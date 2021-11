Grupo Firme es una banda de origen tijuanense que ganó fama y se convirtió en la favorita del público por su particular forma de dedicar canciones a una expareja. Es justamente por esta razón que el grupo encabezado por Eduin Caz ha logrado miles de reproducciones digitales. A continuación te dejamos cinco de sus mejores temas para dedicar en una decepción.

El Amor No Fue Pa’ Mí

Esta canción es un cover de Calibre 50 que se volvió un hit gracias a Grupo Firme, el video del cover ya cuenta con 214 millones de visitas y es uno de los infaltables en las presentaciones de la agrupación. Acá un poco de la letra:

Anoche me preguntaron: ¿Qué pasó con tu cariño? Y les contesté la neta, traigo broncas con Cupido. El amor no fue pa’ mí, el amor no fue pa’ mí, pa’ mí el pisto y los corridos.

Sé que el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné.

Yo Ya No Vuelvo Contigo

Grupo Firme hace dueto junto a Lenin Ramírez en una de las canciones que más llama la atención a los fans. Acá un poco de la letra:

¿Qué se siente ser feliz solamente cuando tomas? No llenar ese vacío porque únicamente es mío, por eso es que te abandonan y es que siempre ha sido así lo que quiero, lo consigo.

A tu nombre alzo mi copa porque dormiré con otra y tú soñarás conmigo.

Cada vez te extraño más

La canción es una colaboración de Grupo Firme junto a Luis Alfonso Partida El Yaki, uno de los duetos que más pidieron los fans de ambos exponentes de la música regional. El tema cuenta con más de 116 millones 081 mil 467 visualizaciones.

Ya Supérame

Ya supérame es una de las canciones más conocidas de Grupo Firme y es que basta con una búsqueda en Google para que la canción aparezca en la primera página, incluso antes de la información de la agrupación. Este tema es el favorito de la radio hispana. Acá un poco de la letra:

¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no?,¿La N o la O? Tu tiempo se acabó, te juro que ya no te quiero ver si de todos lados ya te bloqueé, no sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies

Decide tú

Una canción en colaboración entre Grupo Firme, Banda La Sinaloense De Alex Ojeda. Fue en 2019 cuando se hizo famosa y a continuación. Acá un poco de la letra:

Decide tú ya estoy cansado de fingir, yo te comprendo si quieres seguir tu camino sin mí; la he regado en mentir.

Decide tú me da vergüenza ya pedirte perdón, te he dañado el corazón traicionándote, mi amor.

Justo en la cima del éxito es donde se ha colocado Grupo Firme, liderado por Eduin Caz, con sus 7 años de carrera artística. Fue el pasado 3 de agosto, cuando lanzaron el tema “Ya Superame”, junto a su video oficial a través de YouTube, mismo que hasta el momento ya cuenta con poco más de 97 millones de reproducciones.

Tal tema ha sido uno de los favoritos de la gente y de los expertos de la industria musical, pues hace unos días se dio conocer que fue colocado en el número uno de la lista de éxitos Regional Mexican Airplay de Billboard. Pero esto no es todo, pues no solo entraron a la prestigiosa lista de los Billboard, sino también se convirtieron en la primera agrupación de ese género en la lista de éxitos de Billboard Hot 100.