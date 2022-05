El universo de Wattpad alberga a las nuevas estrellas de la literatura de diversas partes del mundo. Una de ellas es Eva Muñoz, la joven colombiana creadora de la trilogía “Pecados Placenteros”, quien acaba de presentar su libro en físico. A su llegada a Lima, se mostró emocionada por ver cumplido uno de sus mayores sueños desde que empezó a escribir su primera novela “Lascivia” a finales de 2015.

Antes de ser escritora, Eva fue una lectora más dentro de la plataforma digital; si bien aclara que no era seguidora de los ´fanfics´ (novelas inspiradas en artistas y fans), sí leía libros eróticos de diversos autores.

Durante su visita a Lima, organizada por Cosmo Editorial y Penguin Random House, Eva Muñoz conversó con El Comercio sobre cómo creo la idea para su novela y por qué eligió a Wattpad como el medio para difundir su creatividad, y con el cual ha llegado a más de 80 millones de lectores.

Con una risa nostálgica, la escritora recuerda que ingresó a esta plataforma digital en búsqueda de historias que le llamaran la atención. Una vez que leyó todo el material disponible, Eva deseaba encontrar una novela que tenga una temática diferente. Es así que decidió crear su propia historia. “Llegó un momento donde había leído muchas novelas, pero la temática militar con mafias y agentes secretos no se había tocado. Entonces, lo que hice fue decir ´voy a lanzarme y la escribo yo, y cuando la acabe, la imprimo y queda para mí´. Eso fue. Básicamente, era la necesidad de escribir”, recalcó.

Eva Muñoz empezó a escribir “Lasciva”, la primera entrega de la trilogía “Pecados Placenteros”, a finales del 2015; pero no fue hasta dos años después que se animó a ponerlo disponible en Wattpad. A la escritora le llamó la atención esta plataforma porque le permitía interactuar con sus lectores mediante comentarios. “Duré como casi dos años con el libro en borrador, nadie lo veía, simplemente entraba a Wattpad para guardar los capítulos. Solo empecé a teclear mis locuras (…) Luego se la mostré a una amiga por curiosidad, quería saber si era buena. Le pregunté ´¿qué tal te parece?´ pero no le dije de quien era. Y me dijo ´¿quién escribió eso?, me encanta´. Y ahí decidí subirlo”, dijo.

Eva Muñoz es la autora de la trilogía "Pecados Placenteros" y de la saga "Dominio". (Foto: Alessandro Currarino para El Comercio) / ALESSANDRO CURRARINO

En ese momento empezó toda la aventura que la ha llevado a convertirse en una estrella de Wattpad. Consultada al respecto, Eva dice que la confianza en su trabajo ha sido la clave para ser un referente de esta nueva generación de escritores digitales. “Siento que la confianza en ti mismo, concentrarte en ti y enfocarte en tu novela es importante. Cuando solo te enfocas en eso, no ves lo que hacen los demás y no te genera inseguridades si otro crece más o tiene más éxito. Cuando le tienes fe a tu novela, a tu trabajo, es como que impulsa y te da confianza en ti mismo”, puntualiza.

Temas controversiales

La trilogía “Pecados Placenteros” se desarrolla en un mundo militar creado en su totalidad por Eva Muñoz. A ella siempre le ha interesado cómo los militares desarrollan su carrera y su vida personal. “Me había llamado la atención en el sentido que son personas muy inteligentes; además, tienen ese chip desde cómo los crían. Pero todo lo demás que he aprendido sobre el ejército ha sido sobre la marcha”, señaló.

La autora de 28 años decidió crear su propio universo literario para imponer sus reglas y poder desarrollar la historia del triángulo amoroso entre Rachel James, Christopher Morgan y Bratt Lewis, sus personajes principales. “Quería que el lector viviera lo que es ser un agente. En ´Lascivia´ te pones en la piel de Rachel, vives sus operaciones y aviva mucho la adrenalina. A mí como lectora me aviva mucho”, precisó.

Dentro de “Pecados Placenteros”, Eva Muñoz combinó el deseo y dolor para atrapar al lector, y no fue por casualidad, sino que todo estuvo calculado. “Siento que el amor no siempre viene de buena manera, hay veces en la que novelas te pintan el amor muy bonito, que se sufre pero que simplemente es lo cotidiano y cosas así. Entonces, yo quería ir un poquito más allá, demostrar que un militar es difícil, y que no siempre cambia ni son tan dulces como lo pintan en otros libros”, recalcó.

Si bien estos temas no son del gusto de todos los lectores, Eva ha encontrado la manera de plantearlo para mantener la relevancia necesaria que supone escribir en internet. Según la autora, crear un triángulo amoroso surgió del mismo morbo de querer leer sobre eso. “Siempre va a salir el tema de la infidelidad que a muchos puedes causarles molestia y decir ´¿por qué son infieles?´. Pero ese tema me atrajo y dije que quería hacer una novela de infieles, militares y mafiosos, y crear un drama donde no se sepa cómo se va a solucionar”, señala.

Paso por la editorial

En medio de la pandemia, Eva Muñoz recibió la propuesta de tener la saga completa de “Pecados Placenteros” en edición impresa, firmado por Penguin Random House. En 2021, ella ya tenía alrededor de 50 millones de lectores en “Lasciva”, por lo que reconoce que gran parte del impulso vino de sus lectores.

“Yo todavía no me lo creo. Siempre digo que ando en las nubes. Es algo que no asimilo. Fue posible básicamente por mis lectoras, que aman demasiado el libro y saber que lo tendríamos impreso fue una locura que no puedo describir”, recuerda con evidente emoción.

La famosa escritora de 28 años ha logrado publicar su trilogía "Pecados Placenteros", en colaboración con Cosmo Editorial y Penguin Random House Grupo Editorial. (Foto: Alessandro Currarino para El Comercio) / ALESSANDRO CURRARINO

La primera vez que Eva vio el libro en físico fue durante la Feria del Libro de Bogotá, realizada a finales de abril. Ella revela que antes solo lo había visto por foto, y ese momento cuando lo tuvo entre sus manos fue único. “Me dio mucho sentimiento porque no lo había visto. Salió el 20 de abril (en librerías) y cuando llegué a la feria, lo vi exhibido y dije ´bueno, es real´. Cuando me lo abrieron y vi las letras estampadas, fue una sensación hermosa (…) Sí, lloré con disimulo para que nadie se dé cuenta”.

Comparando el libro disponible en Wattpad y la versión impresa, se evidencian algunos cambios realizados para la editorial. Sin embargo, no pierde la esencia principal de la historia. Un logro que la propia escritora aplaude. “Eso no puede cambiar porque es lo que enamora”.

Consejo de estrella

“Yo digo que mi talento no es escribir, sino imaginar con pasión y plasmarlo en digital y ahora en papel”. Esa es la manera en la que se define Eva Muñoz. Crecer en una plataforma como Wattpad, donde se suben alrededor de 400 millones de historias mensualmente, no es una tarea fácil. Pero, ella ha encontrado la forma de hacerlo posible y conseguir que personas de distintos países disfruten de su novela.

Aunque, su misión no queda ahí. Ella también aconseja a todos los ´escritores escondidos´ que hay en la plataforma digital a subir sus historias porque pueden convertirse en las próximas estrellas de Wattpad.

“Confíen mucho en ustedes mismos. Normalmente cuando hacemos algo van a haber personas que quieran opacar o desmeritarlo y quiero que todos le tengamos fe a nuestro trabajo porque podemos lograr muchas cosas. Van a haber miles de personas que te van a decir que no puedes, que está mal, que está feo; pero si a ti te gusta y le tienes fe, Dios te va a recompensar y te va a dar la mano y te va a decir ´vamos, que tú puedes´”, finalizó.