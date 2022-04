En el año 2018, Mateo Sujatovich tomó la decisión de iniciar un proyecto musical llamado Conociendo Rusia y lanzó un disco homónimo que mostraba una cara diferente del niño que jugaba a la pelota en medio de una familia de músicos.

Nieto de “Pichona”, la profesora de piano de Charly García y más estrellas argentinas, e hijo del músico argentino y tecladista de la banda Spinetta Jade, Leo Sujatovich. La “presión musical” estuvo siempre, pero cuando empezó su etapa de adolescente entendió su destino. En la siguiente entrevista, el músico contará detalles poco conocidos de su vida y su más grande pasión.

Conociendo Rusia se presentará por primera vez en Perú en Arena Perú. (Foto: Cortesía)

En muchas entrevistas señalas que no te sentías atraído por la música cuando eras un niño, ¿Cómo inició ese romance con la guitarra?

Yo siempre me sentí seducido por la música, pero no encontraba el modo de meterme en ella. Veía a todos mis primos, a mi hermana. Yo también tomé clases de piano con mi abuela, luego me pasé a la batería y me gustó, pero no pasaba nada. Hasta que a los 15 probé con la guitarra y ahí me volví loco. No la dejé nunca. Me considero más guitarrista que otra cosa, cantar no estaba en mis planes todavía.

¿Cómo fue el proceso de músico antes de “Conociendo Rusia”?

Yo daba clases de guitarra, tenía una banda donde yo tocaba y otra persona cantaba, después dejé esa banda y me puse a producir. Empecé a hacer música para medios audiovisuales. A cantar en algunas cosas que hacía para cine, cantaba en demos para que lo interprete luego otro artista. Ahí me di cuenta que mi voz no estaba tan mal. Empecé a escribir de a pocos mis canciones y “Conociendo Rusia” fue lo primero que nació como cantante.

¿En qué momento dijiste: “Sí, puedo componer”?

Yo creo que lo venía intentando, pero me daba pudor, un poco de miedo y de inseguridad, pero un día perdí eso y dije ‘ya no importa nada’. Es hora de hacer las cosas que quiero.

En muchas notas dicen que tu inspiración está basada en The Beatles y se puede sentir en las armonías, ¿tú lo consideras así?

Creo que sí, no es que lo esté buscando todo el tiempo, pero lo tengo tan interiorizado a los Beatles que siempre aparecen.

¿Qué otros géneros te inspiran?

Todo el rock argentino, me parece que me gusta toda la música. A veces puede aparecer una versión de ‘Cabildo y Juramento’ en Bossa Nova y me gusta mucho ese género. Me encanta el rock en inglés y el jazz, en armonías.

¿Cuál crees que es la diferencia más marcada entre tus tres discos?

Creo que son tres discos en tres momentos míos muy diferentes. “Conociendo Rusia” es un disco completamente sobre vencer los miedos, mis primeras canciones, mis primeras grabaciones. “Cabildo y Juramento” es mucho más asentado, con más participación en la industria y creo que conociéndome un poco más a la hora de componer. “La dirección” es un disco que se forma en pandemia, que se escribe en casa como medio para sobrevivir un poco al encierro insoportable.

Mateo Sujatovich en "La Dirección", lanzado en noviembre del 2021. (Foto: Cortesía)

¿Cómo tomaste la noticia de la cuarentena cuando estabas en este proyecto?

Insoportable, algo espantoso, pero creo que me enseñó a tener paciencia. Hay que dar la vuelta a las cosas porque los planes pueden cambiar. Creo que es una gran enseñanza, aunque fue muy aburrida.

Sobre la gira en la van, ¿Cómo se tomó esta decisión?

Eso fue en el medio de la pandemia, cuando soltaron un poco las restricciones. Yo dije ‘tenemos dos meses para salir de gira. ¡Vámonos!’. Sin embargo, en el medio hubo conciertos en streaming (online).

De tus presentaciones en streaming, ¿Cuál es la que más recuerdas?

Hicimos una gira mundial por streaming, estuvimos haciendo shows seleccionados para distintas partes del mundo, uno para Europa, otro para Estados Unidos, uno para Latinoamérica. Ese estuvo muy bueno.

Fútbol y música son las grandes pasiones de tu vida, ¿Cómo las conectas?

Creo que el fútbol, la música y la comida son las tres cosas que más me gustan en la vida. El deporte y la música se complementan. A veces salgo de gira con una raqueta de tenis.

Además del fútbol, ¿Qué otros deportes te gustan?

El tenis, el paddle Surf, el pingpong… Los deportes con raquetas me gustan mucho.

¿Qué estadios te gustaría llenar?

¡Todos! La Bombonera, al ser hincha del Boca Juniors, me encantaría, pero no hay nada planeado todavía.

¿Jugaste en el Real Madrid?

Cuando era chico nos fuimos a vivir a España con mis viejos y me fui a probar al Real Madrid. Fue de 12 a los 13 o 13 a 14. No recuerdo bien.

¿Qué deben esperar tus fans del show de este jueves 21 de abril?

Un show hermoso, vamos a pasarla bien. Es un repaso de los tres discos, es un encuentro esperado por la banda y por el público peruano hace mucho.