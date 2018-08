Zombie Boy: representante descarta que el modelo tuviera intenciones suicidas

El entorno más cercano de Zombie Boy no había encontrado "señales de alerta" en la conducta reciente del modelo. Karim Leduc, su representante, aseguró que este se mostraba muy entusiasmado con su futuro, por lo que las versiones de un supuesto suicidio como causa de su deceso le generan sorpresa.

En diálogo con TMZ, Leduc afirmó que Rico, como era conocido Zombie Boy entre sus amigos y familiares, tenía una "mentalidad muy positiva" y anhelaba empezar a trabajar en el video del tema "Monster Inside" y un libro con sus poemas.

El representante de Zombie Boy también descartó que el modelo consumiera algún tipo de droga e indicó que este se encontraba "sobrio" el día que su cuerpo fue hallado sin vida.

"Karim nos contó que Rico mencionó recientemente que había pasado por un mal momento, pero que lo elevaba el pensar en su futuro", informó TMZ.

Así como el manager del modelo, los familiares de este consideran que su muerte fue "accidental" y descartan la versión de que haya atentado con su vida de alguna forma.

Zombie Boy en "Go Beyond the Cover". (Fuente: YouTube)