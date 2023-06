A 200 kilómetros de Lima por la Panamericana Norte, “A la izquierda, en el desvío” a Huaraz, se encuentra la localidad de Paramonga. Estas instrucciones, reconocidas por cualquier habitante del norte chico, dan nombre al debut literario de la artista visual Sonia Cunliffe, quien se adentra a los recuerdos de su infancia para mostrarnos una mirada íntima de unos de los momentos más revueltos de la historia del país: la reforma agraria de Juan Velazco Alvarado.

Son un total de 15 relatos, que exploran esta bucólica localidad al norte de la capital, cuyas ahora descuidadas salas de boliche, clubes y piscinas fueron construidas por la empresa estadounidense Grace & Co. cuando esta localidad era uno de los núcleos productores del país. La familia Cunliffe llegó durante un punto de quiebre en el año 1971, cuando el patriarca de la familia, ingeniero agrónomo de profesión, fue contratado la recientemente establecida Cooperativa Agraria Azucarera Paramonga.

Este periodo de ocho años, entre los cuatro y 12 de Sonia Cunliffe, sirven de inspiración para el contenido de “A la izquierda, en el desvío”. La artista, una exploradora tenaz del pasado de los pueblos en sus otros trabajos, deja de lado la familiaridad del archivo fotográfico para utilizar sus propios recuerdos y palabras, creando un viaje por un Paramonga que ahora solo existe en las memorias de quienes lo vivieron.

Sonia Cunliffe (centro) y su familia en Paramonga. / Archivo de la familia Cunliffe

“Yo creo que la gente que vivió en Paramonga vivió una infancia muy, pero muy feliz”, señala la autora a El Comercio”. “A pesar de todo lo que pudiera estar pasando en el país en ese momento, los niños tenían una forma de vivir, una libertad, un compañerismo, una forma de tener comunidad distinta.”

Con lenguaje visualmente cargado, Cunliffe hila relatos donde mezcla realidad y ficción. “Galvanismo”, el primer cuento del libro, rescata una cómica historia de dos ‘enfants terribles’ cuyo aparente fervor científico llevó a que electrocutaran a animales y niños de la localidad para convertirse en aparentes sucesores de Víctor Frankenstein. Otros relatos como “El ahogado” insinúan, detrás de su aparente inocuidad, aquellas tensiones crecientes que se formaban en la sociedad peruana en aquella época.

“Estos relatos son comunes y si tú has vivido en Paramonga, están en tu imaginario. No importa si me conoces o no. Yo creo que lo importante de un libro como este es cuando el lector hace suyo el relato”, sostiene Cunliffe.

Sonia Cunliffe y sus hermanas Soledad y Diana Cunliffe en la Fortaleza de Paramonga. Al fondo se puede ver el Cerro La Horca, lugar donde se desarrolla el cuento "Pishtaco". / Archivo de la familia Cunliffe

El libro también sirve como justificación para un reencuentro entre paramonguinos y Sonia Cunliffe lo presentará este viernes 9 en el colegio Divino Corazón de Jesús, institución educativa que cumple ese día 77 años. La artista nos adelanta, animada, su emoción por volver al lugar que inspiró su obra y la oportunidad de reencontrarse con varios de los personajes de sus cuentos, entre ellos Mancheguito, quien fue el chofer de la familia.

“A la izquierda, un desvío” no será el único proyecto literario que Sonia Cunliffe trae entre manos y nos adelanta, a modo de confidencia, que trabaja ya en otro texto sobre sus experiencias viviendo en México como exiliada. Tampoco es el único proyecto artístico que ocupa su tiempo, y para octubre de este año prepara una colaboración con el fotógrafo cubano Nelson Ramírez de Arellano Conde de la que no nos quiere dar muchos detalles. Sin embargo, para ella ahora es el tiempo de las nostalgia y reencuentros. Allá en la lejana, pero siempre presente, Paramonga de sus ensueños.

El dato

A la izquierda, en el desvío el viernes 09 de junio a las 5:30 p.m. en el Auditorio del Colegio Divino Corazón de Jesús, ubicado en José Correa 351, Paramonga.