Con una carrera en crecimiento, el cantante peruano Adrián Bello acaba de recibir una de las noticias más emocionantes: su rostro se muestra en el Times Square de Nueva York (Estados Unidos). Gracias al apoyo de Spotify Colombia, el artista se encuentra feliz de que su música logre más visibilidad.

En entrevista con El Comercio, Adrián señaló que la plataforma de música había planeado destacar a nuevos artistas mediante su proyecto “Radar”, el cual incluye la publicidad en paneles del transcurrido Times Square.

“Sí sabía que lo iban a hacer, pero no me la iba a creer hasta que sucediera porque me daba miedo que no pase”, resaltó el artista, quien tiene un estilo musical marcado por el soul-pop en inglés.

Tras ver las imágenes de su rostro en la Gran Manzana, Adrián Bello reveló que eso le reafirmó que está “haciendo las cosas bien”. “Es un sueño que se cumpla y sí, es una ventana también para llegar a más personas y para que nuestro trabajo se expanda más. Siendo un proyecto totalmente independiente, es bien bonito de lograr”.

Asimismo, destacó que este logro es el resultado de mucho esfuerzo junto a su equipo de trabajo, quienes se han convertido en parte de su familia. “No pertenecemos a una gran disquera, ni mucho menos. Somos personas que aman la música y lograr esto es algo muy significativo de todas maneras”.

Sus familiares también lo han felicitado por este gran logro. “Primero me preguntaron si era mentira y si lo había ´photoshopeado´, porque no se la creían. Dicen que están súper orgullosos de mí y es bonito que lo digan”.

Hace un par de meses, Adrián estrenó su sencillo “Todo lo que sube”, por el cual recibió comentarios positivos. En ese sentido, indicó que la próxima semana lanzará su nueva canción en colaboración con una banda peruana. “No puedo revelar mucho, pero sale el próximo jueves (18 de noviembre)”, puntualizó.

El cantautor Adrián Bello también comentó que su nuevo disco será lanzado durante la primera mitad del próximo año. “No veo las horas de culminar mi álbum, pero hasta entonces voy a estar compartiendo nuevas canciones cada mes o cada dos meses que pertenecen a este proyecto. Estoy mordiéndome la lengua y muriéndome de ganas de compartir todo”, finalizó.

