Lanzada en noviembre de 2006, la plataforma online gratuita de lectura y autopublicación Wattpad ha revolucionado la forma en la que autores y lectores pueden conectarse. Debido a sus características, se convirtió en la favorita de los jóvenes que encontraron la posibilidad de difundir ideas, además de encontrar lectores. Durante los inicios de la pandemia, donde más personas permanecieron en sus casas para evitar el contagio, los usuarios del servicio aumentaron en todo el mundo, Perú incluido.

El Comercio conversó con Angélica Solorio, Layeska Dávila, Donna y Giovanna Di Biagio, cuatro escritoras peruanas que encontraron en Wattpad una vía para presentarse ante el mundo y dar a conocer sus novelas.

Su llegada a la plataforma

Cada una de las autoras tuvo un inicio distinto. Las hermanas Donna (22) y Giovanna (19) Di Biagio idearon su primer libro, “Alba”, durante el 2019, pero no fue hasta el 2020, en medio de la cuarentena por el COVID-19, que empezaron a escribirlo. “Fue muy raro, porque una vez que nos metimos a la plataforma, recién nos dimos cuenta de lo que realmente es y de las grandes oportunidades que te puede ofrecer”, dijo Donna.

Cada autor crea la historia a su manera, y las hermanas Di Biagio decidieron agarrar algunos aspectos de sus vidas para reflejarlos en su novela. “Derek (uno de los personajes) corre en la modalidad de Fórmula 1 y nosotras hemos crecido con nuestro papá, que siempre ha visto esto en la tele. Además, nosotras somos mitad italianas, entonces sabemos un poquito sobre estos insultos o expresiones curiosas en italiano, y le metimos ese aspecto a Ava (la protagonista). Son cositas de nuestro entorno que adaptamos”, añadió Donna.

Donna y Giovanna Di Biagio escriben la trilogía "Atados", disponible en Wattpad. Pueden encontrarlas como @Oanna_o_a en la plataforma. (Foto: Archivo personal/Captura Wattpad)

Por su parte, Angélica Solorio (22) lleva años como lectora de Wattpad y en 2021 empezó a publicar semanalmente “Cuando te vuelva a ver”. “Tenía muchas ganas de escribir, pero no tenía el tiempo suficiente para centrarme en la trama. Para publicar en Wattpad hay que ser constantes, porque los lectores están emocionados por saber más de la historia. Me animé a hacerlo porque creí que era tiempo, era un proyecto que quería cumplir desde hace años”.

Respecto a sus personajes, la joven escritora reveló que algunos están basados en gente de su entorno; aunque la trama es ficticia. “Siempre coloco algunas cosas sobre mi vida o sobre la vida de alguien muy cercano para tratar de concientizar de esos problemas (de la vida cotidiana) que muchas veces se dan y no les prestamos atención”.

En tanto, Layeska Dávila (19) entró al mundo de Wattpad en 2016, y descubrió que podía disfrutar de libros gratuitos. Sus historias dentro de la saga de “Hermanos Roque” están completamente enfocadas en las mafias, una temática que no es muy común en la plataforma. “Cuando era chiquita vivía con mi abuela y ella veía ´La reina del Sur´ y [esa temática] me fue interesando más; además, los libros que encontraba en Wattpad me llenaban de curiosidad, y poco a poco me fui introduciendo en el tema”.

Nuevas oportunidades

Debido a la acogida que obtuvo “Alba”, la cual cuenta con más de 5.2 millones de visualizaciones en Wattpad, Donna y Giovanna decidieron continuar con la secuela, “Abismo”, y en la actualidad escriben “Azar”, el final de su trilogía. “Hay más historias por contar y decidimos agregar el tercer libro para concluirlo. A partir de que estamos escribiendo esta trilogía, queremos escribir mucho más porque siempre son ideas nuevas las que vienen. Es un mundo que, cuando entras, ya no sales”, recalcó Giovanna.

“Cuando te vuelva a ver”, escrito por Solorio, empezó con cerca de 5 mil lectores, pero ahora cuenta con más de 1 millón de visualizaciones en Wattpad. La gran acogida del libro la llevó a tomar una decisión que probablemente emocionará a sus lectores: tendrá una secuela. Y no quedará ahí, sino que la escritora ya tiene en mente ideas para crear nuevas historias.

“Me emociona mucho, no esperaba este recibimiento y mucho menos el apoyo de las personas que me escriben, que me siguen y me piden que continúe con la historia y que actualice lo más pronto posible. Me siento muy querida y siempre se los agradezco”, recalcó.

Angélica Solorio es la autora del libro "Cuando te vuelva a ver", que tiene más de un millón de visualizaciones en Wattpad. Pueden encontrarla como @ANGEL_SP (Foto: Archivo personal/Captura Wattpad)

En cuanto a la saga de “Hermanos Roque”, Layeska Dávila reveló que inició su aventura pensando en escribir un solo libro; pero a medida que establecía mejor sus ideas, se dio cuenta que podría profundizar en la historia con una táctica bien conocida por los creadores de televisión: más personajes, lo cual significa mas trama. “En 2018 publiqué mi primer libro. Pero dije que el protagonista necesitaría un hermano en quién confiar, tener un soporte; así que le agregué otro. Pensaba hacer algo corto, pero lo alargué”, enfatizó.

Más que solo una tendencia

Un buen ejemplo de toda la exposición que los autores logran a través de Wattpad es Flor M. Salvador. La escritora mexicana llegó al Perú en setiembre del 2021 para presentar su nuevo libro impreso, “Silence”, tras el éxito de “Boulevard”, ambas obras nacidas en la plataforma online. Ella participaría en la Sexta Feria Metropolitana del Libro Lima Lee; sin embargo, cientos de sus seguidores llegaron al recinto y armaron largas colas, lo cual generó aglomeración y el evento tuvo que ser cancelado. Posteriormente, Salvador tuvo la oportunidad de reunirse con sus lectores. “Firmar mis libros impresos me parece surreal”, afirmó a El Comercio.

Cientos de lectores de Flor M. Salvador se acercaron hasta la Feria Lima Lee, lo que causó gran aglomeración. (Fotos: César Campos para El Comercio/Captura Canal N)

Consultadas sobre el secreto para atrapar a sus lectores, las hermanas Di Biagio reconocieron que escriben la historia que ellas quisieran leer; además de brindar un poco de distintos géneros dentro la misma narración: amor, misterio, comedia, entre otros. En ese punto coindice Yaleska, quien empezó a interesarse en los temas de mafia desde los 15 años. “Empecé a escribir en Wattpad porque no encontraba libros que a mí me gustaría leer, del mismo género que estaba buscando”.

Fragmento del primer libro de la saga “Hermanos Roque: Mafia Alemana”, escrito por Layeska Dávila. Pueden encontrarla como @laye_davi (Foto: Captura Wattpad)

El éxito evidenciado en Wattpad ha llevado a que editoriales se acerquen a las hermanas Di Biagio para publicar su novela en formato físico. “Jamás pensamos que sucedería y mucho menos antes de terminar los libros. Se siente como un lindo logro saber que hay editoriales allá afuera que han visto potencial en nosotras, en nuestra historia. Nos parece una locura. Por ahora, no estamos en ningún proceso para sacarlo en físico porque sentimos que aún no es el momento”, recalcó Giovanna.

Por su lado, Angélica y Layeska planean enviar sus propuestas a editoriales nacionales que estén interesadas en llegar a los más jóvenes. “Lo tengo planeado para mayo. Estoy tratando de terminar esta historia de ´Cuando te vuelva a ver´ para mandar la propuesta a una editorial”, dijo la primera. “Me encantaría editar el libro, cambiar algunos temas y enviarla a algunas editoriales. Como escritora debo enfocarme a tratar bien los temas. Como me dedico a hacer mafia, hay algunos temas fuertes y tengo que adaptarlo un poco porque esas situaciones se viven en la vida real”, añadió la segunda.

Asimismo, Wattpad Webtoon Studios anunció que buscará realizar series o películas basadas en historias de esta plataforma. Consultadas sobre la posibilidad, las cuatro escritoras peruanas coincidieron que sería una muy buena oportunidad para exponer su talento; aunque tienen dudas sobre lo que la adaptación de sus libros podría significar. “A mí que me gusta mucho lo audiovisual y sí me interesaría ver cómo convertir la historia”, afirmó Donna Di Biagio. “Sería una gran oportunidad. Si se presentara, claro que la analizaría y tal vez la aceptaría porque sería un sueño más alcanzado”, agregó Angélica Solorio.

Relevancia de las redes sociales

Crecer en Wattpad no sucede de la noche a la mañana, sino que conlleva esfuerzo diario por cada uno de los autores. Andrea Godoy (“A través de mi ventana”), Anna Todd (“After”), Mercedes Ron (“Culpa mía”), Alex Mírez (“Perfectos mentirosos”), entre otras escritoras son representantes de esta nueva generación de autopublicación en medios digitales, que se han apoyado en otras plataformas para conseguir su éxito.

Gracias a redes sociales como Tik Tok e Instagram, las escritoras peruanas han conseguido que sus historias se vuelvan virales y capten a más lectores que estén interesados en el género literario que les apasiona.

“En febrero de 2021 colgamos el primer video en Tik Tok para probar. Al inicio no funcionaba, hasta que nos dimos cuenta de la fórmula de esta red social: usar hashtags, ponerle música y participar de un ´trend´. Empezamos a hacer así el contenido y poco a poco crecieron las visitas. Hubo uno que se viralizó y mucha gente empezó a pedir el link de nuestra historia. El libro creció muchísimo gracias a Tik Tok y nuestras promociones que, cuando empezamos a leer el segundo, ya teníamos lectores que nos seguían y pedían las actualizaciones. Tik Tok se volvió un espacio donde la gente puede llegar a ti sin necesidad de seguirte”, recalcó Giovanna Di Biagio.

Por su parte, Angélica Solorio resalta que, en estos últimos años, los jóvenes se enfocaron bastante en las redes sociales; lo cual ha permitido que los creadores los usen como medios de promoción y, en consecuencia, encontrar a los lectores escondidos de internet. “Fue la oportunidad más grande para mí. Editar videos y dar a conocer que yo también estoy escribiendo hizo que me notaran y le dieran una oportunidad a ´Cuando te vuelva a ver´. A los días que publiqué uno de los primeros videos, fue que vi resultados. Gente empezó a llegar a mi novela y de pronto crecía la estadística hasta llegar lo que es ahora”, dijo.

Por último, Layeska Dávila tuvo que identificar el tipo de contenido que a las personas podría agradarles ver en internet y, al mismo tiempo, difundir su novela. “Cuando ingresé a Tik Tok, el tema de ´bookstagram´ no estaba tan fuerte. Empecé a subir videos con frases de mis libros y poco a poco tuvieron más visibilidad. Tenía más visitas e iba descubriendo qué le gustaba a las personas. También empecé en Instagram porque me di cuenta que jalaba a muchos lectores que realmente disfrutaban mi contenido”, finalizó.

Angélica Solorio, Layeska Dávila, Donna y Giovanna Di Biagio reconocen el gran talento que hay en el Perú para la escritura y que probablemente se oculta detrás de las pantallas. “Hay potencial de escritores y escritoras peruanas muy buenas en la comunidad de Wattpad, solamente esperando a que les den una oportunidad y la posibilidad de ser leídos, para que se den cuenta que sus escritos son muy buenos y solo necesitan algo de atención”, finalizó Solorio.