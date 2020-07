En medio del tenso momento que vive el mundo por el incremento de contagios del coronavirus, que suma más de 12 millones y ha causado más de medio millón de muertes, ha habido espacio para la creatividad musical.

Populares cantautores han aprovechado sus días de confinamiento social para crear canciones inspiradas en la pandemia del COVID-19. La cantante peruana Anna Carina Copello lanzó “Unidos”, un tema que habla de la crisis sanitaria que estamos viviendo y la enseñanza que nos deja estos tiempos inciertos. Y así como ella otros artistas de Latinoamérica también le han cantado a la pandemia. A continuación una lista:

PERÚ

Artista: Anna Carina Copello, 38 años / Canción: “Unidos”

Cantante y compositora peruana del género pop, Anna Carina fue nominada como “Mejor artista latinoamericano” en los Premios MTV EMA 2013. A lo largo de toda su carrera, la artista ha participado en diversas campañas solidarias con sus composiciones. Entre su discografía figuran los títulos “Algo personal”, “Espiral”, y “Sola y bien acompañada”. A través de sus redes sociales, Copello reveló en su momento también haber contraído, a pesar de haber mantenido la cuarentena, el Covid-19, y ya haberlo superado. Para el tema “Unidos” trabajó junto con el rapero Jaze.

“El mundo está pasando por una situación que nunca imaginamos, pero sabemos que la única manera de salir de ésta es UNIDOS. “No importa la religión, país, edad, color. Hoy somos un solo corazón”. “Unidos” es una canción inspirada en la crisis sanitaria mundial que estamos viviendo actualmente y la enseñanza que nos dejan estos complicados tiempos. El haber sido víctima de Covid-19 y el haberlo superado, me ha dejado una gran enseñanza. Y es que en los momentos de crisis es donde más hay que mantener la fe y tener la fortaleza de salir adelante a pesar de la adversidad”, señaló Anna Carina.

COLOMBIA

Artista: Marta Gómez, 41 años / Canciones: “Emergencia” y “Por hoy”

En un país como Colombia que vive a diario inmerso en las tensiones diarias de las noticias y de las divisiones políticas, las voces positivas se ven a cuentagotas pero las que hay traen esperanza para quienes se permiten escucharlas con mente abierta. Es así como la cantautora Marta Gómez ha logrado un culto extenso de seguidores sin que su música suene realmente en las emisoras, pero convoca a miles de personas por su mirada esperanzadora, probablemente abarrotada de buena energía, para algunos tal vez incluso ingenua, pero definitivamente potente para transmitir su mensaje. Sus conciertos son intimistas pero suelen ser a casa llena, gracias a las convocatorias a través de sus redes sociales y del voz a voz.

La artista de origen caleño y graduada con honores de la Escuela de Música de Berklee, que ha llegado hasta los premios Billboard de la música latina en la categoría jazz latino, vive en Barcelona, desde donde grabó estos videos en los meses de mayo y junio, pero su conexión con Colombia (y con los artistas colombianos) es importante. También con Sudamérica, pues su música tiene ese matiz ‘latinoamericanista’ que se nutre de múltiples influencias de Argentina, Paraguay, Brasil y Perú. Cuenta con una discografía de 17 álbumes y ha estado en cinco selecciones de Putumayo World Music.

Sobre “Emergencia”, que presentó en mayo, la cantautora señala que fue una canción nacida “de estos días de reflexión y de incertidumbre”, mientras que de “Por hoy” explica en sus redes: “Surgió desde la nostalgia y el miedo (...) esta vez pensando en cuánto extraño los cafecitos, ensayos y conciertos” junto a los miembros de su banda.





BRASIL

Artista: Adriana Calcanhotto, 54 años / Género musical: MPB / Canción: “O que temos”

Una de las grandes compositoras de Brasil, Adriana Calcanhotto, además de tener 15 discos propios, sus canciones ya fueron grabadas por nombres como Maria Bethânia, Gal Costa, Marisa Monte y Ney Matogrosso. Por causa de la pandemia, la cantante se vio imposibilitada de regresar a Portugal, donde daría por tercer año un curso en la Universidad de Coimbra. Alojada en su casa en Río de Janeiro, pasó a componer todos los días. En junio, ella lanzó en Brasil su último trabajo, “Só”, con nueve canciones creadas y grabadas en un periodo de 43 días de aislamiento social. Una de ellas es “O que temos”, con versos como “O que temos são janelas” (Lo que tememos son ventanas) y “Nós estamos amontoados e sós” (Estamos amontonados y solos).

"Esa canción sintetiza las cosas que están en el álbum. La compuse pensando en las personas en sus casas. Pensando en las personas solitarias. Pensando en esa idea de soledad urbana, y sobre como tenemos que actuar. Como (el poeta) Ferreira Gullar decía: "Las personas son las que inventan la vida". Entonces "O que temos" tiene esa noción. Y ella es ilustrativa: Escucho ella e imagino un lugar como Copan (famoso edificio en San Pablo) con personas apiladas pero solitarias."

MÉXICO

Artista: Carlos Rivera, 34 años / Género musical: balada pop / Canción: “Ya pasará”

Es uno de los artistas más importantes de la escena musical en México. Su carrera despegó con el ‘reality show’ “La Academia” y escaló hasta protagonizar el musical “El Rey León” en España y México, en el papel de Simba. Ha sido coach de los programas de televisión “La Voz México” y “Quién es la máscara”, ambos de Televisa. Autor de cinco discos, el más reciente titulado “Guerra”.

Carlos lanzó el 29 de mayo “Ya pasará”, una canción cuyas ganancias son destinadas a Save the Children, para ayudar a niños en desventaja por la pandemia. Él explica: “Esta canción la comenzamos hace dos años pero no la terminamos. Pasó el tiempo y mientras estaba en el encierro me di cuenta de que una de las frases que más repetimos todos es “ahora que pase”; me acordé de que esa frase la había escrito en esa canción y corrí a desempolvarla. Quise sacarla para que sirviera de adviento, de esperanza, de apoyo en estos momentos de incertidumbre, para aquellos que sabemos que están perdiendo su trabajo, su negocio. Uno de los comentarios en el video es de una persona que decía que su papá había tenido COVID y que los doctores ponían esa canción a los enfermos para animarlos. El señor quedó con daño en los pulmones, pero su hija cuenta que cada vez que sentía dolor, le ponían la canción y eso lo calmaba”.





URUGUAY

Artista: Jorge Drexler, 55 años / Canción: “Codo con codo”

Jorge Drexler es el mayor exponente de la música uruguaya en el mundo. Afincado en España hace más de 20 años y ganador de un Oscar por la canción “Al otro lado del río”, de la banda sonora de la película “Diarios de motocicleta”, el cancionista ha hecho una carrera internacional con una propuesta artística que aunque personalísima y con las décimas como herencia directa de Joaquín Sabina, bebe de la raíz folclórica y la escuela guitarrística de los principales maestros uruguayos.

En marzo, días antes de que en Uruguay se anunciara el primer caso positivo de coronavirus, pero con España ya colapsada por la pandemia, Drexler sorprendió con una composición minimalista fiel a su estilo, llamada "Codo con codo" e inspirada, justamente, en la imposibilidad de besarse y abrazarse con el otro. "Yo me enfrento a estas angustias escribiendo y agarrando la guitarra. Intentando entender esta época en la que la manera de mostrar afecto por otra persona, pasa por no darle la mano, para que el virus este no se salga con la suya", fue lo que dijo al lanzar el tema.





CHILE

Artista: Andrés de León, 45 años / Género musical: baladista pop / Canción: “Abrazarte otra vez”

De inicio precoz en la televisión chilena, siendo parte a los seis años del “Clan Infantil” de “Sábados Gigantes”, el programa de Don Francisco emitido desde Santiago antes de convertirse en un espacio internacional, hasta transformarse en un cantautor romántico consagrado. Hoy Andrés de León celebra 25 años de carrera, una historia en la que ha combinado su trabajo como intérprete y escritor de temas para otros artistas como Yuri, además de grabar junto a Sin Bandera, Albert Hammond y Toni Braxton.

”‘Abrazarte otra vez’ la comencé a escribir a inicios de mayo, cuando ya la curva de contagios estaba ascendiendo muy rápido en Chile y refleja la incertidumbre que vivimos, el miedo y un sinfín de cosas que todos estamos experimentando en esta cuarentena y todo eso lo canalicé a través de esta letra. Siento que es de los temas más honestos que he hecho, cuando canto ‘desesperación, ganas de gritarle al cielo, esta soledad y este encierro se hace eterno’, que aborda lo que sentimos, pero que luego mira a la esperanza de que nos vamos a volver a abrazar pronto, cuando todo esto pase”, señala.

En el video aparecen, entre otros, el actor Cristián de la Fuente y su esposa, Angélica Castro; el cantante Américo, el pianista Valentín Trujillo, la comediante Maitén Montenegro, el exfutbolista Marcelo Barticciotto, y el actor argentino Paulo Brunetti.

EL SALVADOR

Artista: La Calle SV / Género musical: Tropical urbano, cumbia calle / Canciones: “Así es mi Tierra” y “Amor en cuarentena”.

La agrupación integrada por Xavi Jiménez, Betoswing y Ángel Bass ya cuenta con más de cinco años en escena y, previo a su fundación, cada uno ha formado parte de otras grandes agrupaciones como Melao y La Máquina. Han realizado giras internacionales por Honduras y Guatemala. Algunos de sus temas más conocidos son “Me gusta y me asusta”, “Los vendedores” y “Vamos a la playa”.

Grupo La Calle SV lanzó dos nuevos temas en este tiempo de confinamiento. La primera “Así es mi tierra” dedicada completamente a El Salvador y su gente. Motivados con el propósito de dar un mensaje de aliento. “Cuando nos unimos siempre salimos adelante”, comentan los jóvenes artistas. Un segundo tema es “Amor en cuarentena” una pieza completamente romántica dónde reflejan la situación de muchas parejas que viven su amor en distancia por la cuarentena. Ambos temas ya tienen videos.





Artista: Prueba de Sonido, 30 años de trayectoria / Género musical: pop rock / Canción: “Pueblo de fe”.

“Los Prueba” como cariñosamente los llama el público, son una agrupación de 25 años de trayectoria artística que se fundó en el municipio de Santa Tecla, La Libertad. Desde su debut en la música han sido los autores de grandes éxitos internacionales como “Hacer nuestro el universo”. Han compartido escenarios con artistas de la talla de Alux Nahual, Aleks Syntek y Carlos Santana.

”Pueblo de fe” es una creación que por su carga positiva, llegó a los oídos de la Ciudad del Vaticano. . “Para mí ha significado mucho. Estando amarrados y sin poder tocar escenarios físicos, nos olvidamos que la música tiene ese poder de trascender fronteras, enfermedades, problemas, amistades, etcétera, y con un poco de fe podemos llegar a muchos corazones con un buen mensaje”, expresó el músico de Prueba de Sonido.





Artista: Will España/Edad: 50 años/ Género musical: tropical, cumbia, bachata/ Canción: "Con sabor a victoria".

Grupo La Máquina es uno de los conjuntos salvadoreños más sólidos, con 26 años de trayectoria. Durante estos años ha tenido la oportunidad de presentarse en países como Estados Unidos, Italia, Suecia, Nicaragua, entre otros. Contando así, con una amplia comunidad de seguidores. Algunos de sus temas más populares son: “La trenzuda”, “Este tonto corazón”, “La llamada” y “Cumbia mañanera”.

El vocalista y fundador de La Máquina, Will España, comentó que frente a la crisis sanitaria. No podían quedarse de brazos cruzados. Es así como unieron esfuerzos con otros artistas y crearon este himno a la victoria. Con la intención de dar aliento de “esperanza” a su pueblo. “Somos gente victoriosa, con mucha garra. Hemos pasado guerras, tormentas, pandemia, terremotos. Pero somos un pueblo que se levanta. Somos un pueblo que juntos vamos a pasar este problema. Los salvadoreños nos tendemos la mano para salir adelante. Con esta canción - “Con sabor a victoria” - nosotros también estamos demostrando que nos unimos en esta pandemia para darles un mensaje de solidaridad y decirle a la gente que somos gente llena de amor y vamos a salir victoriosos”. En la canción participan las voces de:Marito Rivera, Grupo Melao, La Máquina, Los Jhosse Lora, Fiesta Frigüey, Ligia Morales, Salsa Clave, Tefy España y La Calle.

ARGENTINA

Autor: Alejandro Lerner, 63 años / Género musical: rock/pop / Canción: “Besos de lejos”

Presentada por primera vez en vivo en Instagram, en el marco del ciclo musical Entre todos.

La letra de la canción transmite la sensación de que más allá de las distancias físicas actuales la gente no està sola y el amor con sus seres queridos sigue vigente. Se puede escuchar el tema en la página de Facebook Alejandro Lerner, en la cuenta de Instagram @alelernerok o en el canal de YouTube Alejandro Lerner Oficial 2020

El autor señaló que si bien comparte la cuarentena con su familia pensó al hacerla en aquellos que tienen su amor o sus familiares lejos. “Sentí que estamos aislados, pero no estamos solos”, dijo.

Autor: Andrés Ciro Martínez, 52 años / Género musical: rock / Canción: Moby Dick (Juntos)

La letra del tema traza un paralelo entre la lucha que entabla el navegante en el vientre de la ballena con los esfuerzos colectivos que se llevan a cabo para sobrellevar la pandemia.

La canción fue grabada de manera remota en medio del aislamiento social obligatorio.

En sus redes sociales, Ciro dijo que “todo lo recaudado por las reproducciones del tema será destinado a la Cruz Roja Argentina”.

El tema está disponible en todas las plataformas digitales

VENEZUELA

Franco De Vita, 66 años / Género: pop, rock / Canción: “Frágiles”

Es uno de los grandes exponente del pop venezolano de la década de los años 80. Vive en España. Cantante, multiinstrumentista y productor musical, ha compuesto temas para artistas de la escena pop como Ricky Martin. Suyo es el tema “Vuelve”.

·”Nunca pensé que un abrazo me haría tanta falta como ahora”, dice la primera línea de la canción. “Un beso me daría la vida y me la va quitando ahora”, canta en relación con el aislamiento social que se ha impuesto en todo el mundo para frenar la propagación del covid-19. “Dedicada a todos los que están en primera línea. Arriesgando su vida para salvar la nuestra. Gracias!”, escribió en sus redes sociales.

COSTA RICA

Tapón, 40 años / Género musical: urbano / Canción: “Héroes”

Con más de 25 años de trayectoria en la música costarricense, Tapón es uno de los representantes más fuertes del género urbano en nuestro país. Su vida la comenzó en un humilde barrio capitalino y con su pasión por la música y facilidad para rapear se fue haciendo un camino en la industria de la música nacional. Actualmente sigue cantando, pero también se destaca como productor musical.

"La motivación para hacer el tema viene del agradecimiento. Los trabajadores de la salud en todo el mundo son los primeros en la línea de defensa contra el virus, así que quise demostrarles que somos muchas las personas que estamos agradecidos con ellos por la labor que realizan y que no están solos, que pese a que pueden pasar aislados y muchas horas trabajando, habemos miles de personas que, aunque no sepan quienes somos ni nos conozcan, les damos las gracias por su trabajo", explicó Tapón.

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

TE PUEDE INTERESAR