Desde el fenómeno de “American Idol” en 2002, los ‘realities’ de talento llegaron para quedarse en la TV. Sin embargo, son pocos los concursantes que han logrado la misma vigencia que el formato. Harry Styles, Camila Cabello (”The X-Factor”) y Mon Laferte (”Rojo”) son algunas excepciones recientes. Y en España, Aitana Ocaña, exparticipante de “Operación Triunfo”, ha empezado una carrera promisoria que ya la ha llevado a ser la artista femenina más escuchada en España en 2019.

Superada la presión del primer disco, la catalana estrenó esta semana “11 razones”, un segundo álbum con el que rompe con las tendencias del pop de sonidos latinos y urbanos, y en el que se inspira en el pop/rock de principios del 2000 para llevar a otro nivel su creatividad como compositora. Al respecto, conversamos con ella:

-Cuando salió tu disco debut, en 2019, eras una artista nueva y tenías sobre ti toda esta presión de haber sido parte de este fenómeno que es “OT” y de tener muchas expectativas sobre lo que harías fuera del programa. ¿Qué tan diferente fue para ti volver a entrar en el estudio para este segundo álbum, que, además, es muy distinto a “Spoiler”: con un concepto más claro, con una línea narrativa entre canciones y hasta una estética definida?

Yo tenía claro, como tú dices, que quería hacer un disco con un concepto más uniforme, que tuviera un género musical como un hilo conductor. Es verdad que con “Spoiler” quise jugar un poco con la música, ver qué estilos me gustaban más, probar cosas diferentes, pero aquí quería hacer un cambio respecto a eso. En mayo de 2019, compuse en Los Ángeles la canción “+” (”Más”) con Cali y el Dandee, la lanzamos en diciembre y vimos las reacciones. A la gente le encantó, les gustó el tema, el sonido, todo fue muy positivo. Entonces pensé en sacar un disco que tenga este hilo conductor, con un pop mucho más rock, con guitarras, batería, bajo, que no haya música programada, sino instrumentos reales grabados en un estudio. El solo hecho de tener el género musical claro y apostar por el pop/rock me inspiró demasiado, todo me salía mucho más rápido. Luego pensé en alternar nombres de canciones con símbolos matemáticos. Entonces, antes de componer, ya tenía los títulos y a partir de ellos trabajé las canciones. Además, tenía este otro hilo conductor que era la historia de una relación tóxica, quería contar las diferentes fases por las que pasa alguien antes de quererse a sí misma y recuperar su autoestima, que es lo que reflejan las últimas canciones: “Me da igual” y “11 razones”.

- Si bien, como dices, las reacciones cuando lanzaste “+” fueron positivas, igual implicaba un riesgo el apostar por el pop/rock en el disco. Lo pop ahora está muy ligado a los ritmos latinos y urbanos no solo en el mercado en español, también lo vemos en el anglo. Y “11 razones” rompe con esa tendencia. ¿Por qué asumir ese riesgo?

Este disco lo compuse con Mauricio Rengifo y Andrés Torres, es un disco de los tres. Ellos han sido mis ángeles de la guarda a nivel producción. Y este disco lo hicimos los tres sin enseñárselo a la discográfica ni nada. Cuando lo terminamos, lo presentamos yo dije: “Esto es lo que quiero sacar y me da igual cualquier opinión externa”. Por supuesto, la discográfica me respaldó, me dijeron: “Adelante, ve con ello si es lo que quieres, pero tienes que entender que es arriesgado. Nosotros te apoyamos pero tienes que saber que no es algo que esté sonando ahora o que esté en el Top 50 de cualquier país”. Yo sabía que iba a ser muy arriesgado pero me daba igual, era lo que a mí me gustaba y quería apostar por ello. Y, de momento, a la gente le está gustando mucho y eso a mí me pone muy feliz.

Aitana nació en 1999 en Barcelona. (Foto: Difusión/ Universal Music)

-Antes de conversar contigo, veía en el Instagram de Andrés Torres una historia muy bonita que escribió en la que te agradecía por permitirle a él y a Mauricio (Rengifo), el otro productor del álbum, hacer un disco con el que “siempre soñaron”, porque a ellos los relacionamos mucho con el reggaetón y aquí apuestan por otro estilo. ¿Por qué eliges trabajar con ellos nuevamente después de “Spoiler”?

En “Spoiler” no trabajé mucho con ellos, la única canción que hicimos para ese disco fue “Teléfono”, que fíjate es muy diferente (a “11 razones”). A mí me gusta mucho viajar a Los Ángeles por trabajo. Y después de componer “Teléfono” no volví hasta que tuve que empezar a componer y a pensar en mi nuevo disco. Ya allí, quise volver a verles, porque habíamos tenido una buena relación. En ese día, después de haber estado todo un año con diferentes productores a los que admiro muchísimo, sentí que con ellos conectaba demasiado bien y nos entendíamos mucho. A partir de “+” nos volvió a salir otro tema increíble, y me di cuenta que éramos un combo muy bueno y que me apetecía mucho hacer un disco con ellos. Así empezó nuestra relación. En enero volví a Los Ángeles, estuve componiendo con ellos varios días y de allí salieron algunas canciones de “11 razones”. Nos entendemos muy bien y nos inspiraba el proyecto mucho a los tres: ellos como productores tenían ganas de hacer algo así, y yo como cantante también tenía muchísimas ganas de hacer algo diferente.

Aitana junto a los productores Mauricio Rengifo (izq) y Andrés Torres (der). (Foto: Instagram)

-Cuando salió el tercer sencillo, “11 razones”, empezaron las comparaciones con Avril Lavigne. Y de hecho el disco tiene un poco de ella, pero también, por lo menos a mí, se me vienen a la mente otras referencias de artistas de pop/rock como Ashley Simpson, Miley Cyrus, Paramore... Pero me gustaría que cuentes tú qué sonidos te inspiraron.

Muchas de las cantantes que has dicho. Mucha gente ha comparado la canción “11 razones” con “7 Things” de Miley Cyrus y definitivamente es una de las canciones que escuché y dije: “Yo quiero esto, quiero algo que se parezca a esto”, porque me transportaba a una época demasiado genial, a una época que no viví, porque era demasiado pequeña. Y, desde luego, a Avril Lavigne también la he tenido como una increíble influencia, a Simple Plan, a Blink 182. En España también tuvimos muy buen pop/rock: El canto del loco, Pignoise, La oreja de Van Gogh, Los despistados... Todos son artistas que he venido escuchando para tener de referencia, pero sé que yo soy pop y lo que he hecho es algo sumamente pop con influencias de la música de este boom del 2000/2005. Eso es un poco lo que quiero transmitir, pero no me puedo comprar con Avril Lavigne, porque ella es una artista mítica, que lleva muchísimos años y que ha hecho unos hits increíbles como “Complicated”. Por eso entiendo que, si me comparan con ella, los fans de Avril Lavigne, que son muy fans, digan que no, que no hay comparación, y yo también digo: claro que no, evidentemente (risas).

Aitana. (Foto: Universal Music/ Difusión)

- El disco cuenta una historia, que es la de acabar con una relación tóxica. ¿Por qué elegiste esta temática y qué tan retador fue para ti como compositora?

La elegí porque me gustaba mucho la idea de hacer un disco en el que la conclusión fuera la de tener autoestima, de querernos a nosotros mismos, darnos cuenta de las cosas que están bien y de las que no tanto. Obviamente, cada quien necesita sus propios tiempos para su transición o para darse cuenta de algo, pero pensé que puede ser muy inspirador si un artista al que sigues saca un disco así, a lo mejor te ayuda a darte cuenta de que no estás tan bien como pensabas. Porque, desde luego, si te sientes muy reflejada en “11 razones” hay algo que no va muy bien en tu relación amorosa. A mí me han inspirado mucho mis amigas y amigos. Cuando los ves sufrir, como amigo, intentas darles consejos, te escuchan pero, al final, cada quien necesita de sus propios tiempos para esa transición, para darse cuenta de qué es lo que quieren, siempre va a ser así.

-Me llamó mucho la atención el guiño a “Corazón partío”, de Alejandro Sanz”, en “Corazón sin vida”, la canción que grabaste junto a Sebastián Yatra. ¿Cómo surgió la idea?, ¿se la comentaste previamente a Alejandro Sanz?, ¿cuál fue su reacción?

Sí, de hecho Alejandro ha compartido hoy el disco y me ha hecho mucha ilusión. Se nos ocurrió a Mauricio, Andrés y a mí poner un ‘sample’. Y se nos vino a la cabeza Alejandro y esa mítica y épica canción que es “Corazón partío”. Jugamos con la música, pero no sabíamos si iba a salir un buen tema y si Alejandro nos iba a dar permiso de sacarlo, porque él tenía que tener autoría y para eso tenía que gustarle la canción. Finamente, sí le gustó. Todavía no puedo creer que haya podido tomar un pedacito de Alejandro para ponerlo en mi disco.

-Hay varias colaboraciones en el disco. Y si bien hay nombres muy conocidos en América Latina como Sebastián Yatra y Cali y el Dandee, me gustaría hablar de tus colegas españoles, la mayoría de ellos, artistas muy jóvenes todos. ¿Por qué los eliges a ellos en especial?

Creo que hay que darles una oportunidad a todas las personas que están empezando, entre ellos yo, porque yo también estoy empezando, apenas llevo tres años de carrera. Me ha pasado que cuando no ha salido una colaboración porque no llevo tanto tiempo (en la música) me ha dolido, pero también, me han pasado cosas como el tema con Katy Perry, que ha sido literalmente ella diciendo: “Quiero colaborar contigo, me gusta como cantas, me gusta tu música y me da igual si no tienes 50 millones de seguidores”. Eso es súper bonito, darle una oportunidad a alguien en quien confías. Y no es que yo sienta que le estoy dando una oportunidad (a los artista que participan en mi disco), porque llevan el mismo tiempo que yo o incluso más. Pero si yo los admiro, ¿por qué no van a estar en mi disco? A Natalia (Lacunza) la admiro mucho, a Beret, a Pole, a Alvarito (Díaz). Yo tenía bastante claro que si ellos decían que sí, los quería tener en mi disco.





Si te sientes muy reflejada en “11 razones” hay algo que no va muy bien en tu relación amorosa.

-Ya has colaborado antes con otras figuras de “OT”, ¿por qué elegiste específicamente a Natalia Lacunza para “Cuando te fuiste”?

“Cuando te fuiste” necesitaba una colaboración femenina como para terminar con algo de ‘women power’, y pensé en Natalia porque me gusta el camino que toma su carrera y el rollo que tiene. Pensé en ella, le pasé el tema, le gustó y lo grabó. Fue algo muy orgánico, natural, surgió de manera nada forzada.

- Hay una frase que siempre repetías en el día de tu audición para “Operación Triunfo”: “yo siempre dudo de mi”. Tres años después, ¿te sientes más segura ahora de ti y de las decisiones que tomas para tu música?

La verdad que sí. Creo que he madurado mucho en lo musical y en lo personal, y era algo que me hacía falta. No te digo que ahora tengo una autoestima increíble y que soy yo la persona que más cree en mí, porque no es así, sería una mentira, pero cada vez confío más en mi criterio, en mi proyecto y en mis ideas, ya no le doy tantas vueltas a las cosas y sí que soy más segura de mí misma desde hace tres años, sí, desde luego que sí.

Aitana quedó segunda en la noventa temporada de "Operación Triunfo", reality de talentos del que salió el hoy célebre David Bisbal. (Foto: Universal Music/ Difusión)

(*) Las preguntas y respuestas de esta entrevista han sido editadas para una mejor lectura.

EL DATO

El disco “11 razones”, compuesto por once tracks, ya está disponible en las principales plataformas de streaming.

