El escenario de los Premios Heat contará este año con la presencia de un artista que, tras posicionarse como uno de los más escuchados en el Perú, ya tiene en la mira a nuevas audiencias. Se trata de Álvaro Rod, joven cantante y compositor que, en la edición 2022 de la gala que premia a lo más destacado de la música latina, cantará uno de los temas que más satisfacciones le ha traído a su carrera: “Escúchame, mi amor”.

Esta canción, que logró el primer lugar del ránking de lo más popular en las radios nacionales en el género tropical, le ha valido, además, su primera nominación a un premio internacional en una categoría que suena alentadora para cualquier artista emergente: Promesa Musical.

“Recibo esta nominación con mucha emoción y también con muchas ganas para dar todo de mí y dejar el nombre del Perú en lo más alto este jueves”, nos dijo el cantante de 26 años al llegar a Punta Cana, en República Dominicana, donde se llevará a cabo la entrega de los Premios Heat 2022.

Álvaro Rod y La India cantaron "Vivir lo nuestro" / Difusión

“Este es un momento de mucho trabajo, de mucho esfuerzo de tantos años, pero esto es lo que siempre he querido: representar a mi país”, continuó Rod sobre su primera experiencia en los escenarios del país centroamericano, en el que, en años anteriores, se han presentado también en el marco de los Heat sus colegas Yahaira Plasencia, Amy G y Daniela Darcourt.

“Estoy segurísimo que se vienen grandes cosas para el Perú, no solo conmigo, sino con mis compañeros. Estoy contento porque cada vez el Perú esté logrando más cosas con los artistas que tiene”, expresó el intérprete de “Vamos a escapar”.

Colaboraciones en camino

Precisamente, con miras hacía conquistar nuevos mercados fuera del Perú, Álvaro Rod contó que ya está trabajando la que será su primera colaboración internacional y destacó el espacio de diálogo con colegas latinoamericanos que permiten espacios como los Premios Heat.

“Ha sido un gran año para mí como artista y también como compositor. Agradezco mucho a la gente por el cariño que le da a mis canciones, tanto las que canto yo como las que interpretan otros artistas. Hace unos días, pude cantar con La India, cantamos ‘Vivir lo nuestro’ en el Salsa Gold Edition. Esta carrera me está dando muchísimas alegrías y me estoy esforzando al máximo porque esto recién comienza. Estoy aquí y es lo que siempre he querido”, reflexionó Rod.

El dato Premios Heat 2022 Los Premios Heat 2022 se realizarán este jueves 2 de junio en la ciudad turística de Cap Cana, República Dominicana. La transmisión empezará a las 5 p.m. (hora local), lo cual se traduce a las 4 p.m. en el Perú.

