Billie Eilish y Lizzo, dos de las revelaciones musicales más grandes del año, actuarán este mes en los American Music Awards. Dick clark productions anunció nuevos números musicales para la ceremonia del 24 de noviembre, incluyendo de Camila Cabello, nominada a colaboración del año por “Señorita” con Shawn Mendes, y de Dua Lipa, cuyo álbum debut es el más reproducido para una artista femenina en la historia de Spotify.

El espectáculo se transmitirá en vivo por la cadena ABC desde el Teatro Microsoft en Los Ángeles.

Eilish compite por seis AMAs, entre ellos artista femenina favorita de pop-rock y álbum favorito de pop-rock. Su disco debut — “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” — es uno de los más vendidos del año y tuvo múltiples canciones en el Top 40, incluyendo “Bad Guy”, que llegó al No. 1 de la lista Hot 100 de Billboard.

Previamente se anunciaron actuaciones de Selena Gómez, cuyo nuevo tema “Lose You to Love Me” llegó esta semana al No. 1 del Hot 100, y Taylor Swift, nominada en cinco categorías y quien recibirá será homenajeada como artista de la década en la ceremonia. A lo largo de su carrera, Swift ha ganado 23 AMAs y podría romper el récord de victorias de Michael Jackson, quien llegó a ganar 24 trofeos.

Lista completa de nominados a los American Music Awards 2019:

Artista del año: Drake, Ariana Grande, Halsey, Post Malone, Taylor Swift.

Nuevo artista del año: Luke Combs, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Ella Mai.

Colaboración del año: Lady Gaga y Bradley Cooper, “Shallow”; Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”; Marshmello y Bastille, “Happier”; Shawn Mendes y Camila Cabello, “Señorita”; Post Malone y Swae Lee, “Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)”.

Gira del año: BTS, Ariana Grande, Elton John, P!nk, Ed Sheeran.

Video musical favorito: Billie Eilish, “Bad Guy”; Ariana Grande, “7 Rings”; Halsey, “Without Me”; Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”; Taylor Swift, “You Need to Calm Down”.

Artista social favorito: BTS, Billie Eilish, EXO, Ariana Grande, Shawn Mendes.

Artista masculino favorito de pop/rock: Drake, Khalid, Post Malone.

Artista femenina favorita de pop/rock: Billie Eilish, Ariana Grande, Taylor Swift.

Dúo o grupo favorito de pop/rock: BTS, Jonas Brothers, Panic! At The Disco.

Álbum favorito de pop/rock: Billie Eilish, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”; Ariana Grande, “Thank U, Next”; Taylor Swift, “Lover”.

Canción favorita de pop/rock: Halsey, “Without Me”; Jonas Brothers, “Sucker”; Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”; Panic! At The Disco, “High Hopes”; Post Malone y Swae Lee, “Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)”.

Artista masculino favorito country: Kane Brown, Luke Combs, Thomas Rhett.

Artista femenina favorita country: Kelsea Ballerini, Maren Morris, Carrie Underwood.

Dúo o grupo country favorito: Dan + Shay, Florida Georgia Line, Old Dominion.

Álbum favorito de country: Kane Brown, “Experiment”; Dan + Shay, “Dan + Shay”; Carrie Underwood, “Cry Pretty”.

Canción favorita de country: Luke Combs, “Beautiful Crazy”; Dan + Shay, “Speechless”; Blake Shelton, “God’s Country”.

Artista favorito de rap/hip hop: Cardi B, Drake, Post Malone.

Álbum favorito de rap/hip hop: Meek Mill, “Championships”; Post Malone, “Hollywood’s Bleeding”; Travis Scott, “Astroworld”.

Canción favorita de rap/hip hop: Lil Nas X con Billy Ray Cyrus, “Old Town Road”; Post Malone, “Wow”; Travis Scott, “Sicko Mode”.

Artista masculino favorito de soul/R&B: Chris Brown, Khalid, Bruno Mars.

Artista femenina favorita de soul/R&B: Beyoncé, Lizzo, Ella Mai.

Álbum favorito de soul/R&B: Chris Brown, “Indigo”; Khalid, “Free Spirit”; Ella Mai, “Ella Mai”.

Canción favorita de soul/R&B: Khalid, “Talk”; Lizzo, “Juice”; Ella Mai, “Trip”.

Artista favorito de rock alternativo: Billie Eilish, Imagine Dragons, Panic! At The Disco.

Artista favorito adulto contemporáneo: Maroon 5, P!nk, Taylor Swift.

Artista favorito latino: Bad Bunny, J Balvin, Ozuna.

Artista favorito de música dance electrónica: Avicii, Marshmello, The Chainsmokers

Banda sonora favorita: “A Star Is Born”, Lady Gaga y Bradley Cooper; “Bohemian Rhapsody”, Queen; “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

(Fuente: AFP /EFE)