejo, en otra muestra más de un compositor que no para de crecer.