Dedicado a componer canciones de amor agridulces, el artista español Álvaro Soler busca darle más de esta melancolía a sus seguidores con su último sencillo “Solo para ti”. Pero no solo eso, sino que buscar retarse a sí mismo al fusionar el pop con el EDM, un género con el que no había experimentado hasta ahora, y con el que quiere le da un aire más fresco a su música.

En entrevista con El Comercio, Soler contó que la canción nació en un estudio en Berlín (Alemania) cuando se juntó a DJ Topic e hicieron magia. “No tenía una idea de canción cuando entré al estudio y me dejé sorprender con la actitud y la energía del momento y salió eso; es como que de repente salió esta canción y esas cosas que pasan. La verdad que estoy muy contento con el resultado”, señaló.

El español reconoce que suele guardar diversas ideas en las notas de su celular para tenerlas de respaldo en esos momentos creativos. “Si voy a un estudio y no se me ocurre nada que me gusta, tengo ese ´backup´ en el móvil, pero prefiero siempre ir a un estudio y ver cómo está la vibra para empezar con una cosa nueva”, agregó. La canción inició solo con la melodía de la guitarra, y recién después Álvaro le agrego la melancólica letra. “Así van las cosas, a veces rápido y otras veces más lentas, pero no tardamos mucho en realidad”, reconoció.

Probar nuevos ritmos

Álvaro Soler buscaba crear un fuerte contraste entre la música, el ritmo y la letra; podrías bailarla y llorar a la vez. “La letra es mucho más melancólica. La intención era cubrir los dos mundos. Es como juntar dos ingredientes y ver qué puede pasar”, dijo.

El artista decidió mezclar el pop con el EDM porque considera que “estamos en un momento muy bonito donde la música está muy abierta a experimentación y yo creo que hay que arriesgarse. Yo creo que, en este mundo, el arte es para arriesgarse. Nadie ha hecho nada increíblemente nuevo sin arriesgarse un poquito. Entonces, me gusta arriesgarme con la música, arriesgarme y sorprender. A ver qué sorpresa me voy a llevar yo con la reacción de la gente”.

Para el videoclip de “Solo para ti”, los artistas decidieron basarlo en un concepto más abstracto. “Tiene muchos cambios de ´mood´, muchos momentos. No quiero develar demasiado, pero es verdad que es un video muy distinto a lo que he hecho hasta ahora y quería eso. Quería un video que se pareciera a la canción y salirme de lo típico de Álvaro Soler y ver qué pasa si probamos un poco por aquí”, puntualizó.

El artista también menciono que, tal vez en un futuro, experimente con el rock. “Me gusta la energía que tiene y, así como que el EDM, se puede transmitir de una manera distinta. Pero bueno, al final, yo no me lo pienso mucho, intento ir más por la sensación y el ´feeling´ que me da la canción. Si la canción es buena, pues da igual qué estilo sea”.

En ese sentido, tampoco descartó tal vez probar con el género del reguetón y, si se da la posibilidad, hacer una colaboración con su compatriota Rosalía. “Nada es imposible. Así que, me encantaría hacer una canción (con Rosalía), de Barcelona incluso. Sobre lo que nos gusta”, precisó.

Álvaro Soler y DJ Topic en "Solo para ti". (Crédito: Martin Garcor)

Promoción de “Magia” y más novedades

En julio del año pasado, Álvaro Soler estrenó su tercer álbum de estudio “Magia”. Sin embargo, debido a las restricciones de la pandemia del COVID-19, el artista no ha tenido la oportunidad de entonar en vivo canciones como “Diferente” con Greg Taro y “Mañana” con Cali y el Dandee.

Por ello, el español dedicará este 2022 a realizar varios conciertos alrededor de España y otros países, en los que podría incluirse al Perú, antes de enfocarse en otros proyectos. “No hemos podido tocar muchas canciones del álbum y es raro. Todos los artistas están pasando por lo mismo y cuando todos estemos allí en los conciertos la pasaremos genial. Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a pasarla increíble. Por ahora, este año voy a priorizarlo en conciertos”, precisó. Desde la próxima semana empezará los ensayos para la gira, así que a prepararse.

Asimismo, en enero lanzó su colaboración con David Bisbal en la canción “A contracorriente”, el cual tiene más de 10 millones de reproducciones en Spotify. Consultado sobre cómo es trabajar con uno de los mayores exponentes de la música en España, Soler recalcó que “es una persona muy bonita, que tiene mucha luz y me encanta poder compartir una canción con él porque representa el pop español para mí. David Bisbal es el pop español 100%. Poder compartir una canción con él fue súper divertido y compartimos muchas cosas. Espero poder verlo pronto otra vez y cantarla en vivo por primera vez”.

Por último, Álvaro Soler dejó un sentido mensaje a todos sus seguidores peruanos: “Amigos y amigas peruanas. No saben lo que se viene con “Solo para ti”. Es una canción que les va a flipar porque es muy distinta a lo que he hecho hasta ahora. Es un experimento. Si les gusta probar cosas nuevas y ver lo que es, pues lo puedes escuchar en “Solo para ti”. Nos vemos muy pronto”, finalizó.