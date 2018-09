Paloma Santa Cruz, el rostro de LIF Week 2018

Un rostro lleno de pecas y un tono de voz imponente acompañan al metro setenta y seis de altura de la joven maniquí Paloma Santa Cruz de Osma. Aunque la peruana no se considera una de las modelos más altas de la industria, ella no deja que ese factor le juegue en contra. "No voy a negar que me gustaría ser unos centímetros más alta, pero jamás falté a un cásting por ese motivo. Me siento cómoda con mi tamaño", afirma.

De padre chileno y madre peruana, la joven de 22 años asegura que su incursión en el modelaje ocurrió de manera inesperada. “Nunca lo busqué como una profesión. [...] Incluso, cuando me escogieron como el nuevo rostro de LIF Week 2018, llegué a pensar que no lo merecía porque sentí que había chicas más preparadas”, explica sobre el reconocimiento que recibirá en la decimoquinta edición de la Semana de la Moda de Lima. Santa Cruz empezó a modelar cuando apenas tenía 12 años y fue la diseñadora Ani Álvarez Calderón quien la contactó para su primer desfile. “En ese entonces era una de las más altas de mi clase y acepté por la emoción que sentí. Con el paso de los años, aparecieron oportunidades que uno no puede perder [como sumarse a los desfiles de Noe Bernacelli]”, agrega.

MARCA SUS LÍMITES

Hoy en día, la maniquí intenta combinar sus agitados días en el modelaje con sus estudios de medicina (cursa el tercer ciclo de esta carrera en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas). "No sé si a futuro siga trabajando como modelo. Me gustaría poder combinar la moda y mi carrera con una causa benéfica. Me interesa mucho el tema de salud pública. Y si se me presenta una oportunidad en el exterior, no la descartaría: me encantaría pasar por una pasarela de Nueva York", manifiesta.

Respecto a su trabajo, ella asegura que cada uno de los proyectos en los que ha participado la representan. Caso contrario, no hubiera aceptado formar parte de estos. "Para ser modelo, no tienes que someterte a cosas que no deseas hacer. Hay que aprender a decir no a lo que no va con tu personalidad. Por ejemplo, en las sesiones de fotos pido que no me pongan base en el rostro y que intenten no retocar mis pecas. Así es mi piel y si quieren contratarme, espero que se me respete tal y como soy. Tampoco estoy en contra de los desnudos o fotos en bikini, pero no van con mi personalidad", sentencia la modelo, que no busca ser una copia de alguien más. "No me gusta decir que sigo los pasos de alguien. Quiero formar los míos y ser mi propia inspiración", finaliza.

Alexander Neumann: el fotógrafo de la modelo LIF Week 2018

​El artista de 41 años estudió arte, filosofía y comunicaciones en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde descubrió su pasión por la fotografía.



En Nueva York, tras enfocar su carrera en fotografía documental y artística, trabajó junto a Mario Testino, cuyo estilo marcó sus inicios por el mundo de la moda.



Hoy, viviendo entre París y Nueva York, Neumann ha publicado editoriales de moda en revistas como "Vogue" (México y Corea), "GQ" y "Harper's Bazaar".



DÓNDE

Lugar: Country Club Lima Hotel. Dirección: Los Eucaliptos 590, San Isidro. Fechas: del 24 al 26 de octubre. Entradas a la venta: desde el 26 de setiembre en Teleticket.